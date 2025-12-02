https://sarabic.ae/20251202/خبير-بيئي-لـسبوتنيك-قمة-كوب-24-فرصة-لتعزيز-التعاون-المتوسطي-ومواجهة-التحديات-المناخية-1107714418.html

خبير بيئي لـ"سبوتنيك": قمة "كوب 24" فرصة لتعزيز التعاون المتوسطي ومواجهة التحديات المناخية

قال عماد عدلي، رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة، المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد"، إن استضافة مصر لقمة "كوب 24"، تمثل فرصة مهمة لتعزيز... 02.12.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف عدلي، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، أن "مصر من الدول الرائدة في تنفيذ هذه الاتفاقية منذ بدايتها"، مشيرًا إلى أن القمة تعقد اليوم على أرض مصر بعد أن استضافتها قبل أكثر من ثلاثين عامًا.وأكد أن "القمة ستجمع الدول الـ21 المطلة على البحر المتوسط بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني"، معربًا عن أمله أن تؤدي إلى صدور "إعلان القاهرة"، وهو "إعلان سياسي يؤكد على أهمية المرحلة الحالية وأهمية التعاون حول القضايا ذات الأولوية للمنطقة".وأضاف الخبير البيئي أن منطقة البحر المتوسط "تمثل نموذجًا واضحًا للتعاون بين الشمال والجنوب"، لكونها تضم دولًا أوروبية إلى جانب دول شمال أفريقيا وشرق المتوسط، مما يتيح بحسبه فرصًا كبيرة لـ "الدعم الفني والتقني، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا الملائمة، إلى جانب الدعم المالي".وحول الأبعاد الأمنية والسياسية، أشار عدلي إلى أن "السلام والاستقرار هما أساس للتنمية والاستدامة"، مضيفًا أن "غياب العدالة لشعوب مثل الشعب الفلسطيني يعرقل جهود التنمية ويكلف المنطقة بأكملها ثمنًا باهظًا".وحول الدول الأفريقية الأقل حظًا، قال عدلي إن شمال أفريقيا — وعلى رأسها مصر — "يمثل منفذًا مهمًا للقارة"، مشددًا على أن أي استفادة بيئية أو تنموية تتحقق في شمال أفريقيا "ستعود بالنفع على أفريقيا كلها".وختم بالتأكيد على أن "تجربة "كوب 24" قد تخرج "بالعديد من الإيجابيات التي تعود على المنطقة الأفريقية بشكل إيجابي"، داعيًا إلى "تفعيل التعاون والدعم الدولي للدول الأكثر تأثرًا بتغير المناخ".وانطلقت، صباح اليوم، فعاليات الاجتماع الرابع والعشرين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط "كوب 24" (COP 24)، في العاصمة المصرية القاهرة.ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، يضم المؤتمر ممثلين عن 21 دولة من دول حوض البحر المتوسط، إلى جانب وفود رفيعة المستوى من برنامج الأمم المتحدة للبيئة وعدد من وزراء البيئة.وشهد الافتتاح حضورًا بارزا لكل من تاتيانا هيما، منسقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وخطة عمل البحر الأبيض المتوسط، وميتيا بريسيلي، الرئيس الحالي للمؤتمر وممثل دولة سلوفينيا، إلى جانب شخصيات حكومية ودبلوماسية معنية بقضايا البيئة والتنمية المستدامة.ويهدف هذا الاجتماع المهم إلى استعراض ما تم تحقيقه خلال عامي 2024 و2025 في إطار منظومة خطة عمل البحر الأبيض المتوسط واتفاقية برشلونة، بما يشمل تقييم الجهود المبذولة للحفاظ على النظم البيئية البحرية والتصدي للتلوث وحماية السواحل.ويناقش المؤتمر عددا من الملفات الجوهرية التي ستسهم في رسم ملامح العمل البيئي الإقليمي خلال الفترة المقبلة، وكذلك للفترة 2026/ 2027، إضافة إلى بحث تطوير آليات التعاون بين الدول الأعضاء وتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات البيئية، خاصة تلك المرتبطة بتغير المناخ والتلوث البحري.

