رئيس اتحاد الصناعات المصرية لـ"سبوتنيك": القطاع الخاص شريك أساسي في دعم الصناعات الدفاعية وتوطينها

أكد رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد زكي السويدي، اليوم الثلاثاء، أن مشاركة الاتحاد في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز... 02.12.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح السويدي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذه المشاركة تأتي بعد عدة زيارات سابقة للاطلاع على احتياجات القوات المسلحة المصرية، بما يشمل توريد قطع الغيار والمستلزمات العسكرية والخدمات المرتبطة بالضباط والصف العسكري"، مشيرًا إلى أن "مبادرة تعزيز مشاركة القطاع الخاص جاءت بتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".وأكد السويدي أن مشاركة القطاع الخاص في المعرض تمثل "توجهًا جديدًا للشراكة مع الدولة في مجال الصناعات الدفاعية، بما يسهم في توطين الصناعة العسكرية، ويتيح فرصًا صناعية واستثمارية جديدة"، مؤكدًا "حرص الشركات الخاصة على المشاركة والمساهمة في تطوير القدرات الدفاعية لمصر على المدى الطويل".وتستضيف مصر معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2025"، في نسخته الرابعة، خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.ويستقبل المعرض نحو 40 ألف زائر عالمي ومحلي، ووفودًا رسمية من أكثر من 100 دولة، بينما يصل عدد الشركات التي تعرض منتجاتها في المعرض إلى أكثر من 400 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية من 86 دولة.

