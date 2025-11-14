https://sarabic.ae/20251114/أوربان-المجر-تعتزم-مقاضاة-الاتحاد-الأوروبي-بسبب-رفضه-شراء-الغاز-الروسي-1107106726.html

أوربان: المجر تعتزم مقاضاة الاتحاد الأوروبي بسبب رفضه شراء الغاز الروسي

أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن "المجر ستقاضي الاتحاد الأوروبي بسبب قراره رفض شراء الغاز الروسي".

وقال أوربان في مقابلة مع إذاعة محلية: "نحن لا نقبل هذا القرار غير القانوني الواضح، والذي يتعارض مع القيم الأوروبية والذي اختارته بروكسل، ونحن سنتوجه إلى محكمة العدل الأوروبية".وفي منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على إلغاء تدريجي لواردات الغاز الروسي، ابتداء من الأول من يناير/ كانون الثاني 2026. وستبقى الفترة الانتقالية للعقود الحالية سارية حتى الأول من يناير 2028. ومن المقرر أيضًا اتخاذ إجراء لتعليق الحظر في حال ظهور مشاكل في الإمداد.ومن بين أمور أخرى، تريد السلطات الأوروبية التوقف عن شراء النفط الروسي ابتداء من عام 2028، ولكن هذا القرار يجب أن يتم الاتفاق عليه مع البرلمان الأوروبي.أزمة الطاقة في أوروبافي نهاية عام 2024، أعد ماريو دراغي، رئيس الوزراء الإيطالي السابق والرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، تقريرًا لرئيس المفوضية الأوروبية، ووفقًا للوثيقة، يواجه سوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي مشاكل جوهرية ونقصًا في الموارد الطبيعية، على الرغم من ادعاءات نجاحه في استبدال الوقود الروسي. على سبيل المثال، أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي أعلى بأربعة إلى خمسة أضعاف من أسعارها في الولايات المتحدة.وسبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن صرّح بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأن العقوبات وجّهت ضربة موجعة للاقتصاد العالمي بأسره. ووفقًا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة ملايين البشر.أوربان: إحجام الاتحاد الأوروبي عن التفاوض مع روسيا "خطأ كارثي"اليابان تعتزم مواصلة استيراد الغاز الروسي رغم الضغوط الأمريكية

