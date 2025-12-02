بمناسبة عيد الاتحاد الإماراتي.. عجمان تدخل موسوعة "غينيس" بأكبر عبارة احتفالية.. صور
© Sputnik . Basel Shartouh"سبوتنيك" ترصد عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة
© Sputnik . Basel Shartouh
سجلت إمارة عجمان الإماراتية إنجازًا عالميًا بعد دخولها موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، عبر تشكيل أكبر عبارة احتفالية في العالم باستخدام 603 مركبات آلية.
ونشر الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في الإمارات، أمس الاثنين، صورة تظهر فيها أكبر عبارة احتفالية في العالم باستخدام 603 مركبات آلية.
#عجمان تدخل موسوعة "#غينيس" بأكبر عبارة احتفالية في العالم.#برق_عجمان pic.twitter.com/6ZIm84armT— برق عجمان (@ajm_barq) December 2, 2025
وأكد النعيمي عبر حسابه الرسمي على "إكس"، أن "نشر هذا التشكيل يأتي احتفالًا بعيد الاتحاد الرابع والخمسين لدولة الإمارات، حيث تم تشكيل عبارة أو جملة "EID AL ETIHAD UAE 54".
ورأت لجنة التحكيم في موسوعة "غينيس"، أن "القدرة على تنسيق حركة مئات السيارات لتشكيل عبارة بهذا الحجم يعد إنجازًا فريدًا ويبرز إمكانات إمارة عجمان في تقديم فعاليات عالمية ذات تأثير بصري لافت".
ونُظمت الفعالية الإماراتية بالتعاون مع هيئة النقل في عجمان، و"عجمان القابضة"، وشركة "رايات" في الإمارة، حيث تسلمت الجهات المشاركة الشهادات الرسمية التي توثق الرقم القياسي الجديد وتحتفي بروح الاتحاد والتميز.
عجمان تواصل مشاركتها في صناعة الفرح الوطني، بتسجيل رقم قياسي عالمي في موسوعة غينيس عبر تشكيل عبارة "عيد الاتحاد 54” بمشاركة 603 مركبات أجرة. فخورون بروح الفريق التي جمعت مؤسساتنا وشركاءنا، وبكل جهد أسهم في إبراز صورة الإمارات المشرقة في هذه المناسبة العزيزة. pic.twitter.com/mwNcOeNSol— عبدالعزيز بن حميد (@AAjman) December 1, 2025
ويشار إلى أن الإمارات احتفلت، اليوم الثلاثاء، بعيد الاتحاد الـ54، الذي يصادف تأسيس الاتحاد في 2 ديسمبر 1971.