ترامب: أي دولة تهرب المخدرات لأمريكا معرضة للهجوم
23:25 GMT 02.12.2025 (تم التحديث: 00:33 GMT 03.12.2025)
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء إن أي دولة تهرب المخدرات إلى الولايات المتحدة يمكن أن تتعرض للهجوم.
وأضاف للصحفيين خلال اجتماع لإدارته في البيت الأبيض بعد أن أثار قضية الكوكايين القادم من كولومبيا "أي أحد يفعل ذلك ويبيعه إلى بلادنا معرض للهجوم".
وقال ترامب للصحفيين إن أي دولة ترسل مخدرات إلى الولايات المتحدة قد تكون هدفا لضربات برية "وليس فنزويلا فقط"، مضيفا:"أسمع أن كولومبيا بلد يصنع الكوكايين، لديهم مصانع لإنتاج الكوكايين، ثم يبيعون لنا إياه".
وردّ الرئيس الكولومبي جوستابو بيترو على ترامب في منشور على منصة إكس قائلا إن بلاده تدمر مختبرا لإنتاج المخدرات كل 40 دقيقة "من دون صواريخ".
وقال بيترو، الذي يخضع شخصيا لعقوبات من الإدارة الأمريكية:
"لا تهددوا سيادتنا، وإلا أيقظتم النمر... الاعتداء على سيادتنا هو بمثابة إعلان حرب"، لكنه دعا ترامب إلى الانضمام إلى حملة بلاده ضد المخدرات.
ونفذت القوات الأمريكية في الأشهر القليلة الماضية هجمات على قوارب يُشتبه في تهريبها المخدرات
في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادي، مما أودى بحياة العشرات في ضربات صاروخية محددة الأهداف.
وتزايد الحضور العسكري الأمريكي في منطقة البحر الكاريبي مع تصاعد التوتر بين ترامب والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي تشترك بلاده في الحدود مع كولومبيا.
وتتّهم إدارة ترامب مادورو بلعب دور محوري في نقل المخدرات إلى الولايات المتحدة والتسبب في وفاة أمريكيين، وهي اتهامات ينفيها مادورو. وفي الأيام القليلة الماضية، لوّح ترامب بإمكانية تدخل بلاده عسكريا في فنزويلا.