02.12.2025
وتشمل الطائرات الصينية، طائرات هجومية وطائرات مسيرة ومقاتلات استطلاع إضافة إلى مروحيات يمكنها تنفيذ مهام استطلاع والهجوم في الوقت ذاته.ومن بين تلك الطائرات والمروحيات المعروضة في الجناح الصيني، مروحية "إيه 500 دبليو" والطائرة "بلو أس تو دي"، التي تحمل اسم "تو دي" وهي طائرة مخصصة لمهام الاستطلاع والهجوم في آن واحد.فيما يشمل الجناح الصيني أيضا طائرة مخصصة لمهام الاستطلاع وجاءت تحت اسم "سي دبليو 40".وتستضيف مصر معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2025"، في نسخته الرابعة، خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وينظم المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويعد أكبر وأهم دورة تجمع قادة قطاع الدفاع من جميع أنحاء العالم.ويستقبل المعرض نحو 40 ألف زائر عالمي ومحلي، ووفودًا رسمية من أكثر من 100 دولة، بينما يصل عدد الشركات التي تعرض منتجاتها في المعرض إلى أكثر من 400 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية من 86 دولة.
عدسة "سبوتنيك" ترصد مجموعة من الطائرات المسيرة الصينية في "إيديكس 2025".. فيديو
19:41 GMT 02.12.2025 (تم التحديث: 19:48 GMT 02.12.2025)
استعرضت الصين، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الطائرات المسيرة والقتالية في جناحها المقام بمعرض الدفاع المصري "إيديكس 2025".
وتشمل الطائرات الصينية، طائرات هجومية وطائرات مسيرة ومقاتلات استطلاع إضافة إلى مروحيات يمكنها تنفيذ مهام استطلاع والهجوم في الوقت ذاته.
ومن بين تلك الطائرات والمروحيات المعروضة في الجناح الصيني، مروحية "إيه 500 دبليو" والطائرة "بلو أس تو دي"، التي تحمل اسم "تو دي" وهي طائرة مخصصة لمهام الاستطلاع والهجوم في آن واحد.
كما تعرض الصين أيضا في جناحها بمعرض الدفاع المصري "إيديكس 2025"، الطائرة "وان جي" وهي أيضا مخصصة لمهام الاستطلاع، إضافة إلى الطائرة "10 بي"، التي يمكنها تنفيذ مهام استطلاع وهجوم وهي طائرة مسيرة متعددة المهام.
فيما يشمل الجناح الصيني أيضا طائرة مخصصة لمهام الاستطلاع وجاءت تحت اسم "سي دبليو 40".
وتستضيف مصر معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2025"، في نسخته الرابعة، خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وينظم المعرض في مركز مصر
للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويعد أكبر وأهم دورة تجمع قادة قطاع الدفاع من جميع أنحاء العالم.
ويستقبل المعرض نحو 40 ألف زائر عالمي ومحلي، ووفودًا رسمية من أكثر من 100 دولة، بينما يصل عدد الشركات التي تعرض منتجاتها في المعرض إلى أكثر من 400 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية من 86 دولة.