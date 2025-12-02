ترامب: أي دولة تهرب المخدرات لأمريكا معرضة للهجوم

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
17:38 GMT
6 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
السفير القطري لدى موسكو: السياحة جسر تعاون متعدد المجالات بين قطر وروسيا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا وحولها هو المرحلة النهائية من التحضير للحرب
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مهرجان مراكش يحتفي بالسينما المصرية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
10:03 GMT
45 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
12:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:44 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: اليابان لم تتنازل عن جزر الكوريل ولكنها لا تريد إشعال التوتر في شمال شرق آسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد طلبه عفوا رئاسيا.. نتنياهو بين استمرار سلطته أو نهايته السياسية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
https://sarabic.ae/20251202/ترامب-أي-دولة-تهرب-المخدرات-لأمريكا-معرضة-للهجوم-1107756185.html
ترامب: أي دولة تهرب المخدرات لأمريكا معرضة للهجوم
ترامب: أي دولة تهرب المخدرات لأمريكا معرضة للهجوم
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء إن أي دولة تهرب المخدرات إلى الولايات المتحدة يمكن أن تتعرض للهجوم. 02.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-02T23:25+0000
2025-12-03T00:33+0000
ترامب
رئاسة فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
كولومبيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0a/1105844955_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_a47e1d977d68fb5bf0b4f97aac907671.jpg
وأضاف للصحفيين خلال اجتماع لإدارته في البيت الأبيض بعد أن أثار قضية الكوكايين القادم من كولومبيا "أي أحد يفعل ذلك ويبيعه إلى بلادنا معرض للهجوم".وقال ترامب للصحفيين إن أي دولة ترسل مخدرات إلى الولايات المتحدة قد تكون هدفا لضربات برية "وليس فنزويلا فقط"، مضيفا:"أسمع أن كولومبيا بلد يصنع الكوكايين، لديهم مصانع لإنتاج الكوكايين، ثم يبيعون لنا إياه".وردّ الرئيس الكولومبي جوستابو بيترو على ترامب في منشور على منصة إكس قائلا إن بلاده تدمر مختبرا لإنتاج المخدرات كل 40 دقيقة "من دون صواريخ".وقال بيترو، الذي يخضع شخصيا لعقوبات من الإدارة الأمريكية: ونفذت القوات الأمريكية في الأشهر القليلة الماضية هجمات على قوارب يُشتبه في تهريبها المخدرات في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادي، مما أودى بحياة العشرات في ضربات صاروخية محددة الأهداف.وتزايد الحضور العسكري الأمريكي في منطقة البحر الكاريبي مع تصاعد التوتر بين ترامب والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي تشترك بلاده في الحدود مع كولومبيا.وتتّهم إدارة ترامب مادورو بلعب دور محوري في نقل المخدرات إلى الولايات المتحدة والتسبب في وفاة أمريكيين، وهي اتهامات ينفيها مادورو. وفي الأيام القليلة الماضية، لوّح ترامب بإمكانية تدخل بلاده عسكريا في فنزويلا.
https://sarabic.ae/20251202/إعلام-ترامب-أعطى-مادورو-مهلة-حتى-الجمعة-لمغادرة-فنزويلا-مع-أسرته-1107694203.html
الولايات المتحدة الأمريكية
كولومبيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0a/1105844955_49:0:937:666_1920x0_80_0_0_d0e230a00657f4ea9d72106b929babeb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, رئاسة فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, كولومبيا
ترامب, رئاسة فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, كولومبيا

ترامب: أي دولة تهرب المخدرات لأمريكا معرضة للهجوم

23:25 GMT 02.12.2025 (تم التحديث: 00:33 GMT 03.12.2025)
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء إن أي دولة تهرب المخدرات إلى الولايات المتحدة يمكن أن تتعرض للهجوم.
وأضاف للصحفيين خلال اجتماع لإدارته في البيت الأبيض بعد أن أثار قضية الكوكايين القادم من كولومبيا "أي أحد يفعل ذلك ويبيعه إلى بلادنا معرض للهجوم".
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
إعلام: ترامب أعطى مادورو مهلة حتى الجمعة لمغادرة فنزويلا مع أسرته
أمس, 00:30 GMT
وقال ترامب للصحفيين إن أي دولة ترسل مخدرات إلى الولايات المتحدة قد تكون هدفا لضربات برية "وليس فنزويلا فقط"، مضيفا:"أسمع أن كولومبيا بلد يصنع الكوكايين، لديهم مصانع لإنتاج الكوكايين، ثم يبيعون لنا إياه".
وردّ الرئيس الكولومبي جوستابو بيترو على ترامب في منشور على منصة إكس قائلا إن بلاده تدمر مختبرا لإنتاج المخدرات كل 40 دقيقة "من دون صواريخ".
وقال بيترو، الذي يخضع شخصيا لعقوبات من الإدارة الأمريكية:
"لا تهددوا سيادتنا، وإلا أيقظتم النمر... الاعتداء على سيادتنا هو بمثابة إعلان حرب"، لكنه دعا ترامب إلى الانضمام إلى حملة بلاده ضد المخدرات.
ونفذت القوات الأمريكية في الأشهر القليلة الماضية هجمات على قوارب يُشتبه في تهريبها المخدرات في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادي، مما أودى بحياة العشرات في ضربات صاروخية محددة الأهداف.
وتزايد الحضور العسكري الأمريكي في منطقة البحر الكاريبي مع تصاعد التوتر بين ترامب والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي تشترك بلاده في الحدود مع كولومبيا.
وتتّهم إدارة ترامب مادورو بلعب دور محوري في نقل المخدرات إلى الولايات المتحدة والتسبب في وفاة أمريكيين، وهي اتهامات ينفيها مادورو. وفي الأيام القليلة الماضية، لوّح ترامب بإمكانية تدخل بلاده عسكريا في فنزويلا.
