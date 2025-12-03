https://sarabic.ae/20251203/الجيش-الإسرائيلي-إصابة-4-عناصر-من-قواتنا-في-اشتباكات-مع-مسلحين-فلسطينيين-برفح-1107787208.html

الجيش الإسرائيلي: إصابة 4 عناصر من قواتنا في "اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين" برفح

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن إصابة 4 عناصر من قواته "نتيجة لوقوع اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين" في رفح جنوبي قطاع غزة، وفق تعبيره. 03.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-03T17:58+0000

ونشر الجيش بيانًا، أكد من خلاله إصابة 4 جنود، أحدهم إصابته خطيرة، والباقون الثلاثة إصابتهم متوسطة.وأوضح البيان العسكري الإسرائيلي أنه خلال نشاط عسكري لقوات لواء "غولاني" شرقي مدينة رفح، واجهت القوات عددًا من المسلحين الفلسطينيين، الذين خرجوا من نفق تحت الأرض في المنطقة.وأفاد البيان الإسرائيلي بأنه "خلال الاشتباك، أصيب مقاتل من لواء "غولاني" بجروح خطيرة، كما أصيب مقاتلان آخران من اللواء ومقاتل من فرقة غزة (143) بجروح متوسطة"، مشيرًا إلى أنه "تم إجلاء الجنود الأربعة لتلقي العلاج في المستشفى، وتم إخطار ذويهم". وأكدت بدروسيان، خلال مؤتمر صحفي، أن "معبر رفح سيفتح من الاتجاهين بعد استعادة جميع جثامين الرهائن الإسرائيليين، وفقا لنص اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة"، موضحة أنه "سيتم فتح معبر رفح في وقت قريب، في المرحلة الأولى سيكون مفتوحًا لخروج المقيمين في قطاع غزة، الذين يودون المغادرة إلى مصر، سيتم تسهيل الخروج من خلال التنسيق مع الجانب المصري بعد الموافقة الأمنية من قبل إسرائيل".وأفادت بأن "عملية خروج الفلسطينيين من معبر رفح إلى الجانب المصري ستتم وفقا للآلية، التي تم العمل بها في يناير (كانون الثاني) 2025، حيث تم اتخاذ القرار بالتنسيق الكامل مع الوسطاء على هذه الخطة".ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو 2000 أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة، التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل نحو 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرّض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دُمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلّفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.

