إعلام: ماسك يرجح تولي فانس رئاسة الولايات المتحدة لمدة 8 سنوات

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
17:38 GMT
6 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
السفير القطري لدى موسكو: السياحة جسر تعاون متعدد المجالات بين قطر وروسيا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا وحولها هو المرحلة النهائية من التحضير للحرب
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مهرجان مراكش يحتفي بالسينما المصرية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
10:03 GMT
45 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
12:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:44 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: اليابان لم تتنازل عن جزر الكوريل ولكنها لا تريد إشعال التوتر في شمال شرق آسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد طلبه عفوا رئاسيا.. نتنياهو بين استمرار سلطته أو نهايته السياسية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: ماسك يرجح تولي فانس رئاسة الولايات المتحدة لمدة 8 سنوات
رجح رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن يصبح نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس الرئيس المقبل للولايات المتحدة لفترتين رئاسيتين تمتدان إلى ثماني... 03.12.2025
وبحسب مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، نقلاً عن مصادر، فقد طرح ماسك هذا التصور في 22 تشرين الثاني/نوفمبر خلال لقاء جمعه بموظفين سابقين وحاليين في وزارة "كفاءة الحكومة" الأمريكية في مدينة باستروب بولاية تكساس.ونقلت المجلة عن ماسك قوله إنه يتوقع أن تكون البلاد في بداية "مرحلة عظيمة تمتد 12 عامًا"، تشمل الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تليها ولايتان رئاسيتان محتملتان لنائب الرئيس جيه دي فانس.وأشارت إلى أن ماسك لم يحضر الاجتماع شخصيًا، بل شارك عبر اتصال مرئي من "غرفة مظلمة"، مبررًا ذلك باعتبارات أمنية، مؤكدًا أنه مدرج على قائمة الأشخاص المحتمل تعرضهم لمحاولات اغتيال.وذكرت "بوليتيكو" أن نحو 150 موظفًا من وزارة كفاءة الحكومة شاركوا في اللقاء، وحضر بعضهم برفقة أفراد من عائلاتهم.وفي آذار/ مارس الماضي، كشف ترامب عن تطلعه لتولي سدة الرئاسة في الولايات المتحدة لولاية ثالثة، حيث قال في تصريح لشبكة "إن بي سي نيوز": "لا أمزح حول إمكانية ترشحي لولاية رئاسية ثالثة"، مضيفًا "هناك طرق لتحقيق ذلك"، لكنه ألمح في آب/أغسطس الماضي إلى أن فانس هو الأوفر حظًا ليكون مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى عام 2028.وينص التعديل 22 في الدستور الأمريكي على أنه "لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين".
01:45 GMT 03.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي
 جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
رجح رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن يصبح نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس الرئيس المقبل للولايات المتحدة لفترتين رئاسيتين تمتدان إلى ثماني سنوات.
وبحسب مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، نقلاً عن مصادر، فقد طرح ماسك هذا التصور في 22 تشرين الثاني/نوفمبر خلال لقاء جمعه بموظفين سابقين وحاليين في وزارة "كفاءة الحكومة" الأمريكية في مدينة باستروب بولاية تكساس.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
ترامب حول احتمال ترشحه لولاية ثالثة: شعبيتي في أعلى مستوياتها على الإطلاق
27 أكتوبر, 07:59 GMT
ونقلت المجلة عن ماسك قوله إنه يتوقع أن تكون البلاد في بداية "مرحلة عظيمة تمتد 12 عامًا"، تشمل الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تليها ولايتان رئاسيتان محتملتان لنائب الرئيس جيه دي فانس.
وأشارت إلى أن ماسك لم يحضر الاجتماع شخصيًا، بل شارك عبر اتصال مرئي من "غرفة مظلمة"، مبررًا ذلك باعتبارات أمنية، مؤكدًا أنه مدرج على قائمة الأشخاص المحتمل تعرضهم لمحاولات اغتيال.
وذكرت "بوليتيكو" أن نحو 150 موظفًا من وزارة كفاءة الحكومة شاركوا في اللقاء، وحضر بعضهم برفقة أفراد من عائلاتهم.
وفي آذار/ مارس الماضي، كشف ترامب عن تطلعه لتولي سدة الرئاسة في الولايات المتحدة لولاية ثالثة، حيث قال في تصريح لشبكة "إن بي سي نيوز": "لا أمزح حول إمكانية ترشحي لولاية رئاسية ثالثة"، مضيفًا "هناك طرق لتحقيق ذلك"، لكنه ألمح في آب/أغسطس الماضي إلى أن فانس هو الأوفر حظًا ليكون مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى عام 2028.
وينص التعديل 22 في الدستور الأمريكي على أنه "لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين".
