https://sarabic.ae/20251202/ليبيا-ترحيل-مهاجرين-نيجيريين-من-طرابلس-إلى-بلادهم-1107731440.html

ليبيا.. ترحيل مهاجرين نيجيريين من طرابلس إلى بلادهم

ليبيا.. ترحيل مهاجرين نيجيريين من طرابلس إلى بلادهم

سبوتنيك عربي

قام جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بترحيل مهاجرين غير شرعيين نيجيريين، كانوا ضمن نزلاء مركز إيواء شرق طرابلس. 02.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-02T14:46+0000

2025-12-02T14:46+0000

2025-12-02T14:47+0000

أخبار ليبيا اليوم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0a/16/1050503093_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cb49f7d2d952b453477db68310db14d8.jpg

وأفاد موقع "بوابة الوسط"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن السلطات الليبية قامت بترحيل مهاجرين نيجيريين من مدينة طرابلس، وشارك في حضور عملية الترحيل أعضاء من سفارة نيجيريا لدى ليبيا.وأكد بيان لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، أن "إجراءات الإبعاد أو الترحيل تُجرى بعد الاطلاع على وثائق سفر المهاجرين بناء على الأحكام الصادرة بحقهم بالإبعاد عن الأراضي الليبية، لمخالفتهم القوانين"، وأفاد الجهاز الليبي أنه "لا تزال عمليات الترحيل مستمرة وفق الجدول المعد لها".وأشار الطرابلسي، خلال مؤتمر لاستعراض نتائج "البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين غير الشرعيين"، أن "الوزارة تنفذ البرنامج وفق معايير إنسانية، تشمل النقل الآمن والإعاشة"، موضحًا أن "عدد المهاجرين غير القانونيين في ليبيا يبلغ نحو 3 ملايين شخص".ويشار إلى أن فروع الجهاز الليبي تعمل على تنفيذ عمليات الترحيل ،وفقا للإجراءات القانونية التي تستهدف الأجانب الذين يرتكبون مخالفات قانونية أو قضايا أمنية في البلاد، بالإضافة إلى الحالات التي تثبت إصابتها بأمراض خطيرة أو معدية بناء على الفحوصات الطبية، فضلًا عن الأشخاص المتورطين في عمليات تهريب أو محاولات عبور غير شرعية.وسبق لفرع مدينة الكفرة، تنفيذ عملية ترحيل واسعة شملت 155 مهاجرًا من الجنسية التشادية، بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرت العملية تحت متابعة مباشرة من رئيس فروع الجهاز بالجنوب الشرقي والمنطقة الوسطى، بحسب وسائل إعلام محلية.وكشف تقرير بلوغ أعداد المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، "867 ألفا و55 مهاجرا، بنسبة زيادة 19% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025".وأوضح الموقع أن "غالبية المهاجرين في ليبيا، ينحدرون من السودان بنسبة 33%، ثم النيجر بـ22%، ومصر بـ19%، وتشاد بـ10%، ويتركز 53% منهم في المنطقة الغربية من ليبيا، بينما يوجد 35% من المهاجرين في الشرق، و12% في الجنوب".

https://sarabic.ae/20251115/الهلال-الأحمر-الليبي-غرق-4-مهاجرين-على-الأقل-في-انقلاب-قاربين-قبالة-سواحل-ليبيا-1107146905.html

https://sarabic.ae/20181224/ليبيا-ترحيل-أمراض-مهاجرين-1037725856.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار