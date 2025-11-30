https://sarabic.ae/20251130/هل-يلقى-السودان-مصير-العراق-بعد-الاتهام-الأمريكي-له-باستخدام-الكيماوي-1107655758.html

هل يلقى السودان مصير العراق بعد الاتهام الأمريكي له باستخدام الكيماوي؟

أعادت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأذهان مجددا ما حدث مع العراق عندما اتهمته واشنطن بامتلاك أسلحة الدمار الشامل، لكن هذه المرة مع السودان، الذي تتهمه...

وحول السيناريوهات القادمة بعد اتهام واشنطن للسودان باستخدام أسلحة كيميائية، وإمكانية رضوخ الخرطوم للضغوط الأمريكية، أو رفضه لمطالب واشنطن بوقف الحرب وما يمكن أن يترتب على ذلك من احتمالات تدخل عسكري أمريكي ضد السودان تحت غطاء أممي كما فعلت بالعراق، يقول المسؤول السابق في الحكومة السودانية، الدكتور ربيع عبد العاطي: إن "الحديث عن الكيمياوي وأسلحة الدمار الشامل من الجانب الأمريكي ليس أمرا جديدا، فلقد كانت تلك هي الذريعة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية لضرب العراق".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "بعد اتهام الولايات المتحدة الأمريكية للعراق بامتلاك أسلحة دمار شامل شيطنته وهيأت الرأي العام الدولي ضده عن طريق آلتها الإعلامية. وبعد ما تحقق لها مرادها لم نر أسلحة الدمار ولا غازا كيماويا، ولم تستح الولايات المتحدة عن ما روجته من أكاذيب وهذا هو الحال الذي تتصف به، وهنا يصدق المثل بشأن السودان بعد رميه بهذا الاتهام مجددا (إن لم تستح فاصنع ما شئت)".وتابع عبد العاطي: "السودان هو تلك الدولة التي هجرها أهلها ودمرت بنيتها وسرقت أصولها. واليوم تتهمها واشنطن بذلك الاتهام كأنها دولة عظمى، ولو كان الأمر كذلك لما صمد التمرد أمامها ساعة من ليل أو نهار ولأصبح السودان قوة تحسب لها الولايات المتحدة وغيرها ألف حساب، لكنه الظلم البين والضغط الذي لن يستجيب له البرهان، لأنه يمثل إرادة شعب لا يقهر ولا تؤثر عليه مثل هذه الافتراءات".وأكد المسؤول السابق أن "أمريكا لا يعرف لها جدية و لا تراع عهدا ولا تلتزم بوعد، وإنما ما تنتهجه هو سياسة العصا والجزرة وازدواجية المعايير".ولفت عبد العاطي إلى أن "الجيش السوداني يحظى بدعم شعبي غير مسبوق سيحقق به السلام ويقضي على التمرد، بناء على التقدم الملموس والحرص الأكيد لتطهير البلاد من براثن التمرد وأذياله، مهما كانت الضغوط لا مجال إلا بوقف الحرب بعد تحقيق الانتصار وتلك هي المساعي الحقيقية لإقرار السلام، و ذلك ما أعلنه البرهان في أكثر من موقع وزمان".المواجهة الخاسرة أو الانسحابمن جانبه يقول المحلل السياسي السوداني وليد علي: "الحديث عن استخدام سلاح كيماوي من قبل الجيش السوداني ليس مجرد ورقة ضغط، حيث درجت السياسة الأمريكية على التمسك بطرح قضايا الأسلحة المحرمة دوليا حين تقوم بإطلاقها، ولن تتجاهل هذا الاتهام في أي تعامل مع إدارة البرهان في أي مرحلة قادمة".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "حتى لو توصلت الوساطة الأمريكية لإتفاق ينهي الحرب وتطبيع للعلاقات بين السودان و إسرائيل، ومهما قدم البرهان من تنازلات مستقبلا، فإن هذا الاتهام سوف يكون قائما طالما البرهان موجود على قيادة الجيش السوداني و رئيسا للبلاد".وتابع علي: "الأمريكيون قد يهددون بالإشارة لاحتمال وقوع استخدام سلاح كيماوي، لكن حين يقوموا بتوجيه اتهام بإستخدام السلاح الكيماوي فإنهم لن يتراجعوا عن هكذا اتهام حتى لو ثبت خطأ الدليل عليه، وهذا يجعل أمام البرهان خيارين فقط، إما الاستمرار بقيادة الجيش السوداني ومواجهة العقوبات التي سوف تكبل قدرة البلاد مستقبلا حتى تنهار سلطته كما حدث مع البشير".ولفت إلى أن الخيار الثاني أمام السلطة، الانسحاب من المشهد السوداني بعد الوصول لإتفاق و تسليم السلطة لحكومة مدنية سواء منتخبة أو متوافق عليها.وتابع علي: "بوضع هذا الاتهام للجيش السوداني تحت قيادة البرهان، فإنه لن يتم التعامل معه بدون قيود ولن يكون الاعتراف به كاملا على كافة مستويات المؤسسات الأمريكية كالرئاسة والكونجرس والكابيتول".في مايو/ أيار الماضي قرر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، تشكيل لجنة للتحقيق في اتهامات الإدارة الأمريكية للجيش السوداني باستخدام الأسلحة الكيميائية خلال الحرب المستمرة منذ 2023.وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أن البرهان قرر تشكيل لجنة تضم وزارات الخارجية والدفاع وجهاز المخابرات العامة للتحقيق في الاتهامات الأمريكية، على أن ترفع تقريرها بشكل فوري.وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أفادت في مايو/ أيار الماضي، بأنها ستفرض عقوبات على الحكومة السودانية، بزعم "استخدام أسلحة كيميائية في عام 2024"، إلا أن الخرطوم استنكرت القرار، ووصفته بأنه "تزييف للحقائق".واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردا ضد الدولة".وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

