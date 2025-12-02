الدنمارك تبدأ بناء مصنع لإنتاج وقود الصواريخ لصالح الصناعات الدفاعية الأوكرانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
17:38 GMT
6 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
السفير القطري لدى موسكو: السياحة جسر تعاون متعدد المجالات بين قطر وروسيا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا وحولها هو المرحلة النهائية من التحضير للحرب
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مهرجان مراكش يحتفي بالسينما المصرية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
10:03 GMT
45 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
12:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:44 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
17:44 GMT
16 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251202/الدنمارك-تبدأ-بناء-مصنع-لإنتاج-وقود-الصواريخ-لصالح-الصناعات-الدفاعية-الأوكرانية-1107695339.html
الدنمارك تبدأ بناء مصنع لإنتاج وقود الصواريخ لصالح الصناعات الدفاعية الأوكرانية
الدنمارك تبدأ بناء مصنع لإنتاج وقود الصواريخ لصالح الصناعات الدفاعية الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصناعة والأعمال والشؤون المالية الدنماركية بدء أعمال إنشاء مصنع لإنتاج الوقود الصلب للصواريخ التابع لشركة "Fire Point" الدفاعية الأوكرانية، وذلك... 02.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-02T03:32+0000
2025-12-02T04:48+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار الدنمارك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102946/03/1029460371_0:0:3413:1921_1920x0_80_0_0_50d8ded3b44b1c20b9749fc723ec0b0d.jpg
وذكرت الوزارة في بيانها أن وزير الصناعة، مورتن بودسكوف، قام بشكل رمزي بوضع حجر الأساس في مدينة فوينس، بمشاركة رئيس بلدية هادرسليف مادس سكاو، والمدير الجديد لـ "Fire Point" فياتشيسلاف بوندارشوك.وبحسب قناة "DR " الدنماركية، سيُطلق على المنشأة اسم " FPRT"، وقد صرّح بوندارشوك بأن الوقود المنتج في المصنع سيُستخدم في الصواريخ والطائرات المسيّرة العاملة على الجبهة الأوكرانية.وأكد أن المصنع لا يشكل أي خطر على السكان المحليين، وأنه من المتوقع بدء الإنتاج الفعلي في عام 2026.وكان البرلمان الدنماركي قد أقرّ في 9 سبتمبر قانوناً يسمح لوزير الدفاع بتسريع بناء المنشآت العسكرية عبر تجاوز القوانين والاشتراطات التي قد تعرقل تنفيذ المشاريع.ووفقاً للتقارير، سيجري تجاوز 22 قانوناً ولائحة لبناء مصنع "Fire Point" الجديد.
https://sarabic.ae/20251201/البيت-الأبيض-المفاوضات-الحالية-بشأن-أوكرانيا-تعطي-الأمل-في-التوصل-إلى-تسوية-سريعة-1107690701.html
أخبار الدنمارك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102946/03/1029460371_682:0:3413:2048_1920x0_80_0_0_b32ffbb28823af183bbf22267e6c9eca.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الدنمارك
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الدنمارك

الدنمارك تبدأ بناء مصنع لإنتاج وقود الصواريخ لصالح الصناعات الدفاعية الأوكرانية

03:32 GMT 02.12.2025 (تم التحديث: 04:48 GMT 02.12.2025)
CC BY-SA 4.0 / Villy Fink Isaksen / Aarhus Universitets hovedbygning set fra parken-croppedمبنى في الدنمارك
مبنى في الدنمارك - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
CC BY-SA 4.0 / Villy Fink Isaksen / Aarhus Universitets hovedbygning set fra parken-cropped
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الصناعة والأعمال والشؤون المالية الدنماركية بدء أعمال إنشاء مصنع لإنتاج الوقود الصلب للصواريخ التابع لشركة "Fire Point" الدفاعية الأوكرانية، وذلك في جنوب الدنمارك.
وذكرت الوزارة في بيانها أن وزير الصناعة، مورتن بودسكوف، قام بشكل رمزي بوضع حجر الأساس في مدينة فوينس، بمشاركة رئيس بلدية هادرسليف مادس سكاو، والمدير الجديد لـ "Fire Point" فياتشيسلاف بوندارشوك.
وبحسب قناة "DR " الدنماركية، سيُطلق على المنشأة اسم " FPRT"، وقد صرّح بوندارشوك بأن الوقود المنتج في المصنع سيُستخدم في الصواريخ والطائرات المسيّرة العاملة على الجبهة الأوكرانية.
وأكد أن المصنع لا يشكل أي خطر على السكان المحليين، وأنه من المتوقع بدء الإنتاج الفعلي في عام 2026.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2025
البيت الأبيض: المفاوضات الحالية بشأن أوكرانيا تعطي الأمل في التوصل إلى تسوية سريعة
أمس, 20:38 GMT
وكان البرلمان الدنماركي قد أقرّ في 9 سبتمبر قانوناً يسمح لوزير الدفاع بتسريع بناء المنشآت العسكرية عبر تجاوز القوانين والاشتراطات التي قد تعرقل تنفيذ المشاريع.
ووفقاً للتقارير، سيجري تجاوز 22 قانوناً ولائحة لبناء مصنع "Fire Point" الجديد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала