الجيش السوداني يعلن إحباط هجوم لقوات "الدعم السريع" على مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان
الجيش السوداني يعلن إحباط هجوم لقوات "الدعم السريع" على مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان
أعلن الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، أنه أحبط "بقوة وحسم" هجومًا نفذته قوات الدعم السريع على مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان، مؤكّدًا أن قواته تمكنت من التعامل
وأوضح الجيش السوداني، في بيان له، أن "قوات الدعم السريع ظلت تهاجم مدينة بابنوسة رغم إعلانها هدنة وصفها بأنها "مناورة سياسية وإعلامية مضللة، هدفت إلى تضليل الرأي العام الإقليمي والدولي والتغطية على تحركاتهم الميدانية وتدفق الدعم الخارجي".وأكد أن "إعلان التمرد للهدنة ليس سوى غطاء لتحركات عسكرية قال إنها تُفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد"، مشددًا على أنه لن يسمح باستغلال الوضع الإنساني في أي أنشطة عسكرية أو تحركات تُهدد المدنيين وتُعقد المشهد الإنساني.وأضاف البيان، أن "الهجوم الأخير جاء استمرارا لـ"محاولات قوات الدعم السريع خرق الهدنة التي أعلنتها بنفسها"، مؤكدًا أن القوات المسلحة "تعاملت مع الاعتداء بحزم دفاعًا عن المدينة وسكانها".وجدد الجيش السوداني، التأكيد على التزامه بحماية المدنيين، ومواصلة عملياته لإفشال أي تحركات عسكرية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مناطق النزاع.وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، أمس الاثنين، على ضرورة صياغة الدولة السودانية من جديد وفق أسس حقيقية.وقال البرهان، في تصريحات له، إن بلاده "لا تقبل بأي حل لا يفكك قوات الدعم السريع ويجردها من سلاحها"، مؤكدا أن "الحرب أثرت على كل السودانيين وهناك معاناة ومأساة خاصة في الفاشر".وأضاف أن "الحل الوحيد في السودان هو زوال الميلشيات"، مشيرا إلى أن جميع السودانيين ذاقوا مرارة الحرب، كما دعا أي سوداني قادر على حمل السلاح الانضمام إلينا لمحاربة الميليشيا.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
أعلن الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، أنه أحبط "بقوة وحسم" هجومًا نفذته قوات الدعم السريع على مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان، مؤكّدًا أن قواته تمكنت من التعامل الميداني مع الهجوم وإفشاله بالكامل.
وأوضح الجيش السوداني، في بيان له، أن "قوات الدعم السريع ظلت تهاجم مدينة بابنوسة رغم إعلانها هدنة وصفها بأنها "مناورة سياسية وإعلامية مضللة، هدفت إلى تضليل الرأي العام الإقليمي والدولي والتغطية على تحركاتهم الميدانية وتدفق الدعم الخارجي".
وأكد أن "إعلان التمرد للهدنة ليس سوى غطاء لتحركات عسكرية قال إنها تُفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد"، مشددًا على أنه لن يسمح باستغلال الوضع الإنساني في أي أنشطة عسكرية أو تحركات تُهدد المدنيين وتُعقد المشهد الإنساني.
وأضاف البيان، أن "الهجوم الأخير جاء استمرارا لـ"محاولات قوات الدعم السريع خرق الهدنة التي أعلنتها بنفسها"، مؤكدًا أن القوات المسلحة "تعاملت مع الاعتداء بحزم دفاعًا عن المدينة وسكانها".
وجدد الجيش السوداني، التأكيد على التزامه بحماية المدنيين، ومواصلة عملياته لإفشال أي تحركات عسكرية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مناطق النزاع.
وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، أمس الاثنين، على ضرورة صياغة الدولة السودانية من جديد وفق أسس حقيقية.
وقال البرهان، في تصريحات له، إن بلاده "لا تقبل بأي حل لا يفكك قوات الدعم السريع ويجردها من سلاحها"، مؤكدا أن "الحرب أثرت على كل السودانيين
وهناك معاناة ومأساة خاصة في الفاشر".
وأضاف أن "الحل الوحيد في السودان هو زوال الميلشيات"، مشيرا إلى أن جميع السودانيين ذاقوا مرارة الحرب، كما دعا أي سوداني قادر على حمل السلاح الانضمام إلينا لمحاربة الميليشيا.
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.