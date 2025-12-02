خبير بيئي لـ"سبوتنيك": قمة "كوب 24" فرصة لتعزيز التعاون المتوسطي ومواجهة التحديات المناخية

عربي
لافروف يجري محادثات مع نظيره الصيني
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
17:38 GMT
6 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
السفير القطري لدى موسكو: السياحة جسر تعاون متعدد المجالات بين قطر وروسيا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا وحولها هو المرحلة النهائية من التحضير للحرب
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مهرجان مراكش يحتفي بالسينما المصرية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
10:03 GMT
45 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
12:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:44 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
17:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251202/خبير-بيئي-لـسبوتنيك-قمة-كوب-24-فرصة-لتعزيز-التعاون-المتوسطي-ومواجهة-التحديات-المناخية-1107714418.html
خبير بيئي لـ"سبوتنيك": قمة "كوب 24" فرصة لتعزيز التعاون المتوسطي ومواجهة التحديات المناخية
خبير بيئي لـ"سبوتنيك": قمة "كوب 24" فرصة لتعزيز التعاون المتوسطي ومواجهة التحديات المناخية
سبوتنيك عربي
قال عماد عدلي، رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة، المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد"، إن استضافة مصر لقمة "كوب 24"، تمثل فرصة مهمة لتعزيز... 02.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-02T11:27+0000
2025-12-02T11:27+0000
مصر
أخبار مصر الآن
حصري
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107714104_0:0:1237:695_1920x0_80_0_0_35379bb53db73824223b16241de47442.jpg
وأضاف عدلي، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، أن "مصر من الدول الرائدة في تنفيذ هذه الاتفاقية منذ بدايتها"، مشيرًا إلى أن القمة تعقد اليوم على أرض مصر بعد أن استضافتها قبل أكثر من ثلاثين عامًا.وأكد أن "القمة ستجمع الدول الـ21 المطلة على البحر المتوسط بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني"، معربًا عن أمله أن تؤدي إلى صدور "إعلان القاهرة"، وهو "إعلان سياسي يؤكد على أهمية المرحلة الحالية وأهمية التعاون حول القضايا ذات الأولوية للمنطقة".وأضاف الخبير البيئي أن منطقة البحر المتوسط "تمثل نموذجًا واضحًا للتعاون بين الشمال والجنوب"، لكونها تضم دولًا أوروبية إلى جانب دول شمال أفريقيا وشرق المتوسط، مما يتيح بحسبه فرصًا كبيرة لـ "الدعم الفني والتقني، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا الملائمة، إلى جانب الدعم المالي".وحول الأبعاد الأمنية والسياسية، أشار عدلي إلى أن "السلام والاستقرار هما أساس للتنمية والاستدامة"، مضيفًا أن "غياب العدالة لشعوب مثل الشعب الفلسطيني يعرقل جهود التنمية ويكلف المنطقة بأكملها ثمنًا باهظًا".وحول الدول الأفريقية الأقل حظًا، قال عدلي إن شمال أفريقيا — وعلى رأسها مصر — "يمثل منفذًا مهمًا للقارة"، مشددًا على أن أي استفادة بيئية أو تنموية تتحقق في شمال أفريقيا "ستعود بالنفع على أفريقيا كلها".وختم بالتأكيد على أن "تجربة "كوب 24" قد تخرج "بالعديد من الإيجابيات التي تعود على المنطقة الأفريقية بشكل إيجابي"، داعيًا إلى "تفعيل التعاون والدعم الدولي للدول الأكثر تأثرًا بتغير المناخ".وانطلقت، صباح اليوم، فعاليات الاجتماع الرابع والعشرين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط "كوب 24" (COP 24)، في العاصمة المصرية القاهرة.ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، يضم المؤتمر ممثلين عن 21 دولة من دول حوض البحر المتوسط، إلى جانب وفود رفيعة المستوى من برنامج الأمم المتحدة للبيئة وعدد من وزراء البيئة.وشهد الافتتاح حضورًا بارزا لكل من تاتيانا هيما، منسقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وخطة عمل البحر الأبيض المتوسط، وميتيا بريسيلي، الرئيس الحالي للمؤتمر وممثل دولة سلوفينيا، إلى جانب شخصيات حكومية ودبلوماسية معنية بقضايا البيئة والتنمية المستدامة.ويهدف هذا الاجتماع المهم إلى استعراض ما تم تحقيقه خلال عامي 2024 و2025 في إطار منظومة خطة عمل البحر الأبيض المتوسط واتفاقية برشلونة، بما يشمل تقييم الجهود المبذولة للحفاظ على النظم البيئية البحرية والتصدي للتلوث وحماية السواحل.ويناقش المؤتمر عددا من الملفات الجوهرية التي ستسهم في رسم ملامح العمل البيئي الإقليمي خلال الفترة المقبلة، وكذلك للفترة 2026/ 2027، إضافة إلى بحث تطوير آليات التعاون بين الدول الأعضاء وتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات البيئية، خاصة تلك المرتبطة بتغير المناخ والتلوث البحري.
https://sarabic.ae/20251202/وزيرة-مصرية-رئاسة-مصر-لـكوب-24-تعكس-ثقة-المجتمع-المتوسطي-بدورها-في-حماية-البيئة-1107713626.html
https://sarabic.ae/20251202/انطلاق-فعاليات-اجتماع-كوب-24-بالقاهرة-1107704953.html
https://sarabic.ae/20250603/مصر-تصبح-أول-دولة-في-شرق-المتوسط-تقضي-على-فيروس-بي-1101254524.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107714104_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_b0461e7ef722ab5d582fe24fb7374736.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, حصري, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, حصري, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

