مسؤول سوري: أي حل مع إسرائيل يجب أن يكون ضمن الثوابت السورية والعربية

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
10:03 GMT
45 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
12:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:44 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: اليابان لم تتنازل عن جزر الكوريل ولكنها لا تريد إشعال التوتر في شمال شرق آسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد طلبه عفوا رئاسيا.. نتنياهو بين استمرار سلطته أو نهايته السياسية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
12:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
13:03 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
13:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: قرارات الجمعية العامة سلطة معنوية تضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوري: أي حل مع إسرائيل يجب أن يكون ضمن الثوابت السورية والعربية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
مسؤول سوري: أي حل مع إسرائيل يجب أن يكون ضمن الثوابت السورية والعربية
مسؤول سوري: أي حل مع إسرائيل يجب أن يكون ضمن الثوابت السورية والعربية
راديو
لقاء سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
مسؤول سوري: أي حل مع إسرائيل يجب أن يكون ضمن الثوابت السورية والعربية
مسؤول سوري: أي حل مع إسرائيل يجب أن يكون ضمن الثوابت السورية والعربية
وأكد الشرع أن "ذكرى انطلاق معركة تحرير سوريا، تُعد محطة تاريخية حظيت بترحيب واسع لدى معظم السوريين، رغم وجود شريحة تأثرت بتبعاتها وأخرى استوعبت ضرورتها في إطار الحفاظ على وحدة البلاد وأمنها".وأشار إلى أن "الدولة تدرك أنها ستواصل مواجهة العديد من الاعتراضات والتحديات"، فبعد مرور عام على رحيل حكومة الرئيس الأسد، ما زالت سوريا تواجه العديد من التحديات على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة.وأوضح بركات أن "تداعيات الأزمة لم تقتصر على الداخل السوري، بل انعكست أيضا على الدول المجاورة والدول المنخرطة في الملف السوري"، لافتًا إلى أن "السوريين تفاعلوا بشكل كامل مع المرحلة الجديدة بعد سقوط النظام، خاصة في ظل وجود رغبة دولية واضحة لدعم سوريا، وإن لم تتحدد آليات هذا الدعم بشكل كامل حتى الآن".وأشار بركات إلى أن "الإدارة الجديدة تواجه تحديات جسيمة، بعد أن كان الهاجس الأمني والعسكري هو المسيطر في العام الأول". وأكد أن "المرحلة المقبلة ستتطلب مواجهة تحديات اجتماعية واقتصادية، إلى جانب إعادة ترميم المؤسسات السورية، التي أضعفها النظام السابق"، مشيرًا إلى "ضرورة الفصل بين السلطة والدولة، وبين المؤسسات والمكونات الاجتماعية، لضمان بناء دولة حديثة قائمة على المواطنة".كما اعتبر أن "التغلغل الإسرائيلي يمثل أبرز التحديات العسكرية، حيث تستغل إسرائيل فائض قوتها لممارسة سياسات عدوانية في المنطقة، وهو ما يتطلب تفاهمات دولية وإقليمية، مع التأكيد على أن أي حل مع إسرائيل يجب أن يبقى ضمن السياقات التاريخية والثوابت السورية والعربية".لكنه اعتبر أن "الدعم السياسي والإعلامي غير كافٍ، وأن السوريين بحاجة إلى خطوات تنفيذية أكثر دقة وتأثيرًا، خاصة في ظل استمرار معاناة مئات الآلاف في المخيمات والمدن المدمرة". وفي ختام حديثه، اعتبر بركات أن "إعادة ترتيب العلاقات مع روسيا أمر ضروري، كونها الدولة الأكثر تأثيرا في الملف السوري". وأكد أن "معظم السوريين يدركون أهمية الدور الروسي في تحقيق الاستقرار وبناء الدولة السورية"، مشيرًا إلى أن "التواصل مع موسكو وتوضيح رؤية سوريا الجديدة يشكل خطوة أساسية في المرحلة المقبلة".
مسؤول سوري: أي حل مع إسرائيل يجب أن يكون ضمن الثوابت السورية والعربية

في الذكرى الأولى لبدء معركة "ردع العدوان"، التي انتهت بسيطرة المعارضة المسلحة على السلطة في دمشق يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، دعا الرئيس السوري أحمد الشرع، الشعب للنزول إلى الميادين للتعبير عن فرحته وإظهار اللحمة الوطنية.
وأكد الشرع أن "ذكرى انطلاق معركة تحرير سوريا، تُعد محطة تاريخية حظيت بترحيب واسع لدى معظم السوريين، رغم وجود شريحة تأثرت بتبعاتها وأخرى استوعبت ضرورتها في إطار الحفاظ على وحدة البلاد وأمنها".
وأشار إلى أن "الدولة تدرك أنها ستواصل مواجهة العديد من الاعتراضات والتحديات"، فبعد مرور عام على رحيل حكومة الرئيس الأسد، ما زالت سوريا تواجه العديد من التحديات على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة.

في هذا السياق، قال نائب رئيس الائتلاف السوري وعضو اللجنة الدستورية عبد المجيد بركات، إن "المشهد الاستراتيجي في المنطقة شهد تغيرات كبيرة بعد سقوط حكومة بشار الأسد"، مشيرًا إلى أن "سوريا باتت منفتحة على مختلف المحاور الإقليمية والدولية، وسط محاولات واضحة من عدة دول لاستقطابها وكسب موقعها الجغرافي الحيوي، إضافة إلى البحث عن حلول لمشكلات خلّفها الصراع الممتد منذ 14 عاما، وعلى رأسها قضية اللاجئين وانتشار السلاح داخل البلاد".

وأوضح بركات أن "تداعيات الأزمة لم تقتصر على الداخل السوري، بل انعكست أيضا على الدول المجاورة والدول المنخرطة في الملف السوري"، لافتًا إلى أن "السوريين تفاعلوا بشكل كامل مع المرحلة الجديدة بعد سقوط النظام، خاصة في ظل وجود رغبة دولية واضحة لدعم سوريا، وإن لم تتحدد آليات هذا الدعم بشكل كامل حتى الآن".
وأشار بركات إلى أن "الإدارة الجديدة تواجه تحديات جسيمة، بعد أن كان الهاجس الأمني والعسكري هو المسيطر في العام الأول".
وأكد أن "المرحلة المقبلة ستتطلب مواجهة تحديات اجتماعية واقتصادية، إلى جانب إعادة ترميم المؤسسات السورية، التي أضعفها النظام السابق"، مشيرًا إلى "ضرورة الفصل بين السلطة والدولة، وبين المؤسسات والمكونات الاجتماعية، لضمان بناء دولة حديثة قائمة على المواطنة".

وفي السياق العسكري، أشار بركات إلى أن "الخطوات الأخيرة لتوحيد بعض الفصائل مع الجيش الوطني كانت إيجابية، لكنها غير كافية"، مؤكدًا أن "وزارة الدفاع في الإدارة الجديدة بحاجة إلى فتح حوارات وتفاهمات أوسع، خاصة مع وجود قوى مسيطرة على مساحات واسعة مثل "قسد" في شرق الفرات، إضافة إلى تحديات في السويداء وبعض الفصائل غير المنضبطة".

كما اعتبر أن "التغلغل الإسرائيلي يمثل أبرز التحديات العسكرية، حيث تستغل إسرائيل فائض قوتها لممارسة سياسات عدوانية في المنطقة، وهو ما يتطلب تفاهمات دولية وإقليمية، مع التأكيد على أن أي حل مع إسرائيل يجب أن يبقى ضمن السياقات التاريخية والثوابت السورية والعربية".

وتحدث بركات عن "الدور الكبير الذي لعبته الولايات المتحدة خلال العام الماضي في دعم سوريا، على مستويات عدة"، مشيرًا إلى "جهود الجالية السورية في أميركا فيما يتعلق بإلغاء قانون قيصر".

لكنه اعتبر أن "الدعم السياسي والإعلامي غير كافٍ، وأن السوريين بحاجة إلى خطوات تنفيذية أكثر دقة وتأثيرًا، خاصة في ظل استمرار معاناة مئات الآلاف في المخيمات والمدن المدمرة". وفي ختام حديثه، اعتبر بركات أن "إعادة ترتيب العلاقات مع روسيا أمر ضروري، كونها الدولة الأكثر تأثيرا في الملف السوري".
وأكد أن "معظم السوريين يدركون أهمية الدور الروسي في تحقيق الاستقرار وبناء الدولة السورية"، مشيرًا إلى أن "التواصل مع موسكو وتوضيح رؤية سوريا الجديدة يشكل خطوة أساسية في المرحلة المقبلة".
