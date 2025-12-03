عربي
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أشرف رفقة نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، على مراسم التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تشمل مختلف مجالات التعاون بين البلدين".بدوره، أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن المباحثات المكثفة التي أجراها، اليوم الأربعاء، مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، في الجزائر العاصمة، لم تكن موجهة ضد أي دول أخرى.ووفقًا لمقطع فيديو نشرته الخدمة الصحفية للرئاسة البيلاروسية، قال لوكاشينكو، عقب محادثات رسمية استمرت نحو أربع ساعات ونصف مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون: "محادثاتنا اليوم، إن كانت تقلق أحدا، وكما فهمت من كلام الرئيس الجزائري، فهي ليست موجهة ضد دول أخرى على الإطلاق".وفي السياق ذاته، أعلن وزير الصناعة البيلاروسي أندريه كوزنيتسوف، أن بيلاروسيا والجزائر، اتفقتا على محور أساسي للتعاون الصناعي يتمثل في إنشاء مشروعات مشتركة.ووصل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إلى الجزائر يوم أمس الثلاثاء، في زيارة رسمية تستمر يومين.وتعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها على مستوى رفيع في تاريخ العلاقات بين البلدين، وتأتي في سياق الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.
الجزائر وبيلاروسيا توقعان عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية في مجالات عدة

18:56 GMT 03.12.2025
© Photo / xئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوقع رفقة نظيره رئيس جمهورية بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو
ئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوقع رفقة نظيره رئيس جمهورية بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2025
© Photo / x
تابعنا عبر
وقّعت الجزائر وبيلاروسيا عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية في مجالات عدة، وذلك تحت إشراف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أشرف رفقة نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، على مراسم التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تشمل مختلف مجالات التعاون بين البلدين".

وأضافت أنه "تم التوقيع على اتفاق تعاون عسكري وتقني بين حكومتي البلدين، وقّعه الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ووزير الدولة البيلاروسي للصناعة العسكرية ديميتري بانتوس".

بدوره، أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن المباحثات المكثفة التي أجراها، اليوم الأربعاء، مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، في الجزائر العاصمة، لم تكن موجهة ضد أي دول أخرى.
الجزائر تدعو لمقاربة افريقية في حل الأزمات في ختام مؤتمر السلم والأمن في أفريقا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
الجزائر تدعو لمقاربة أفريقية لحل الأزمات في ختام مؤتمر السلم والأمن بأفريقيا
أمس, 20:41 GMT
ووفقًا لمقطع فيديو نشرته الخدمة الصحفية للرئاسة البيلاروسية، قال لوكاشينكو، عقب محادثات رسمية استمرت نحو أربع ساعات ونصف مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون: "محادثاتنا اليوم، إن كانت تقلق أحدا، وكما فهمت من كلام الرئيس الجزائري، فهي ليست موجهة ضد دول أخرى على الإطلاق".

وأوضح لوكاشينكو أن "الجانبين ناقشا الأجندة الثنائية والوضع الدولي الراهن"، مؤكدًا أن "مواقف البلدين تتطابق في الأساس بشأن جميع قضايا الأجندة الدولية".

بمشاركة 34 دولة... الجزائر تحتضن المهرجان الدولي للفن التشكيلي المعاصر التاسع - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
بمشاركة 34 دولة... الجزائر تحتضن المهرجان الدولي التاسع للفن التشكيلي المعاصر
أمس, 14:52 GMT
وفي السياق ذاته، أعلن وزير الصناعة البيلاروسي أندريه كوزنيتسوف، أن بيلاروسيا والجزائر، اتفقتا على محور أساسي للتعاون الصناعي يتمثل في إنشاء مشروعات مشتركة.

وقال كوزنيتسوف، في تصريح صحفي عقب لقائه بنظيره الجزائري، إن "الاتفاق يشمل نقل التكنولوجيا واختيار شركات بيلاروسية محددة لبدء التعاون معها. الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بإنشاء مشاريع مشتركة".

ووصل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إلى الجزائر يوم أمس الثلاثاء، في زيارة رسمية تستمر يومين.
وتعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها على مستوى رفيع في تاريخ العلاقات بين البلدين، وتأتي في سياق الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.
