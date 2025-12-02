https://sarabic.ae/20251202/رئيس-اتحاد-الصناعات-المصرية-لـسبوتنيك-القطاع-الخاص-شريك-أساسي-في-دعم-الصناعات-الدفاعية-وتوطينها-1107738904.html
رئيس اتحاد الصناعات المصرية لـ"سبوتنيك": القطاع الخاص شريك أساسي في دعم الصناعات الدفاعية وتوطينها
رئيس اتحاد الصناعات المصرية لـ"سبوتنيك": القطاع الخاص شريك أساسي في دعم الصناعات الدفاعية وتوطينها
سبوتنيك عربي
أكد رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد زكي السويدي، اليوم الثلاثاء، أن مشاركة الاتحاد في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز... 02.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-02T16:13+0000
2025-12-02T16:13+0000
2025-12-02T16:13+0000
إيديكس
مصر
العالم العربي
أخبار العالم الآن
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107738639_0:24:1280:744_1920x0_80_0_0_ca0351dbe76282c0d1c15542f03a5bcf.jpg
وأوضح السويدي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذه المشاركة تأتي بعد عدة زيارات سابقة للاطلاع على احتياجات القوات المسلحة المصرية، بما يشمل توريد قطع الغيار والمستلزمات العسكرية والخدمات المرتبطة بالضباط والصف العسكري"، مشيرًا إلى أن "مبادرة تعزيز مشاركة القطاع الخاص جاءت بتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".وأكد السويدي أن مشاركة القطاع الخاص في المعرض تمثل "توجهًا جديدًا للشراكة مع الدولة في مجال الصناعات الدفاعية، بما يسهم في توطين الصناعة العسكرية، ويتيح فرصًا صناعية واستثمارية جديدة"، مؤكدًا "حرص الشركات الخاصة على المشاركة والمساهمة في تطوير القدرات الدفاعية لمصر على المدى الطويل".وتستضيف مصر معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2025"، في نسخته الرابعة، خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.ويستقبل المعرض نحو 40 ألف زائر عالمي ومحلي، ووفودًا رسمية من أكثر من 100 دولة، بينما يصل عدد الشركات التي تعرض منتجاتها في المعرض إلى أكثر من 400 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية من 86 دولة.
https://sarabic.ae/20251202/ترسانة-الإسكندرية-تكشف-لـسبوتنيك-أحدث-سفنها-العسكرية-والمدنية-في-معرض-إيديكس-2025-صور-1107727801.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107738639_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_83b3cc93e8e6f9a563a448ff927da6ec.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
إيديكس , مصر, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حصري
إيديكس , مصر, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حصري
رئيس اتحاد الصناعات المصرية لـ"سبوتنيك": القطاع الخاص شريك أساسي في دعم الصناعات الدفاعية وتوطينها
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
حصري
أكد رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد زكي السويدي، اليوم الثلاثاء، أن مشاركة الاتحاد في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في دعم الصناعات الدفاعية.
وأوضح السويدي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذه المشاركة تأتي بعد عدة زيارات سابقة للاطلاع على احتياجات القوات المسلحة المصرية، بما يشمل توريد قطع الغيار والمستلزمات العسكرية والخدمات المرتبطة بالضباط والصف العسكري"، مشيرًا إلى أن "مبادرة تعزيز مشاركة القطاع الخاص جاءت بتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".
وأشار إلى أن الصناعة الخاصة تعتبر "خط الدفاع الثاني، وشريكًا أساسيًا لخط الدفاع الأول"، مؤكدًا أن "القطاع الخاص لم يعد يقتصر دوره على توريد المعدات، بل يشمل جميع مستلزمات الدفاع من ملابس وغذاء ودواء، وفق مواصفات عالية، بما يعزز القدرة على التواصل مع الأسواق العالمية ورفع مستوى الصناعة المصرية".
وأكد السويدي أن مشاركة القطاع الخاص في المعرض تمثل "توجهًا جديدًا للشراكة مع الدولة في مجال الصناعات الدفاعية، بما يسهم في توطين الصناعة العسكرية، ويتيح فرصًا صناعية واستثمارية جديدة"، مؤكدًا "حرص الشركات الخاصة على المشاركة والمساهمة في تطوير القدرات الدفاعية لمصر على المدى الطويل".
وتستضيف مصر معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2025"، في نسخته الرابعة، خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
ويُنظم المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويعد أكبر وأهم دورة تجمع قادة قطاع الدفاع من جميع أنحاء العالم.
ويستقبل المعرض نحو 40 ألف زائر عالمي ومحلي، ووفودًا رسمية من أكثر من 100 دولة، بينما يصل عدد الشركات التي تعرض منتجاتها في المعرض إلى أكثر من 400 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية من 86 دولة.