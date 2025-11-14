أوربان: المجر تعتزم مقاضاة الاتحاد الأوروبي بسبب رفضه شراء الغاز الروسي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:03 GMT
40 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:44 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: نظام كييف ليس عنده مربط الحل للنزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:16 GMT
40 د
من الملعب
الأهلي المصري يعزز هيمنته المحلية في الإمارات.. ورحلة العرب مستمرة في كأس العالم للناشئين
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
خلال عهد عدنان مندريس: الدخول في الناتو والدور الشرق أوسطي
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
17:33 GMT
16 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251114/أوربان-المجر-تعتزم-مقاضاة-الاتحاد-الأوروبي-بسبب-رفضه-شراء-الغاز-الروسي-1107106726.html
أوربان: المجر تعتزم مقاضاة الاتحاد الأوروبي بسبب رفضه شراء الغاز الروسي
أوربان: المجر تعتزم مقاضاة الاتحاد الأوروبي بسبب رفضه شراء الغاز الروسي
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن "المجر ستقاضي الاتحاد الأوروبي بسبب قراره رفض شراء الغاز الروسي". 14.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-14T11:01+0000
2025-11-14T11:01+0000
روسيا
المجر
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1c/1106461608_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_db1f1b1bda8775b8410bd7a25a689ad8.jpg
وقال أوربان في مقابلة مع إذاعة محلية: "نحن لا نقبل هذا القرار غير القانوني الواضح، والذي يتعارض مع القيم الأوروبية والذي اختارته بروكسل، ونحن سنتوجه إلى محكمة العدل الأوروبية".وفي منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على إلغاء تدريجي لواردات الغاز الروسي، ابتداء من الأول من يناير/ كانون الثاني 2026. وستبقى الفترة الانتقالية للعقود الحالية سارية حتى الأول من يناير 2028. ومن المقرر أيضًا اتخاذ إجراء لتعليق الحظر في حال ظهور مشاكل في الإمداد.ومن بين أمور أخرى، تريد السلطات الأوروبية التوقف عن شراء النفط الروسي ابتداء من عام 2028، ولكن هذا القرار يجب أن يتم الاتفاق عليه مع البرلمان الأوروبي.أزمة الطاقة في أوروبافي نهاية عام 2024، أعد ماريو دراغي، رئيس الوزراء الإيطالي السابق والرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، تقريرًا لرئيس المفوضية الأوروبية، ووفقًا للوثيقة، يواجه سوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي مشاكل جوهرية ونقصًا في الموارد الطبيعية، على الرغم من ادعاءات نجاحه في استبدال الوقود الروسي. على سبيل المثال، أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي أعلى بأربعة إلى خمسة أضعاف من أسعارها في الولايات المتحدة.وسبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن صرّح بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأن العقوبات وجّهت ضربة موجعة للاقتصاد العالمي بأسره. ووفقًا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة ملايين البشر.أوربان: إحجام الاتحاد الأوروبي عن التفاوض مع روسيا "خطأ كارثي"اليابان تعتزم مواصلة استيراد الغاز الروسي رغم الضغوط الأمريكية
https://sarabic.ae/20251030/المجر-نسعى-لإعفائنا-من-العقوبات-الأمريكية-لنواصل-شراء-النفط-والغاز-الروسيين--1106547355.html
المجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1c/1106461608_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_98ce29b36a6a254ea6d930dd5873c98e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, المجر, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, المجر, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي

أوربان: المجر تعتزم مقاضاة الاتحاد الأوروبي بسبب رفضه شراء الغاز الروسي

11:01 GMT 14.11.2025
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في قمة الاتحاد الأوروبي غير الرسمية في جمهورية التشيك
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في قمة الاتحاد الأوروبي غير الرسمية في جمهورية التشيك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
© Sputnik . Stringer
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن "المجر ستقاضي الاتحاد الأوروبي بسبب قراره رفض شراء الغاز الروسي".
وقال أوربان في مقابلة مع إذاعة محلية: "نحن لا نقبل هذا القرار غير القانوني الواضح، والذي يتعارض مع القيم الأوروبية والذي اختارته بروكسل، ونحن سنتوجه إلى محكمة العدل الأوروبية".
وفي منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على إلغاء تدريجي لواردات الغاز الروسي، ابتداء من الأول من يناير/ كانون الثاني 2026. وستبقى الفترة الانتقالية للعقود الحالية سارية حتى الأول من يناير 2028. ومن المقرر أيضًا اتخاذ إجراء لتعليق الحظر في حال ظهور مشاكل في الإمداد.
ومن بين أمور أخرى، تريد السلطات الأوروبية التوقف عن شراء النفط الروسي ابتداء من عام 2028، ولكن هذا القرار يجب أن يتم الاتفاق عليه مع البرلمان الأوروبي.
الغاز الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
المجر: نسعى لإعفائنا من العقوبات الأمريكية لنواصل شراء النفط والغاز الروسيين
30 أكتوبر, 08:50 GMT
أزمة الطاقة في أوروبا
في نهاية عام 2024، أعد ماريو دراغي، رئيس الوزراء الإيطالي السابق والرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، تقريرًا لرئيس المفوضية الأوروبية، ووفقًا للوثيقة، يواجه سوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي مشاكل جوهرية ونقصًا في الموارد الطبيعية، على الرغم من ادعاءات نجاحه في استبدال الوقود الروسي. على سبيل المثال، أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي أعلى بأربعة إلى خمسة أضعاف من أسعارها في الولايات المتحدة.

وأكدت روسيا، مرارًا، قدرتها على تحمّل ضغوط العقوبات، التي بدأ الغرب بفرضها قبل سنوات عدة، والتي ما تزال في تصاعد. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة ضد روسيا. وأعربت الدول الغربية ذاتها، مرات عدة، عن رأيها بأن العقوبات المفروضة ضد روسيا "غير فعّالة".

وسبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن صرّح بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأن العقوبات وجّهت ضربة موجعة للاقتصاد العالمي بأسره. ووفقًا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة ملايين البشر.
أوربان: إحجام الاتحاد الأوروبي عن التفاوض مع روسيا "خطأ كارثي"
اليابان تعتزم مواصلة استيراد الغاز الروسي رغم الضغوط الأمريكية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала