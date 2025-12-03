https://sarabic.ae/20251203/إعلام-ماسك-يرجح-تولي-فانس-رئاسة-الولايات-المتحدة-لمدة-8-سنوات-1107756994.html
إعلام: ماسك يرجح تولي فانس رئاسة الولايات المتحدة لمدة 8 سنوات
إعلام: ماسك يرجح تولي فانس رئاسة الولايات المتحدة لمدة 8 سنوات
رجح رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن يصبح نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس الرئيس المقبل للولايات المتحدة لفترتين رئاسيتين تمتدان إلى ثماني... 03.12.2025
وبحسب مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، نقلاً عن مصادر، فقد طرح ماسك هذا التصور في 22 تشرين الثاني/نوفمبر خلال لقاء جمعه بموظفين سابقين وحاليين في وزارة "كفاءة الحكومة" الأمريكية في مدينة باستروب بولاية تكساس.ونقلت المجلة عن ماسك قوله إنه يتوقع أن تكون البلاد في بداية "مرحلة عظيمة تمتد 12 عامًا"، تشمل الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تليها ولايتان رئاسيتان محتملتان لنائب الرئيس جيه دي فانس.وأشارت إلى أن ماسك لم يحضر الاجتماع شخصيًا، بل شارك عبر اتصال مرئي من "غرفة مظلمة"، مبررًا ذلك باعتبارات أمنية، مؤكدًا أنه مدرج على قائمة الأشخاص المحتمل تعرضهم لمحاولات اغتيال.وذكرت "بوليتيكو" أن نحو 150 موظفًا من وزارة كفاءة الحكومة شاركوا في اللقاء، وحضر بعضهم برفقة أفراد من عائلاتهم.وفي آذار/ مارس الماضي، كشف ترامب عن تطلعه لتولي سدة الرئاسة في الولايات المتحدة لولاية ثالثة، حيث قال في تصريح لشبكة "إن بي سي نيوز": "لا أمزح حول إمكانية ترشحي لولاية رئاسية ثالثة"، مضيفًا "هناك طرق لتحقيق ذلك"، لكنه ألمح في آب/أغسطس الماضي إلى أن فانس هو الأوفر حظًا ليكون مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى عام 2028.وينص التعديل 22 في الدستور الأمريكي على أنه "لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين".
رجح رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن يصبح نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس الرئيس المقبل للولايات المتحدة لفترتين رئاسيتين تمتدان إلى ثماني سنوات.
وبحسب مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، نقلاً عن مصادر، فقد طرح ماسك هذا التصور في 22 تشرين الثاني/نوفمبر خلال لقاء جمعه بموظفين سابقين وحاليين في وزارة "كفاءة الحكومة" الأمريكية في مدينة باستروب بولاية تكساس.
ونقلت المجلة عن ماسك قوله إنه يتوقع أن تكون البلاد في بداية "مرحلة عظيمة تمتد 12 عامًا"، تشمل الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تليها ولايتان رئاسيتان محتملتان لنائب الرئيس جيه دي فانس.
وأشارت إلى أن ماسك لم يحضر الاجتماع شخصيًا، بل شارك عبر اتصال مرئي من "غرفة مظلمة"، مبررًا ذلك باعتبارات أمنية، مؤكدًا أنه مدرج على قائمة الأشخاص المحتمل تعرضهم لمحاولات اغتيال.
وذكرت "بوليتيكو" أن نحو 150 موظفًا من وزارة كفاءة الحكومة شاركوا في اللقاء، وحضر بعضهم برفقة أفراد من عائلاتهم.
وفي آذار/ مارس الماضي، كشف ترامب عن تطلعه لتولي سدة الرئاسة في الولايات المتحدة لولاية ثالثة
، حيث قال في تصريح لشبكة "إن بي سي نيوز": "لا أمزح حول إمكانية ترشحي لولاية رئاسية ثالثة"، مضيفًا "هناك طرق لتحقيق ذلك"، لكنه ألمح في آب/أغسطس الماضي إلى أن فانس هو الأوفر حظًا ليكون مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى عام 2028.
وينص التعديل 22 في الدستور الأمريكي على أنه "لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين".