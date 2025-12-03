https://sarabic.ae/20251203/ترامب-أوامر-العفو-التي-أصدرها-بايدن-بالتوقيع-الآلي-لم-يعد-لها-أي-أثر-قانوني-1107757451.html

ترامب: أوامر العفو التي أصدرها بايدن بالتوقيع الآلي لم يعد لها أي أثر قانوني

ترامب: أوامر العفو التي أصدرها بايدن بالتوقيع الآلي لم يعد لها أي أثر قانوني

سبوتنيك عربي

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، أنه قرر إلغاء جميع الوثائق، بما في ذلك قرارات العفو، التي قال إن سلفه جو بايدن وقّعها باستخدام جهاز التوقيع الآلي. 03.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-03T04:50+0000

2025-12-03T04:50+0000

2025-12-03T05:04+0000

ترامب

جو بايدن

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0f/1100563630_0:0:2738:1540_1920x0_80_0_0_75385491f16c0fa4878b7f1f1f6208f0.jpg

وكتب ترمب على منصة "تروث سوشيال"، قائلاً: "أي شخص تلقى عفواً أو تخفيفاً للعقوبة أو أي وثيقة قانونية أخرى وُقّعت بهذه الطريقة يجب أن يعلم أن هذه الوثيقة أُبطلت بالكامل، ولا يترتّب عليها أي أثر قانوني".ويُستخدم جهاز (أوتوبن) لاستنساخ توقيع الشخص بدقة، وعادة ما يُستعان به في الوثائق ذات الكميات الكبيرة أو ذات الطابع البروتوكولي، وقد استخدمه رؤساء من الحزبين للتوقيع على الرسائل والإعلانات الرسمية.وقبل مغادرته منصبه في يناير/ كانون الثاني، أصدر بايدن عدداً من قرارات العفو، بعضها لأفراد أسرته الذين أراد حمايتهم من التحقيقات ذات الدوافع السياسية، كما أمر بتخفيف بعض الأحكام، بما في ذلك لمرتكبي جرائم المخدرات التي لا تشوبها أعمال عنف.

https://sarabic.ae/20251128/ترامب-يعلن-إلغاء-جميع-الأوامر-التنفيذية-التي-وقعها-بايدن-بـالقلم-الآلي-1107605536.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ترامب, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم