دول الاتحاد الأوروبي تتوصل إلى اتفاق أولي بشأن الاستغناء عن الغاز الروسي تدريجيا

دول الاتحاد الأوروبي تتوصل إلى اتفاق أولي بشأن الاستغناء عن الغاز الروسي تدريجيا

توصلت دول الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إلى اتفاق أولي بشأن التخلي عن استيراد الغاز الطبيعي المُسال والغاز عبر الأنابيب من روسيا، في إطار خططه لإنهاء الاعتماد

وجاء في بيان نُشر على موقع مجلس الاتحاد الأوروبي: "اليوم، توصلت رئاسة المجلس وممثلو البرلمان الأوروبي إلى اتفاق أولي بشأن لائحة تنص على وقف استيراد الغاز الطبيعي الروسي".وتنص اللائحة على حظر تدريجي لاستيراد كل من الغاز الطبيعي المُسال والغاز عبر الأنابيب من روسيا، بحيث يبدأ الحظر الكامل على الغاز المُسال نهاية عام 2026، فيما سيدخل حظر الغاز عبر الأنابيب حيّز التنفيذ في خريف عام 2027.كما أوضح معدّو الوثيقة أن"استيراد الغاز من روسيا سيُحظر بعد ستة أسابيع من دخول اللائحة حيّز التنفيذ، مع الإبقاء على فترة انتقالية للعقود الحالية الخاصة بإمدادات الغاز. أما بالنسبة للعقود طويلة الأجل الخاصة بالغاز الطبيعي المُسال، فسيُطبّق الحظر اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني 2027 وفقاً لحزمة العقوبات التاسعة عشرة".وبالنسبة للاتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز عبر الأنابيب، فسيصبح الحظر سارياً اعتباراً من 30 سبتمبر/ أيلول 2027، بشرط تحقيق مستهدفات ملء مخزونات الغاز. ويمكن أن يدخل الحظر حيّز التنفيذ في موعد لا يتجاوز 1 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام ذاته.وأضاف بيان مجلس الاتحاد الأوروبي: "بالنسبة للعقود قصيرة الأجل الموقعة قبل 17 يونيو/ حزيران 2025، سيُطبّق الحظر على استيراد الغاز الروسي اعتباراً من 25 أبريل/ نيسان 2026 بالنسبة للغاز المُسال، ومن 17 يونيو 2026 بالنسبة للغاز عبر الأنابيب".أزمة الطاقة في أوروبافي نهاية عام 2024، أعدّ رئيس الوزراء الإيطالي السابق ورئيس البنك المركزي الأوروبي السابق، ماريو دراغي، تقريراً لرئيسة المفوضية الأوروبية، أشار فيه إلى أن سوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي يواجه مشكلات جوهرية ونقصاً في الموارد الطبيعية، خلافاً للتصريحات الرسمية حول نجاح استبدال الوقود الروسي. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هذا القرار أدى إلى إغلاق مصانع لإنتاج الأسمدة في دول الاتحاد الأوروبي، ما فاقم التضخم وأخرج المواطنين إلى الشوارع احتجاجاً.ومع ذلك، اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول من هذا العام قراراً يقضي بالتخلي التدريجي عن واردات الغاز الروسي اعتباراً من 1 يناير 2026، مع فترة انتقالية للعقود القائمة حتى 1 يناير 2028. كما يجري التخطيط لإدخال آلية تتيح تعليق الحظر في حال حدوث مشكلات في الإمدادات.

