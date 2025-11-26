البرهان: الدعم السريع "ميليشيا" تمردت على الدولة وأشعلت الحرب في السودان

عربي
موسكو: خطة السلام الأمريكية بشأن أوكرانيا لم تتم مناقشتها في أبوظبي- عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين" : اقتصادات إفريقيا تواجه عراقيل و تضييق من قبل البنك الدولي
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
11:30 GMT
30 د
من الملعب
On air
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: لا يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي بديلا للمستشار البشري في الاستثمار
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
فرنسا على أبواب تعبئة جديدة.. هل أوروبا تدخل زمن ما قبل الحرب؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف تتحول ملكة جمال الكون إلى أكبر حملة دعاية في العالم؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
On air
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:29 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
13:33 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تتحول ملكة جمال الكون إلى أكبر حملة دعاية في العالم؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:40 GMT
20 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251126/البرهان-الدعم-السريع-ميليشيا-تمردت-على-الدولة-وأشعلت-الحرب-في-السودان-1107504990.html
البرهان: الدعم السريع "ميليشيا" تمردت على الدولة وأشعلت الحرب في السودان
البرهان: الدعم السريع "ميليشيا" تمردت على الدولة وأشعلت الحرب في السودان
سبوتنيك عربي
وجّه قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان اتهامًا مباشرًا وشديد اللهجة لقوات الدعم السريع بأنها المسؤولة الوحيدة عن اندلاع واستمرار الصراع المسلح... 26.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-26T08:54+0000
2025-11-26T08:54+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104220/02/1042200289_0:327:4747:2997_1920x0_80_0_0_de629bf51e4a71a4d46536600791c67a.jpg
وقال البرهان في مقال مطول تحت عنوان "هذه حقيقة الحرب في السودان"، إن "الحقيقة واضحة تماماً.. الحرب اندلعت لأن قوات الدعم السريع، وهي ميليشيا مدججة بالسلاح ذات سجل طويل من الوحشية، تمردت على الدولة".وأضاف أن "هذه القوات، التي كانت تعرف سابقا بـ"الجنجويد"، شكّلت منذ سنوات طويلة "قنبلة موقوتة" داخل النسيج السوداني"، مشيراً إلى أنها "تحولت من ميليشيا مساندة في دارفور مطلع الألفية إلى كيان شبه عسكري مستقل وعالي التسليح يعمل خارج إطار الدولة".وأكد البرهان أن "الحكومة السودانية بذلت جهوداً جادة في ديسمبر 2022 لدمج الدعم السريع في الجيش الوطني بطريقة مسؤولة لتفادي الصدام، لكن قائد الدعم السريع رفض الالتزام، وبدلاً من ذلك حرّك قواته سرًا حول الخرطوم والمدن الكبرى، ثم هاجم المنشآت الحكومية والعسكرية في 15 أبريل 2023، مما أشعل الحرب الدائرة حتى اليوم".واستشهد بما حدث في مدينة الفاشر عندما استولت عليها قوات الدعم السريع أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث أفادت تقارير بذبح آلاف المدنيين، مشيرًا إلى أن مدير مختبر الأبحاث الإنسانية في جامعة (ييل) ذكر أن مصادر ميدانية قدّرت عدد القتلى بنحو 10 آلاف شخص قبل أن يفقد المختبر الاتصال، وهو رقم يقارب خمسة أضعاف ضحايا هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، في مقياس قاتم لحجم الفظائع.وندد مجلس الأمن والدفاع في السودان، أمس الثلاثاء، "بالفظائع التي ارتكبت وما زالت ترتكب في مدينة الفاشر والمناطق الأخرى".وكلف المجلس، خلال اجتماعه برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، "جهات الاختصاص بالرد على الورقة المقدمة من مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، بشأن وقف إطلاق النار في السودان".وأكد المجلس تمسكه بالرؤية المقدمة، في أوقات سابقة، من الحكومة السودانية للأمم المتحدة والجهات ذات العلاقة، كما أكد "التزام حكومة السودان بتسهيل دخول العون الإنساني وفتح الطرق وحماية العاملين في الشأن الإنساني وضمان وصول المساعدات للمحتاجين واستمرار فتح المعابر الحدودية والمطارات".وكانت قوات الدعم السريع السودانية قد أعلنت، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر بإقليم دارفور غربي البلاد، بعد معارك عنيفة مع الجيش السوداني، إلا أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أكد أن انسحاب قوات الجيش من المدينة "جاء لتجنب مزيد من الدمار"، لكن مراقبين يرون أن "قوات الجيش لم تكن لتنسحب من مدينة استراتيجية لو لم تتلق هزيمة عسكرية محققة".كما أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، قبل ذلك، السيطرة على مدينة بارا الاستراتيجية في شمال كردفان، بعد معارك مع قوات الجيش السوداني، إلا أن المتحدث باسم حركة "جيش تحرير السودانط، الصادق علي النور، نفى في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، صحة ما أعلنته قوات الدعم السريع السودانية بشأن استعادتها السيطرة الكاملة على مدينة بارا.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
https://sarabic.ae/20251125/الحركة-الشعبية-لتحرير-السودان-لـسبوتنيك-جنوب-السودان-قد-تشهد-انفراجة-سياسية-قريبا-1107491457.html
https://sarabic.ae/20251125/بعد-تصريحات-البرهان-الأخيرة-حول-السعوديةهل-باتت-الرياض-مفتاح-الحل-في-السودان؟-1107490457.html
https://sarabic.ae/20251125/مستشار-الرئيس-الإماراتي-الادعاءات-الكاذبة-لن-توقف-جهود-الإمارات-لإنهاء-حرب-السودان-1107472938.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104220/02/1042200289_157:0:4588:3323_1920x0_80_0_0_4c1362350841cb641c6dfe93b93d1156.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي

