ترامب: أوامر العفو التي أصدرها بايدن بالتوقيع الآلي لم يعد لها أي أثر قانوني
60
04:50 GMT 03.12.2025
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، أنه قرر إلغاء جميع الوثائق، بما في ذلك قرارات العفو، التي قال إن سلفه جو بايدن وقّعها باستخدام جهاز التوقيع الآلي.
وكتب ترمب على منصة "تروث سوشيال"، قائلاً: "أي شخص تلقى عفواً أو تخفيفاً للعقوبة أو أي وثيقة قانونية أخرى وُقّعت بهذه الطريقة يجب أن يعلم أن هذه الوثيقة أُبطلت بالكامل، ولا يترتّب عليها أي أثر قانوني".
ويُستخدم جهاز (أوتوبن) لاستنساخ توقيع الشخص بدقة، وعادة ما يُستعان به في الوثائق ذات الكميات الكبيرة أو ذات الطابع البروتوكولي، وقد استخدمه رؤساء من الحزبين للتوقيع على الرسائل والإعلانات الرسمية.
وقبل مغادرته منصبه في يناير/ كانون الثاني، أصدر بايدن عدداً من قرارات العفو، بعضها لأفراد أسرته الذين أراد حمايتهم من التحقيقات ذات الدوافع السياسية، كما أمر بتخفيف بعض الأحكام، بما في ذلك لمرتكبي جرائم المخدرات التي لا تشوبها أعمال عنف.
