موسكو: الأوكرانيون لا يريدون نسيان اللغة الروسية

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن موسكو ستحلل النص النهائي لوثيقة البرلمان الأوكراني بشأن حذف اللغة الروسية من قائمة اللغات المحمية... 03.12.2025, سبوتنيك عربي

وقالت زاخاروفا لـ"سبوتنيك": "رغم اضطهاد نظام كييف، لن ينسى الأوكرانيون اللغة الروسية".وفي وقت سابق، أفاد النائب في البرلمان الأوكراني فلاديمير فياتروفيتش، بأن البرلمان الأوكراني "أيّد مشروع قانون حذف اللغة الروسية من قائمة اللغات المحمية". وأشارت زاخاروفا إلى أن "النص النهائي للوثيقة يتطلب تحليلًا، وسيتم إجراؤه بالتأكيد. وقد قيّمت موسكو سياسة نظام كييف لإلغاء الطابع الروسي القسري"، لافتة إلى أن "هذه السياسة تتعثر بشكل متزايد وتُحدث تأثيرًا معاكسًا". واختتمت زاخاروفا قائلة: "على الرغم من كل الحظر والغرامات والتنمر والمضايقات والاضطهاد، لا يزال الناس يرفضون نسيان لغتهم الأم الروسية، والاستمرار في التحدث بها. هذا التوجه أصبح جليًا لدرجة أنه لا يمكن لأحد إخفاؤه".منتدى الثقافة والإنتاج والرقمنة في موسكو... توازن جديد بين الأهداف والمصالح العامة

