الجزائر وبيلاروسيا توقعان عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية في مجالات عدة

الجزائر وبيلاروسيا توقعان عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية في مجالات عدة

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أشرف رفقة نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، على مراسم التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تشمل مختلف مجالات التعاون بين البلدين".بدوره، أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن المباحثات المكثفة التي أجراها، اليوم الأربعاء، مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، في الجزائر العاصمة، لم تكن موجهة ضد أي دول أخرى.ووفقًا لمقطع فيديو نشرته الخدمة الصحفية للرئاسة البيلاروسية، قال لوكاشينكو، عقب محادثات رسمية استمرت نحو أربع ساعات ونصف مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون: "محادثاتنا اليوم، إن كانت تقلق أحدا، وكما فهمت من كلام الرئيس الجزائري، فهي ليست موجهة ضد دول أخرى على الإطلاق".وفي السياق ذاته، أعلن وزير الصناعة البيلاروسي أندريه كوزنيتسوف، أن بيلاروسيا والجزائر، اتفقتا على محور أساسي للتعاون الصناعي يتمثل في إنشاء مشروعات مشتركة.ووصل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إلى الجزائر يوم أمس الثلاثاء، في زيارة رسمية تستمر يومين.وتعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها على مستوى رفيع في تاريخ العلاقات بين البلدين، وتأتي في سياق الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

