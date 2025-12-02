https://sarabic.ae/20251202/قطر-حيث-يسكن-الضوء-موسكو-تحتضن-معرضا-للتصوير-الفوتوغرافي-القطري-1107729263.html
"قطر حيث يسكن الضوء"... موسكو تحتضن معرضا للتصوير الفوتوغرافي القطري
"قطر حيث يسكن الضوء"... موسكو تحتضن معرضا للتصوير الفوتوغرافي القطري
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الثقافة القطرية عن الافتتاح الكبير لمعرض "قطر: حيث يسكن الضوء" في العاصمة الروسية موسكو، وذلك يوم غد الأربعاء 3 ديسمبر/كانون الأول، الساعه الواحدة... 02.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-02T14:35+0000
2025-12-02T14:35+0000
2025-12-02T14:39+0000
قطر
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/19/1105249351_0:36:1280:756_1920x0_80_0_0_f36ea44fbcfcb5357f376058e35bce42.jpg
ويأتي هذا المعرض ضمن إطار الجهود المشتركة لتوطيد جسور الثقافة والفنون بين روسيا وقطر، وتعزيز التبادل السياحي بين البلدين، ويمثل الحدث منصة ثقافية رفيعة المستوى، حيث يسلط الضوء على رؤية فناني التصوير الضوئي القطريين ومواهبهم العالمية.وستعرض 64 لوحة فوتوغرافية تبرز جماليات الدولة الخليجية، منتقاة بعناية من قبل وزارة الثقافة القطرية.وسيستمر المعرض خلال الفترة من الثالث حتى السادس والعشرين من ديسمبر، وذلك لإعطاء الجمهور الروسي معرفة بالهوية القطرية من خلال عدسات من نخبة من المصورين القطريين.السفير القطري لدى موسكو: السياحة جسر تعاون متعدد المجالات بين قطر وروسياروسيا وقطر تعملان على إنشاء مجموعة عمل خاصة بالسياحة
https://sarabic.ae/20251130/روسيا-وقطر-تعملان-على-إنشاء-مجموعة-عمل-خاصة-بالسياحة-1107650412.html
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/19/1105249351_112:0:1168:792_1920x0_80_0_0_60eb0b7316c7ca51873f5dc1de89e9a0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
قطر, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا
قطر, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا
"قطر حيث يسكن الضوء"... موسكو تحتضن معرضا للتصوير الفوتوغرافي القطري
14:35 GMT 02.12.2025 (تم التحديث: 14:39 GMT 02.12.2025)
أعلنت وزارة الثقافة القطرية عن الافتتاح الكبير لمعرض "قطر: حيث يسكن الضوء" في العاصمة الروسية موسكو، وذلك يوم غد الأربعاء 3 ديسمبر/كانون الأول، الساعه الواحدة ظهرا، وستقام الفعالية في معرض "روسكوي مير" الفني المفتوح.
ويأتي هذا المعرض ضمن إطار الجهود المشتركة لتوطيد جسور الثقافة والفنون بين روسيا وقطر، وتعزيز التبادل السياحي بين البلدين
، ويمثل الحدث منصة ثقافية رفيعة المستوى، حيث يسلط الضوء على رؤية فناني التصوير الضوئي القطريين ومواهبهم العالمية.
وينظم المعرض وزارة الثقافة في دولة قطر، ومركز قطر للتصوير الفوتوغرافي، ومركز برولاب للفنون البصرية والتصوير الفوتوغرافي (موسكو)، بدعم من سفارة دولة قطر في روسيا الاتحادية.
وستعرض 64 لوحة فوتوغرافية تبرز جماليات الدولة الخليجية، منتقاة بعناية من قبل وزارة الثقافة القطرية
.
وسيستمر المعرض خلال الفترة من الثالث حتى السادس والعشرين من ديسمبر، وذلك لإعطاء الجمهور الروسي معرفة بالهوية القطرية من خلال عدسات من نخبة من المصورين القطريين.