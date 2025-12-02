"تلغرام" تطلق شبكة "كوكون" لخدمات الذكاء الاصطناعي

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
17:38 GMT
6 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
السفير القطري لدى موسكو: السياحة جسر تعاون متعدد المجالات بين قطر وروسيا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا وحولها هو المرحلة النهائية من التحضير للحرب
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مهرجان مراكش يحتفي بالسينما المصرية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
10:03 GMT
45 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
12:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:44 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: اليابان لم تتنازل عن جزر الكوريل ولكنها لا تريد إشعال التوتر في شمال شرق آسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد طلبه عفوا رئاسيا.. نتنياهو بين استمرار سلطته أو نهايته السياسية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
https://sarabic.ae/20251202/تلغرام-تطلق-شبكة-كوكون-لخدمات-الذكاء-الاصطناعي-1107729029.html
"تلغرام" تطلق شبكة "كوكون" لخدمات الذكاء الاصطناعي
"تلغرام" تطلق شبكة "كوكون" لخدمات الذكاء الاصطناعي
"تلغرام" تطلق شبكة "كوكون" لخدمات الذكاء الاصطناعي

14:00 GMT 02.12.2025
راديو
"تلغرام" تطلق شبكة "كوكون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
نوران عطالله
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
كل المواضيع
أعلن مؤسس تطبيق المراسلة الشهير "تلغرام"، بافل دوروف، عن إطلاق شبكة جديدة تحمل اسم "كوكون"، وهي منصة حوسبة لامركزية مخصصة لتنفيذ مهام الذكاء الاصطناعي مع توفير أعلى مستوى من السرية وحماية البيانات، على حد قوله.
وتستند الشبكة في بنيتها إلى "بلوك تشين - تون"، الذي يشكّل العمود الفقري للاقتصاد الرقمي داخل منظومة "تلغرام".
وتقدم "كوكون" نموذجا جديدا للحوسبة، إذ تتيح لأي شخص يمتلك وحدة معالجة رسومات "جي بي يو"، سواء كان فردًا أو شركة صغيرة، إمكانية تقديم قدراته الحوسبية للشبكة مقابل الحصول على مكافآت من رموز "تون" الرقمية.
في هذا السياق، أكد خبير أمن المعلومات د. وليد حجاج، أن مشروع "كوكون"، الذي أطلقته منصة "تلغرام"، يمثل نقلة نوعية في عالم الحوسبة اللامركزية، إذ يجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والـ"بلوك تشين" في إطار يحافظ على خصوصية المستخدمين".

وأكد حجاج في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الاتجاه العالمي يسير نحو اللامركزية والخصوصية والتشفير العالي، وأن أي منصة تستطيع الجمع بين هذه العناصر بشكل فعال سيكون لها دور بارز في سوق التكنولوجيا خلال السنوات المقبلة"، مشيرًا إلى أن "نجاح "كوكون" قد يجعله منافسًا قويًا في هذا المجال إذا أثبت استقراره وكفاءته".

من جهته، أكد الخبير التكنولوجي أشرف العمايرة، أن "شبكة "كوكون"، التي أطلقتها منصة "تلغرام"، تمثل توجهًا جديدًا في عالم الحوسبة اللامركزية، إذ تعتمد على استخدام أجهزة المستخدمين المنتشرة حول العالم لتنفيذ عمليات معقدة، خاصة تلك المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، دون الحاجة إلى الاعتماد على خدمات مركزية مثل "تشات جي بي تي" أو "أوبن إيه آي".
وأوضح العمايرة أن "هذه الشبكة تتيح إجراء عمليات الذكاء الاصطناعي عبر أجهزة متفرقة، ما يمنع وصول البيانات إلى جهة مركزية يمكنها التحكم بها أو مشاركتها مع جهات حكومية أو رقابية، وهو ما يعزز من حماية خصوصية المستخدمين ويضمن بقاء معلوماتهم مشفرة بالكامل".
وأشار إلى أن "انتشار فكرة "كوكون" قد يمهد الطريق لاستخدامها كبديل عن خدمات الذكاء الاصطناعي المركزية، خاصة أنها قد توفر حلولًا منخفضة التكلفة أو حتى مجانية في المستقبل"، لكنه شدد على أن "نجاح هذه التجربة يحتاج إلى وقت، وأنه من المبكر الحديث عن تأثيرها المباشر على أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى".

إلى ذلك، أكد أستاذ تكنولوجيا المعلومات د. رغيد الهاشمي، أن "الثورة الرقمية والطفرة في مجال الذكاء الاصطناعي أصبحت اليوم واقعًا ملموسًا وضرورة لا يمكن الاستغناء عنها، لكنها في الوقت ذاته تمثل سلاحًا ذا حدين، إذ يمكن أن تكون أداة قوية لتحقيق التنمية إذا أُحسن استخدامها أو مصدرًا للخطر إذا أُسيء توظيفها".

وأوضح الهاشمي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "أغلب التطبيقات الذكية تقوم على جمع وتحليل بيانات المستخدمين بشكل متكرر، مما يمنح مطوري هذه الأنظمة قدرة على بناء صورة دقيقة عن اهتمامات الأفراد وتوجهاتهم المستقبلية، وهو ما يُعرف بإدارة المعرفة"، مضيفًا أن "هذه القدرة قد تتحول إلى وسيلة للتأثير في القرارات أو حتى التحكم في مسارات التطور لدى المستخدمين والمؤسسات"، وشدد على "ضرورة وجود أساسيات معرفية وتشريعات واضحة، لضمان الاستخدام الآمن والفعال لهذه التكنولوجيا".