خبير بيئي لـ"سبوتنيك": قمة "كوب 24" فرصة لتعزيز التعاون المتوسطي ومواجهة التحديات المناخية

11:27 GMT 02.12.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالدكتور عماد عدلي رئيس المكتب العربى للشباب والبيئة المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد"
الدكتور عماد عدلي رئيس المكتب العربى للشباب والبيئة المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية رائد - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
قال عماد عدلي، رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة، المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد"، إن استضافة مصر لقمة "كوب 24"، تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين دول البحر المتوسط في مواجهة التحديات البيئية والمناخية.
وأضاف عدلي، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، أن "مصر من الدول الرائدة في تنفيذ هذه الاتفاقية منذ بدايتها"، مشيرًا إلى أن القمة تعقد اليوم على أرض مصر بعد أن استضافتها قبل أكثر من ثلاثين عامًا.
وأكد أن "القمة ستجمع الدول الـ21 المطلة على البحر المتوسط بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني"، معربًا عن أمله أن تؤدي إلى صدور "إعلان القاهرة"، وهو "إعلان سياسي يؤكد على أهمية المرحلة الحالية وأهمية التعاون حول القضايا ذات الأولوية للمنطقة".
وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة في مصر، الدكتورة منال عوض، تفتتح الدورة الـ24 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية برشلونة لحماية بيئة البحر المتوسط من التلوث، القاهرة، 2 ديسمبر/ كانون الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
وزيرة مصرية: رئاسة مصر لـ"كوب 24" تعكس ثقة المجتمع المتوسطي بدورها في حماية البيئة
10:37 GMT
وأضاف الخبير البيئي أن منطقة البحر المتوسط "تمثل نموذجًا واضحًا للتعاون بين الشمال والجنوب"، لكونها تضم دولًا أوروبية إلى جانب دول شمال أفريقيا وشرق المتوسط، مما يتيح بحسبه فرصًا كبيرة لـ "الدعم الفني والتقني، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا الملائمة، إلى جانب الدعم المالي".
وتابع أن "المتوسط يعاني بشدة من آثار تغير المناخ، فهو من أكثر المناطق احترارًا مقارنة ببقية العالم"، مشيرًا إلى أن "المنطقة ربما تشهد ارتفاعاً في الحرارة بمقدار نصف درجة أكثر من المتوسط العالمي"، ما يجعل من التعاون بين دولها أمرًا "ضروريًا للغاية" لحماية البيئة وتحقيق تنمية مستدامة.
وحول الأبعاد الأمنية والسياسية، أشار عدلي إلى أن "السلام والاستقرار هما أساس للتنمية والاستدامة"، مضيفًا أن "غياب العدالة لشعوب مثل الشعب الفلسطيني يعرقل جهود التنمية ويكلف المنطقة بأكملها ثمنًا باهظًا".
انطلاق فعاليات الاجتماع cop 24 بالقاهرة  - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
انطلاق فعاليات اجتماع "كوب 24" في القاهرة
09:51 GMT
وحول الدول الأفريقية الأقل حظًا، قال عدلي إن شمال أفريقيا — وعلى رأسها مصر — "يمثل منفذًا مهمًا للقارة"، مشددًا على أن أي استفادة بيئية أو تنموية تتحقق في شمال أفريقيا "ستعود بالنفع على أفريقيا كلها".
وختم بالتأكيد على أن "تجربة "كوب 24" قد تخرج "بالعديد من الإيجابيات التي تعود على المنطقة الأفريقية بشكل إيجابي"، داعيًا إلى "تفعيل التعاون والدعم الدولي للدول الأكثر تأثرًا بتغير المناخ".
وانطلقت، صباح اليوم، فعاليات الاجتماع الرابع والعشرين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط "كوب 24" (COP 24)، في العاصمة المصرية القاهرة.
ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، يضم المؤتمر ممثلين عن 21 دولة من دول حوض البحر المتوسط، إلى جانب وفود رفيعة المستوى من برنامج الأمم المتحدة للبيئة وعدد من وزراء البيئة.
تطعيم بلقاح مضاد لفيروس كورونا في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2025
مصر تصبح أول دولة في شرق المتوسط تقضي على "فيروس بي"
3 يونيو, 08:44 GMT
وشهد الافتتاح حضورًا بارزا لكل من تاتيانا هيما، منسقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وخطة عمل البحر الأبيض المتوسط، وميتيا بريسيلي، الرئيس الحالي للمؤتمر وممثل دولة سلوفينيا، إلى جانب شخصيات حكومية ودبلوماسية معنية بقضايا البيئة والتنمية المستدامة.
ويهدف هذا الاجتماع المهم إلى استعراض ما تم تحقيقه خلال عامي 2024 و2025 في إطار منظومة خطة عمل البحر الأبيض المتوسط واتفاقية برشلونة، بما يشمل تقييم الجهود المبذولة للحفاظ على النظم البيئية البحرية والتصدي للتلوث وحماية السواحل.
ويناقش المؤتمر عددا من الملفات الجوهرية التي ستسهم في رسم ملامح العمل البيئي الإقليمي خلال الفترة المقبلة، وكذلك للفترة 2026/ 2027، إضافة إلى بحث تطوير آليات التعاون بين الدول الأعضاء وتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات البيئية، خاصة تلك المرتبطة بتغير المناخ والتلوث البحري.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала