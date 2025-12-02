https://sarabic.ae/20251202/الدنمارك-تبدأ-بناء-مصنع-لإنتاج-وقود-الصواريخ-لصالح-الصناعات-الدفاعية-الأوكرانية-1107695339.html
الدنمارك تبدأ بناء مصنع لإنتاج وقود الصواريخ لصالح الصناعات الدفاعية الأوكرانية
الدنمارك تبدأ بناء مصنع لإنتاج وقود الصواريخ لصالح الصناعات الدفاعية الأوكرانية
أعلنت وزارة الصناعة والأعمال والشؤون المالية الدنماركية بدء أعمال إنشاء مصنع لإنتاج الوقود الصلب للصواريخ التابع لشركة "Fire Point" الدفاعية الأوكرانية، وذلك في جنوب الدنمارك.
وذكرت الوزارة في بيانها أن وزير الصناعة، مورتن بودسكوف، قام بشكل رمزي بوضع حجر الأساس في مدينة فوينس، بمشاركة رئيس بلدية هادرسليف مادس سكاو، والمدير الجديد لـ "Fire Point" فياتشيسلاف بوندارشوك.وبحسب قناة "DR " الدنماركية، سيُطلق على المنشأة اسم " FPRT"، وقد صرّح بوندارشوك بأن الوقود المنتج في المصنع سيُستخدم في الصواريخ والطائرات المسيّرة العاملة على الجبهة الأوكرانية.وأكد أن المصنع لا يشكل أي خطر على السكان المحليين، وأنه من المتوقع بدء الإنتاج الفعلي في عام 2026.وكان البرلمان الدنماركي قد أقرّ في 9 سبتمبر قانوناً يسمح لوزير الدفاع بتسريع بناء المنشآت العسكرية عبر تجاوز القوانين والاشتراطات التي قد تعرقل تنفيذ المشاريع.ووفقاً للتقارير، سيجري تجاوز 22 قانوناً ولائحة لبناء مصنع "Fire Point" الجديد.
أعلنت وزارة الصناعة والأعمال والشؤون المالية الدنماركية بدء أعمال إنشاء مصنع لإنتاج الوقود الصلب للصواريخ التابع لشركة "Fire Point" الدفاعية الأوكرانية، وذلك في جنوب الدنمارك.