البرهان: الدعم السريع "ميليشيا" تمردت على الدولة وأشعلت الحرب في السودان

08:54 GMT 26.11.2025
© AP Photo / Hussein Mallaرئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان
رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2025
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
وجّه قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان اتهامًا مباشرًا وشديد اللهجة لقوات الدعم السريع بأنها المسؤولة الوحيدة عن اندلاع واستمرار الصراع المسلح في السودان.
وقال البرهان في مقال مطول تحت عنوان "هذه حقيقة الحرب في السودان"، إن "الحقيقة واضحة تماماً.. الحرب اندلعت لأن قوات الدعم السريع، وهي ميليشيا مدججة بالسلاح ذات سجل طويل من الوحشية، تمردت على الدولة".
وأضاف أن "هذه القوات، التي كانت تعرف سابقا بـ"الجنجويد"، شكّلت منذ سنوات طويلة "قنبلة موقوتة" داخل النسيج السوداني"، مشيراً إلى أنها "تحولت من ميليشيا مساندة في دارفور مطلع الألفية إلى كيان شبه عسكري مستقل وعالي التسليح يعمل خارج إطار الدولة".
جيش جنوب السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2025
الحركة الشعبية لتحرير السودان لـ"سبوتنيك": جنوب السودان قد تشهد انفراجة سياسية قريبا
أمس, 19:07 GMT
وأكد البرهان أن "الحكومة السودانية بذلت جهوداً جادة في ديسمبر 2022 لدمج الدعم السريع في الجيش الوطني بطريقة مسؤولة لتفادي الصدام، لكن قائد الدعم السريع رفض الالتزام، وبدلاً من ذلك حرّك قواته سرًا حول الخرطوم والمدن الكبرى، ثم هاجم المنشآت الحكومية والعسكرية في 15 أبريل 2023، مما أشعل الحرب الدائرة حتى اليوم".

ونفى البرهان "ادعاءات الدعم السريع بعدم استهداف المدنيين"، مشيرًا إلى أن تقارير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وجهات دولية أخرى وثّقت عمليات قتل جماعي وعنف جنسي وترويع ممنهج للسكان المدنيين.

واستشهد بما حدث في مدينة الفاشر عندما استولت عليها قوات الدعم السريع أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث أفادت تقارير بذبح آلاف المدنيين، مشيرًا إلى أن مدير مختبر الأبحاث الإنسانية في جامعة (ييل) ذكر أن مصادر ميدانية قدّرت عدد القتلى بنحو 10 آلاف شخص قبل أن يفقد المختبر الاتصال، وهو رقم يقارب خمسة أضعاف ضحايا هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، في مقياس قاتم لحجم الفظائع.
قصف السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2025
بعد تصريحات البرهان الأخيرة حول السعودية..هل باتت الرياض مفتاح الحل في السودان؟
أمس, 18:55 GMT
وندد مجلس الأمن والدفاع في السودان، أمس الثلاثاء، "بالفظائع التي ارتكبت وما زالت ترتكب في مدينة الفاشر والمناطق الأخرى".
وكلف المجلس، خلال اجتماعه برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، "جهات الاختصاص بالرد على الورقة المقدمة من مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، بشأن وقف إطلاق النار في السودان".
وأكد المجلس تمسكه بالرؤية المقدمة، في أوقات سابقة، من الحكومة السودانية للأمم المتحدة والجهات ذات العلاقة، كما أكد "التزام حكومة السودان بتسهيل دخول العون الإنساني وفتح الطرق وحماية العاملين في الشأن الإنساني وضمان وصول المساعدات للمحتاجين واستمرار فتح المعابر الحدودية والمطارات".
وكانت قوات الدعم السريع السودانية قد أعلنت، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر بإقليم دارفور غربي البلاد، بعد معارك عنيفة مع الجيش السوداني، إلا أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أكد أن انسحاب قوات الجيش من المدينة "جاء لتجنب مزيد من الدمار"، لكن مراقبين يرون أن "قوات الجيش لم تكن لتنسحب من مدينة استراتيجية لو لم تتلق هزيمة عسكرية محققة".
المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، أنور قرقاش - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2025
مستشار الرئيس الإماراتي: الادعاءات الكاذبة لن توقف جهود الإمارات لإنهاء حرب السودان
أمس, 10:23 GMT
كما أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، قبل ذلك، السيطرة على مدينة بارا الاستراتيجية في شمال كردفان، بعد معارك مع قوات الجيش السوداني، إلا أن المتحدث باسم حركة "جيش تحرير السودانط، الصادق علي النور، نفى في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، صحة ما أعلنته قوات الدعم السريع السودانية بشأن استعادتها السيطرة الكاملة على مدينة بارا.
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала