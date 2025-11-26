https://sarabic.ae/20251126/البرهان-الدعم-السريع-ميليشيا-تمردت-على-الدولة-وأشعلت-الحرب-في-السودان-1107504990.html

البرهان: الدعم السريع "ميليشيا" تمردت على الدولة وأشعلت الحرب في السودان

وجّه قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان اتهامًا مباشرًا وشديد اللهجة لقوات الدعم السريع بأنها المسؤولة الوحيدة عن اندلاع واستمرار الصراع المسلح... 26.11.2025

وقال البرهان في مقال مطول تحت عنوان "هذه حقيقة الحرب في السودان"، إن "الحقيقة واضحة تماماً.. الحرب اندلعت لأن قوات الدعم السريع، وهي ميليشيا مدججة بالسلاح ذات سجل طويل من الوحشية، تمردت على الدولة".وأضاف أن "هذه القوات، التي كانت تعرف سابقا بـ"الجنجويد"، شكّلت منذ سنوات طويلة "قنبلة موقوتة" داخل النسيج السوداني"، مشيراً إلى أنها "تحولت من ميليشيا مساندة في دارفور مطلع الألفية إلى كيان شبه عسكري مستقل وعالي التسليح يعمل خارج إطار الدولة".وأكد البرهان أن "الحكومة السودانية بذلت جهوداً جادة في ديسمبر 2022 لدمج الدعم السريع في الجيش الوطني بطريقة مسؤولة لتفادي الصدام، لكن قائد الدعم السريع رفض الالتزام، وبدلاً من ذلك حرّك قواته سرًا حول الخرطوم والمدن الكبرى، ثم هاجم المنشآت الحكومية والعسكرية في 15 أبريل 2023، مما أشعل الحرب الدائرة حتى اليوم".واستشهد بما حدث في مدينة الفاشر عندما استولت عليها قوات الدعم السريع أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث أفادت تقارير بذبح آلاف المدنيين، مشيرًا إلى أن مدير مختبر الأبحاث الإنسانية في جامعة (ييل) ذكر أن مصادر ميدانية قدّرت عدد القتلى بنحو 10 آلاف شخص قبل أن يفقد المختبر الاتصال، وهو رقم يقارب خمسة أضعاف ضحايا هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، في مقياس قاتم لحجم الفظائع.وندد مجلس الأمن والدفاع في السودان، أمس الثلاثاء، "بالفظائع التي ارتكبت وما زالت ترتكب في مدينة الفاشر والمناطق الأخرى".وكلف المجلس، خلال اجتماعه برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، "جهات الاختصاص بالرد على الورقة المقدمة من مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، بشأن وقف إطلاق النار في السودان".وأكد المجلس تمسكه بالرؤية المقدمة، في أوقات سابقة، من الحكومة السودانية للأمم المتحدة والجهات ذات العلاقة، كما أكد "التزام حكومة السودان بتسهيل دخول العون الإنساني وفتح الطرق وحماية العاملين في الشأن الإنساني وضمان وصول المساعدات للمحتاجين واستمرار فتح المعابر الحدودية والمطارات".وكانت قوات الدعم السريع السودانية قد أعلنت، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر بإقليم دارفور غربي البلاد، بعد معارك عنيفة مع الجيش السوداني، إلا أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أكد أن انسحاب قوات الجيش من المدينة "جاء لتجنب مزيد من الدمار"، لكن مراقبين يرون أن "قوات الجيش لم تكن لتنسحب من مدينة استراتيجية لو لم تتلق هزيمة عسكرية محققة".كما أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، قبل ذلك، السيطرة على مدينة بارا الاستراتيجية في شمال كردفان، بعد معارك مع قوات الجيش السوداني، إلا أن المتحدث باسم حركة "جيش تحرير السودانط، الصادق علي النور، نفى في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، صحة ما أعلنته قوات الدعم السريع السودانية بشأن استعادتها السيطرة الكاملة على مدينة بارا.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

