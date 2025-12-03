https://sarabic.ae/20251203/الجزائر-وبيلاروسيا-توقعان-عددا-من-الاتفاقيات-ومذكرات-التفاهم-الثنائية-في-مجالات-عدة-1107787968.html
الجزائر وبيلاروسيا توقعان عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية في مجالات عدة
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أشرف رفقة نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، على مراسم التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تشمل مختلف مجالات التعاون بين البلدين".بدوره، أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن المباحثات المكثفة التي أجراها، اليوم الأربعاء، مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، في الجزائر العاصمة، لم تكن موجهة ضد أي دول أخرى.ووفقًا لمقطع فيديو نشرته الخدمة الصحفية للرئاسة البيلاروسية، قال لوكاشينكو، عقب محادثات رسمية استمرت نحو أربع ساعات ونصف مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون: "محادثاتنا اليوم، إن كانت تقلق أحدا، وكما فهمت من كلام الرئيس الجزائري، فهي ليست موجهة ضد دول أخرى على الإطلاق".وفي السياق ذاته، أعلن وزير الصناعة البيلاروسي أندريه كوزنيتسوف، أن بيلاروسيا والجزائر، اتفقتا على محور أساسي للتعاون الصناعي يتمثل في إنشاء مشروعات مشتركة.ووصل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إلى الجزائر يوم أمس الثلاثاء، في زيارة رسمية تستمر يومين.وتعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها على مستوى رفيع في تاريخ العلاقات بين البلدين، وتأتي في سياق الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.
الأخبار
ar_EG
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أشرف رفقة نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، على مراسم التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تشمل مختلف مجالات التعاون بين البلدين".
وأضافت أنه "تم التوقيع على اتفاق تعاون عسكري وتقني بين حكومتي البلدين، وقّعه الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ووزير الدولة البيلاروسي للصناعة العسكرية ديميتري بانتوس".
بدوره، أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن المباحثات المكثفة التي أجراها، اليوم الأربعاء، مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، في الجزائر العاصمة، لم تكن موجهة ضد أي دول أخرى.
ووفقًا لمقطع فيديو نشرته الخدمة الصحفية للرئاسة البيلاروسية، قال لوكاشينكو، عقب محادثات رسمية استمرت نحو أربع ساعات ونصف مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون: "محادثاتنا اليوم، إن كانت تقلق أحدا، وكما فهمت من كلام الرئيس الجزائري، فهي ليست موجهة ضد دول أخرى على الإطلاق".
وأوضح لوكاشينكو أن "الجانبين ناقشا الأجندة الثنائية والوضع الدولي الراهن"، مؤكدًا أن "مواقف البلدين تتطابق في الأساس بشأن جميع قضايا الأجندة الدولية".
وفي السياق ذاته، أعلن وزير الصناعة البيلاروسي أندريه كوزنيتسوف، أن بيلاروسيا والجزائر، اتفقتا على محور أساسي للتعاون الصناعي يتمثل في إنشاء مشروعات مشتركة.
وقال كوزنيتسوف، في تصريح صحفي عقب لقائه بنظيره الجزائري، إن "الاتفاق يشمل نقل التكنولوجيا واختيار شركات بيلاروسية محددة لبدء التعاون معها. الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بإنشاء مشاريع مشتركة".
ووصل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إلى الجزائر يوم أمس الثلاثاء، في زيارة رسمية تستمر يومين.
وتعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها على مستوى رفيع في تاريخ العلاقات بين البلدين، وتأتي في سياق الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.