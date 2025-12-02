رئيس اتحاد الصناعات المصرية لـ"سبوتنيك": القطاع الخاص شريك أساسي في دعم الصناعات الدفاعية وتوطينها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
17:38 GMT
6 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
السفير القطري لدى موسكو: السياحة جسر تعاون متعدد المجالات بين قطر وروسيا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا وحولها هو المرحلة النهائية من التحضير للحرب
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مهرجان مراكش يحتفي بالسينما المصرية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
10:03 GMT
45 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
12:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:44 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: اليابان لم تتنازل عن جزر الكوريل ولكنها لا تريد إشعال التوتر في شمال شرق آسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد طلبه عفوا رئاسيا.. نتنياهو بين استمرار سلطته أو نهايته السياسية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251202/رئيس-اتحاد-الصناعات-المصرية-لـسبوتنيك-القطاع-الخاص-شريك-أساسي-في-دعم-الصناعات-الدفاعية-وتوطينها-1107738904.html
رئيس اتحاد الصناعات المصرية لـ"سبوتنيك": القطاع الخاص شريك أساسي في دعم الصناعات الدفاعية وتوطينها
رئيس اتحاد الصناعات المصرية لـ"سبوتنيك": القطاع الخاص شريك أساسي في دعم الصناعات الدفاعية وتوطينها
سبوتنيك عربي
أكد رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد زكي السويدي، اليوم الثلاثاء، أن مشاركة الاتحاد في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز... 02.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-02T16:13+0000
2025-12-02T16:13+0000
إيديكس
مصر
العالم العربي
أخبار العالم الآن
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107738639_0:24:1280:744_1920x0_80_0_0_ca0351dbe76282c0d1c15542f03a5bcf.jpg
وأوضح السويدي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذه المشاركة تأتي بعد عدة زيارات سابقة للاطلاع على احتياجات القوات المسلحة المصرية، بما يشمل توريد قطع الغيار والمستلزمات العسكرية والخدمات المرتبطة بالضباط والصف العسكري"، مشيرًا إلى أن "مبادرة تعزيز مشاركة القطاع الخاص جاءت بتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".وأكد السويدي أن مشاركة القطاع الخاص في المعرض تمثل "توجهًا جديدًا للشراكة مع الدولة في مجال الصناعات الدفاعية، بما يسهم في توطين الصناعة العسكرية، ويتيح فرصًا صناعية واستثمارية جديدة"، مؤكدًا "حرص الشركات الخاصة على المشاركة والمساهمة في تطوير القدرات الدفاعية لمصر على المدى الطويل".وتستضيف مصر معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2025"، في نسخته الرابعة، خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.ويستقبل المعرض نحو 40 ألف زائر عالمي ومحلي، ووفودًا رسمية من أكثر من 100 دولة، بينما يصل عدد الشركات التي تعرض منتجاتها في المعرض إلى أكثر من 400 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية من 86 دولة.
https://sarabic.ae/20251202/ترسانة-الإسكندرية-تكشف-لـسبوتنيك-أحدث-سفنها-العسكرية-والمدنية-في-معرض-إيديكس-2025-صور-1107727801.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107738639_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_83b3cc93e8e6f9a563a448ff927da6ec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيديكس , مصر, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حصري
إيديكس , مصر, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حصري

رئيس اتحاد الصناعات المصرية لـ"سبوتنيك": القطاع الخاص شريك أساسي في دعم الصناعات الدفاعية وتوطينها

16:13 GMT 02.12.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABرئيس اتحاد الصناعات المصرية، المهندس محمد زكي السويدي، في معرض "إيديكس 2025"، 2 ديسمبر/ كانون الأول 2025
رئيس اتحاد الصناعات المصرية، المهندس محمد زكي السويدي، في معرض إيديكس 2025، 2 ديسمبر/ كانون الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
أكد رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد زكي السويدي، اليوم الثلاثاء، أن مشاركة الاتحاد في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في دعم الصناعات الدفاعية.
وأوضح السويدي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذه المشاركة تأتي بعد عدة زيارات سابقة للاطلاع على احتياجات القوات المسلحة المصرية، بما يشمل توريد قطع الغيار والمستلزمات العسكرية والخدمات المرتبطة بالضباط والصف العسكري"، مشيرًا إلى أن "مبادرة تعزيز مشاركة القطاع الخاص جاءت بتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".

وأشار إلى أن الصناعة الخاصة تعتبر "خط الدفاع الثاني، وشريكًا أساسيًا لخط الدفاع الأول"، مؤكدًا أن "القطاع الخاص لم يعد يقتصر دوره على توريد المعدات، بل يشمل جميع مستلزمات الدفاع من ملابس وغذاء ودواء، وفق مواصفات عالية، بما يعزز القدرة على التواصل مع الأسواق العالمية ورفع مستوى الصناعة المصرية".

وأكد السويدي أن مشاركة القطاع الخاص في المعرض تمثل "توجهًا جديدًا للشراكة مع الدولة في مجال الصناعات الدفاعية، بما يسهم في توطين الصناعة العسكرية، ويتيح فرصًا صناعية واستثمارية جديدة"، مؤكدًا "حرص الشركات الخاصة على المشاركة والمساهمة في تطوير القدرات الدفاعية لمصر على المدى الطويل".
منتجات شركة ترسانة الإسكندرية لقطاع التسويق في معرض إيديكس 2025، القاهرة، 2 ديسمبر/ كانون الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
"ترسانة الإسكندرية" تكشف لـ"سبوتنيك" أحدث سفنها العسكرية والمدنية في معرض "إيديكس 2025".. صور
13:19 GMT
وتستضيف مصر معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2025"، في نسخته الرابعة، خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

ويُنظم المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويعد أكبر وأهم دورة تجمع قادة قطاع الدفاع من جميع أنحاء العالم.

ويستقبل المعرض نحو 40 ألف زائر عالمي ومحلي، ووفودًا رسمية من أكثر من 100 دولة، بينما يصل عدد الشركات التي تعرض منتجاتها في المعرض إلى أكثر من 400 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية من 86 دولة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала