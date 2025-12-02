https://sarabic.ae/20251202/الجيش-السوداني-يعلن-إحباط-هجوم-لـقوات-الدعم-السريع-على-مدينة-بابنوسة-بولاية-غرب-كردفان-1107697594.html

الجيش السوداني يعلن إحباط هجوم لقوات "الدعم السريع" على مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان

الجيش السوداني يعلن إحباط هجوم لقوات "الدعم السريع" على مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، أنه أحبط "بقوة وحسم" هجومًا نفذته قوات الدعم السريع على مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان، مؤكّدًا أن قواته تمكنت من التعامل... 02.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-02T06:22+0000

2025-12-02T06:22+0000

2025-12-02T06:27+0000

أخبار السودان اليوم

المجلس السيادي في السودان

قوات الدعم السريع السودانية

الجيش السوداني

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0f/1099556521_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9ed731fc6db0e6b78af9d7345db37da7.jpg

وأوضح الجيش السوداني، في بيان له، أن "قوات الدعم السريع ظلت تهاجم مدينة بابنوسة رغم إعلانها هدنة وصفها بأنها "مناورة سياسية وإعلامية مضللة، هدفت إلى تضليل الرأي العام الإقليمي والدولي والتغطية على تحركاتهم الميدانية وتدفق الدعم الخارجي".وأكد أن "إعلان التمرد للهدنة ليس سوى غطاء لتحركات عسكرية قال إنها تُفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد"، مشددًا على أنه لن يسمح باستغلال الوضع الإنساني في أي أنشطة عسكرية أو تحركات تُهدد المدنيين وتُعقد المشهد الإنساني.وأضاف البيان، أن "الهجوم الأخير جاء استمرارا لـ"محاولات قوات الدعم السريع خرق الهدنة التي أعلنتها بنفسها"، مؤكدًا أن القوات المسلحة "تعاملت مع الاعتداء بحزم دفاعًا عن المدينة وسكانها".وجدد الجيش السوداني، التأكيد على التزامه بحماية المدنيين، ومواصلة عملياته لإفشال أي تحركات عسكرية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مناطق النزاع.وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، أمس الاثنين، على ضرورة ‌‏صياغة الدولة السودانية من جديد وفق أسس حقيقية.و‌قال ‏البرهان، في تصريحات له، إن بلاده "لا تقبل بأي حل لا يفكك قوات الدعم السريع ويجردها من سلاحها"، مؤكدا أن "الحرب أثرت على كل السودانيين وهناك معاناة ومأساة خاصة في الفاشر".وأضاف أن "الحل الوحيد في السودان هو زوال الميلشيات"، مشيرا إلى أن جميع السودانيين ذاقوا مرارة الحرب، كما دعا أي سوداني قادر على حمل السلاح الانضمام إلينا لمحاربة الميليشيا.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

https://sarabic.ae/20251130/هل-يلقى-السودان-مصير-العراق-بعد-الاتهام-الأمريكي-له-باستخدام-الكيماوي-1107655758.html

https://sarabic.ae/20251129/معربا-عن-قلقه-التعاون-الخليجي-يدعو-طرفي-النزاع-بالسودان-إلى-تغليب-لغة-الحكمة-ووقف-المواجهات-1107621116.html

https://sarabic.ae/20251126/مجلس-الأمن-والدفاع-بالسودان-يكلف-جهات-الاختصاص-بالرد-على-الورقة-الأمريكية-بشأن-وقف-إطلاق-النار-1107498990.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي