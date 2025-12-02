ليبيا.. ترحيل مهاجرين نيجيريين من طرابلس إلى بلادهم

عربي
بوتين: أوروبا ليس لديها أجندة سلام لأوكرانيا بل هي في صف الحرب
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
17:38 GMT
6 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
السفير القطري لدى موسكو: السياحة جسر تعاون متعدد المجالات بين قطر وروسيا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا وحولها هو المرحلة النهائية من التحضير للحرب
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مهرجان مراكش يحتفي بالسينما المصرية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
10:03 GMT
45 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
12:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:44 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: اليابان لم تتنازل عن جزر الكوريل ولكنها لا تريد إشعال التوتر في شمال شرق آسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد طلبه عفوا رئاسيا.. نتنياهو بين استمرار سلطته أو نهايته السياسية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251202/ليبيا-ترحيل-مهاجرين-نيجيريين-من-طرابلس-إلى-بلادهم-1107731440.html
ليبيا.. ترحيل مهاجرين نيجيريين من طرابلس إلى بلادهم
ليبيا.. ترحيل مهاجرين نيجيريين من طرابلس إلى بلادهم
سبوتنيك عربي
قام جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بترحيل مهاجرين غير شرعيين نيجيريين، كانوا ضمن نزلاء مركز إيواء شرق طرابلس. 02.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-02T14:46+0000
2025-12-02T14:47+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0a/16/1050503093_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cb49f7d2d952b453477db68310db14d8.jpg
وأفاد موقع "بوابة الوسط"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن السلطات الليبية قامت بترحيل مهاجرين نيجيريين من مدينة طرابلس، وشارك في حضور عملية الترحيل أعضاء من سفارة نيجيريا لدى ليبيا.وأكد بيان لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، أن "إجراءات الإبعاد أو الترحيل تُجرى بعد الاطلاع على وثائق سفر المهاجرين بناء على الأحكام الصادرة بحقهم بالإبعاد عن الأراضي الليبية، لمخالفتهم القوانين"، وأفاد الجهاز الليبي أنه "لا تزال عمليات الترحيل مستمرة وفق الجدول المعد لها".وأشار الطرابلسي، خلال مؤتمر لاستعراض نتائج "البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين غير الشرعيين"، أن "الوزارة تنفذ البرنامج وفق معايير إنسانية، تشمل النقل الآمن والإعاشة"، موضحًا أن "عدد المهاجرين غير القانونيين في ليبيا يبلغ نحو 3 ملايين شخص".ويشار إلى أن فروع الجهاز الليبي تعمل على تنفيذ عمليات الترحيل ،وفقا للإجراءات القانونية التي تستهدف الأجانب الذين يرتكبون مخالفات قانونية أو قضايا أمنية في البلاد، بالإضافة إلى الحالات التي تثبت إصابتها بأمراض خطيرة أو معدية بناء على الفحوصات الطبية، فضلًا عن الأشخاص المتورطين في عمليات تهريب أو محاولات عبور غير شرعية.وسبق لفرع مدينة الكفرة، تنفيذ عملية ترحيل واسعة شملت 155 مهاجرًا من الجنسية التشادية، بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرت العملية تحت متابعة مباشرة من رئيس فروع الجهاز بالجنوب الشرقي والمنطقة الوسطى، بحسب وسائل إعلام محلية.وكشف تقرير بلوغ أعداد المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، "867 ألفا و55 مهاجرا، بنسبة زيادة 19% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025".وأوضح الموقع أن "غالبية المهاجرين في ليبيا، ينحدرون من السودان بنسبة 33%، ثم النيجر بـ22%، ومصر بـ19%، وتشاد بـ10%، ويتركز 53% منهم في المنطقة الغربية من ليبيا، بينما يوجد 35% من المهاجرين في الشرق، و12% في الجنوب".
https://sarabic.ae/20251115/الهلال-الأحمر-الليبي-غرق-4-مهاجرين-على-الأقل-في-انقلاب-قاربين-قبالة-سواحل-ليبيا-1107146905.html
https://sarabic.ae/20181224/ليبيا-ترحيل-أمراض-مهاجرين-1037725856.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0a/16/1050503093_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4d025a07c1b266c8026f9dc3b635c1c3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار

ليبيا.. ترحيل مهاجرين نيجيريين من طرابلس إلى بلادهم

14:46 GMT 02.12.2025 (تم التحديث: 14:47 GMT 02.12.2025)
© AP Photo / Valeria Mongelliانقاذ مهاجرين من قبل فريق من حفر السواحل "سي ووتش-3" على بعد حوالي 35 ميلاً من ليبيا، في نطاق منطقة البحث والإنقاذ الليبية، 18 أكتوبر 2021.
انقاذ مهاجرين من قبل فريق من حفر السواحل سي ووتش-3 على بعد حوالي 35 ميلاً من ليبيا، في نطاق منطقة البحث والإنقاذ الليبية، 18 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Valeria Mongelli
تابعنا عبر
قام جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بترحيل مهاجرين غير شرعيين نيجيريين، كانوا ضمن نزلاء مركز إيواء شرق طرابلس.
وأفاد موقع "بوابة الوسط"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن السلطات الليبية قامت بترحيل مهاجرين نيجيريين من مدينة طرابلس، وشارك في حضور عملية الترحيل أعضاء من سفارة نيجيريا لدى ليبيا.
الهجرة غير الشرعية - مهاجرين أفارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
الهلال الأحمر الليبي: غرق 4 مهاجرين على الأقل في انقلاب قاربين قبالة سواحل ليبيا
15 نوفمبر, 20:28 GMT
وأكد بيان لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، أن "إجراءات الإبعاد أو الترحيل تُجرى بعد الاطلاع على وثائق سفر المهاجرين بناء على الأحكام الصادرة بحقهم بالإبعاد عن الأراضي الليبية، لمخالفتهم القوانين"، وأفاد الجهاز الليبي أنه "لا تزال عمليات الترحيل مستمرة وفق الجدول المعد لها".

ويأتي هذا الإجراء، في وقت قال فيه وزير الداخلية المكلف في حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة"، اللواء عماد الطرابلسي، إن "الوزارة تنجز إجراءات تأشيرة الخروج المهاجرين غير النظاميين بتسهيلات، منها إعفاؤهم من رسوم المخالفات، وتوفير إقامة مؤقتة في مراكز التجميع".

وأشار الطرابلسي، خلال مؤتمر لاستعراض نتائج "البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين غير الشرعيين"، أن "الوزارة تنفذ البرنامج وفق معايير إنسانية، تشمل النقل الآمن والإعاشة"، موضحًا أن "عدد المهاجرين غير القانونيين في ليبيا يبلغ نحو 3 ملايين شخص".
ويشار إلى أن فروع الجهاز الليبي تعمل على تنفيذ عمليات الترحيل ،وفقا للإجراءات القانونية التي تستهدف الأجانب الذين يرتكبون مخالفات قانونية أو قضايا أمنية في البلاد، بالإضافة إلى الحالات التي تثبت إصابتها بأمراض خطيرة أو معدية بناء على الفحوصات الطبية، فضلًا عن الأشخاص المتورطين في عمليات تهريب أو محاولات عبور غير شرعية.
وسبق لفرع مدينة الكفرة، تنفيذ عملية ترحيل واسعة شملت 155 مهاجرًا من الجنسية التشادية، بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرت العملية تحت متابعة مباشرة من رئيس فروع الجهاز بالجنوب الشرقي والمنطقة الوسطى، بحسب وسائل إعلام محلية.
ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2018
ليبيا... ترحيل 99 مهاجرا غير شرعي مصابين بأمراض معدية
24 ديسمبر 2018, 01:15 GMT
وكشف تقرير بلوغ أعداد المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، "867 ألفا و55 مهاجرا، بنسبة زيادة 19% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025".
وأفاد الموقع الإلكتروني "بوابة الوسط"، نهاية الشهر الماضي، بأن الرقم 867 ألفا يأتي مقارنة بـ725 ألفا و304 مهاجرين خلال العام 2024، ويتركز 53% منهم تقريبا في المنطقة الغربية في الأراضي الليبية.
وأوضح الموقع أن "غالبية المهاجرين في ليبيا، ينحدرون من السودان بنسبة 33%، ثم النيجر بـ22%، ومصر بـ19%، وتشاد بـ10%، ويتركز 53% منهم في المنطقة الغربية من ليبيا، بينما يوجد 35% من المهاجرين في الشرق، و12% في الجنوب".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала