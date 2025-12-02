https://sarabic.ae/20251202/في-مكالمة-عبر-الفيديو-الشرع-يهنئ-أعضاء-المنتخب-السوري-بالفوز-بكأس-العرب-1107712370.html
في مكالمة عبر الفيديو... الشرع يهنئ أعضاء المنتخب السوري بالفوز بكأس العرب
أجرى الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، اتصالا عبر الفيديو مع بعثة المنتخب السوري لكرة القدم، بعد فوزه على المنتخب التونسي بهدف دون مقابل في بطولة كأس العرب في قطر.
وقال الشرع خلال الاتصال إن الفوز يعكس روح الإصرار والعزيمة لدى اللاعبين، لافتًا إلى أن "الرياضة باتت مساحة مهمة لتعويض السوريين عن الخسائر التي عاشوها على مدار 14 عاما، وأن كل إنجاز يحققه المنتخب يسهم في إسعاد الشعب ورفع اسم سوريا".
وأضاف: "أدخلتم الفرح إلى كل بيت سوري بهذا الأداء المميز، ونأمل أن تواصلوا مشواركم بثبات وصبر"، مؤكدا العمل على تطوير البنية التحتية للملاعب والمنشآت الرياضية بدعم من دول أبدت استعدادها للاستثمار في هذا القطاع، وفقا لوكالة
الأنباء السورية "سانا".
ووجّه الشرع شكره للمدرب الإسباني، مثمنًا دوره في قيادة المنتخب، وأكد أن العمل الجماعي بين الجهاز الفني واللاعبين هو أساس تحقيق الانتصارات، متمنيا له مزيدا من النجاح والوصول بالمنتخب إلى كأس العالم.
من جهتهم، شكر لاعبو المنتخب الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع على دعمه، مؤكدين عزمهم على مواصلة تحقيق نتائج إيجابية.
وكان المنتخب السوري افتتح مشاركته في بطولة كأس العرب بالفوز على نظيره التونسي، بهدف سجله، عمر خريبين، في الدقيقة 49 على ملعب أحمد بن علي، في العاصمة القطرية الدوحة.