ليبيا.. ترحيل مهاجرين نيجيريين من طرابلس إلى بلادهم
قام جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بترحيل مهاجرين غير شرعيين نيجيريين، كانوا ضمن نزلاء مركز إيواء شرق طرابلس. 02.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-02T14:46+0000
2025-12-02T14:46+0000
2025-12-02T14:47+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0a/16/1050503093_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cb49f7d2d952b453477db68310db14d8.jpg
وأفاد موقع "بوابة الوسط"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن السلطات الليبية قامت بترحيل مهاجرين نيجيريين من مدينة طرابلس، وشارك في حضور عملية الترحيل أعضاء من سفارة نيجيريا لدى ليبيا.وأكد بيان لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، أن "إجراءات الإبعاد أو الترحيل تُجرى بعد الاطلاع على وثائق سفر المهاجرين بناء على الأحكام الصادرة بحقهم بالإبعاد عن الأراضي الليبية، لمخالفتهم القوانين"، وأفاد الجهاز الليبي أنه "لا تزال عمليات الترحيل مستمرة وفق الجدول المعد لها".وأشار الطرابلسي، خلال مؤتمر لاستعراض نتائج "البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين غير الشرعيين"، أن "الوزارة تنفذ البرنامج وفق معايير إنسانية، تشمل النقل الآمن والإعاشة"، موضحًا أن "عدد المهاجرين غير القانونيين في ليبيا يبلغ نحو 3 ملايين شخص".ويشار إلى أن فروع الجهاز الليبي تعمل على تنفيذ عمليات الترحيل ،وفقا للإجراءات القانونية التي تستهدف الأجانب الذين يرتكبون مخالفات قانونية أو قضايا أمنية في البلاد، بالإضافة إلى الحالات التي تثبت إصابتها بأمراض خطيرة أو معدية بناء على الفحوصات الطبية، فضلًا عن الأشخاص المتورطين في عمليات تهريب أو محاولات عبور غير شرعية.وسبق لفرع مدينة الكفرة، تنفيذ عملية ترحيل واسعة شملت 155 مهاجرًا من الجنسية التشادية، بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرت العملية تحت متابعة مباشرة من رئيس فروع الجهاز بالجنوب الشرقي والمنطقة الوسطى، بحسب وسائل إعلام محلية.وكشف تقرير بلوغ أعداد المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، "867 ألفا و55 مهاجرا، بنسبة زيادة 19% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025".وأوضح الموقع أن "غالبية المهاجرين في ليبيا، ينحدرون من السودان بنسبة 33%، ثم النيجر بـ22%، ومصر بـ19%، وتشاد بـ10%، ويتركز 53% منهم في المنطقة الغربية من ليبيا، بينما يوجد 35% من المهاجرين في الشرق، و12% في الجنوب".
ليبيا.. ترحيل مهاجرين نيجيريين من طرابلس إلى بلادهم
14:46 GMT 02.12.2025 (تم التحديث: 14:47 GMT 02.12.2025)
قام جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بترحيل مهاجرين غير شرعيين نيجيريين، كانوا ضمن نزلاء مركز إيواء شرق طرابلس.
وأفاد موقع
"بوابة الوسط"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن السلطات الليبية قامت بترحيل مهاجرين نيجيريين من مدينة طرابلس، وشارك في حضور عملية الترحيل أعضاء من سفارة نيجيريا لدى ليبيا.
وأكد بيان لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، أن "إجراءات الإبعاد أو الترحيل تُجرى بعد الاطلاع على وثائق سفر المهاجرين بناء على الأحكام الصادرة بحقهم بالإبعاد عن الأراضي الليبية، لمخالفتهم القوانين"، وأفاد الجهاز الليبي أنه "لا تزال عمليات الترحيل مستمرة وفق الجدول المعد لها".
ويأتي هذا الإجراء، في وقت قال فيه وزير الداخلية المكلف في حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة"، اللواء عماد الطرابلسي، إن "الوزارة تنجز إجراءات تأشيرة الخروج المهاجرين غير النظاميين بتسهيلات، منها إعفاؤهم من رسوم المخالفات، وتوفير إقامة مؤقتة في مراكز التجميع".
وأشار الطرابلسي، خلال مؤتمر لاستعراض نتائج "البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين غير الشرعيين"، أن "الوزارة تنفذ البرنامج وفق معايير إنسانية، تشمل النقل الآمن والإعاشة"، موضحًا أن "عدد المهاجرين غير القانونيين في ليبيا يبلغ نحو 3 ملايين شخص".
ويشار إلى أن فروع الجهاز الليبي
تعمل على تنفيذ عمليات الترحيل ،وفقا للإجراءات القانونية التي تستهدف الأجانب الذين يرتكبون مخالفات قانونية أو قضايا أمنية في البلاد، بالإضافة إلى الحالات التي تثبت إصابتها بأمراض خطيرة أو معدية بناء على الفحوصات الطبية، فضلًا عن الأشخاص المتورطين في عمليات تهريب أو محاولات عبور غير شرعية.
وسبق لفرع مدينة الكفرة، تنفيذ عملية ترحيل واسعة شملت 155 مهاجرًا من الجنسية التشادية، بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرت العملية تحت متابعة مباشرة من رئيس فروع الجهاز بالجنوب الشرقي والمنطقة الوسطى، بحسب وسائل إعلام محلية.
24 ديسمبر 2018, 01:15 GMT
وكشف تقرير بلوغ أعداد المهاجرين غير الشرعيين
في ليبيا، "867 ألفا و55 مهاجرا، بنسبة زيادة 19% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025".
وأفاد الموقع
الإلكتروني "بوابة الوسط"، نهاية الشهر الماضي، بأن الرقم 867 ألفا يأتي مقارنة بـ725 ألفا و304 مهاجرين خلال العام 2024، ويتركز 53% منهم تقريبا في المنطقة الغربية في الأراضي الليبية.
وأوضح الموقع أن "غالبية المهاجرين في ليبيا، ينحدرون من السودان بنسبة 33%، ثم النيجر بـ22%، ومصر بـ19%، وتشاد بـ10%، ويتركز 53% منهم في المنطقة الغربية من ليبيا، بينما يوجد 35% من المهاجرين في الشرق، و12% في الجنوب".