عربي
بوتين: أوروبا ليس لديها أجندة سلام لأوكرانيا بل هي في صف الحرب
"قطر حيث يسكن الضوء"... موسكو تحتضن معرضا للتصوير الفوتوغرافي القطري
"قطر حيث يسكن الضوء"... موسكو تحتضن معرضا للتصوير الفوتوغرافي القطري
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الثقافة القطرية عن الافتتاح الكبير لمعرض "قطر: حيث يسكن الضوء" في العاصمة الروسية موسكو، وذلك يوم غد الأربعاء 3 ديسمبر/كانون الأول، الساعه الواحدة... 02.12.2025, سبوتنيك عربي
قطر
روسيا
ويأتي هذا المعرض ضمن إطار الجهود المشتركة لتوطيد جسور الثقافة والفنون بين روسيا وقطر، وتعزيز التبادل السياحي بين البلدين، ويمثل الحدث منصة ثقافية رفيعة المستوى، حيث يسلط الضوء على رؤية فناني التصوير الضوئي القطريين ومواهبهم العالمية.وستعرض 64 لوحة فوتوغرافية تبرز جماليات الدولة الخليجية، منتقاة بعناية من قبل وزارة الثقافة القطرية.وسيستمر المعرض خلال الفترة من الثالث حتى السادس والعشرين من ديسمبر، وذلك لإعطاء الجمهور الروسي معرفة بالهوية القطرية من خلال عدسات من نخبة من المصورين القطريين.السفير القطري لدى موسكو: السياحة جسر تعاون متعدد المجالات بين قطر وروسياروسيا وقطر تعملان على إنشاء مجموعة عمل خاصة بالسياحة
14:35 GMT 02.12.2025 (تم التحديث: 14:39 GMT 02.12.2025)
أعلنت وزارة الثقافة القطرية عن الافتتاح الكبير لمعرض "قطر: حيث يسكن الضوء" في العاصمة الروسية موسكو، وذلك يوم غد الأربعاء 3 ديسمبر/كانون الأول، الساعه الواحدة ظهرا، وستقام الفعالية في معرض "روسكوي مير" الفني المفتوح.
ويأتي هذا المعرض ضمن إطار الجهود المشتركة لتوطيد جسور الثقافة والفنون بين روسيا وقطر، وتعزيز التبادل السياحي بين البلدين، ويمثل الحدث منصة ثقافية رفيعة المستوى، حيث يسلط الضوء على رؤية فناني التصوير الضوئي القطريين ومواهبهم العالمية.

وينظم المعرض وزارة الثقافة في دولة قطر، ومركز قطر للتصوير الفوتوغرافي، ومركز برولاب للفنون البصرية والتصوير الفوتوغرافي (موسكو)، بدعم من سفارة دولة قطر في روسيا الاتحادية.

السياح الأجانب في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
روسيا وقطر تعملان على إنشاء مجموعة عمل خاصة بالسياحة
30 نوفمبر, 17:03 GMT
وستعرض 64 لوحة فوتوغرافية تبرز جماليات الدولة الخليجية، منتقاة بعناية من قبل وزارة الثقافة القطرية.
وسيستمر المعرض خلال الفترة من الثالث حتى السادس والعشرين من ديسمبر، وذلك لإعطاء الجمهور الروسي معرفة بالهوية القطرية من خلال عدسات من نخبة من المصورين القطريين.
السفير القطري لدى موسكو: السياحة جسر تعاون متعدد المجالات بين قطر وروسيا
روسيا وقطر تعملان على إنشاء مجموعة عمل خاصة بالسياحة
