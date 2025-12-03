https://sarabic.ae/20251203/موسكو-الأوكرانيون-لا-يريدون-نسيان-اللغة-الروسية-1107788885.html
وقالت زاخاروفا لـ"سبوتنيك": "رغم اضطهاد نظام كييف، لن ينسى الأوكرانيون اللغة الروسية".وفي وقت سابق، أفاد النائب في البرلمان الأوكراني فلاديمير فياتروفيتش، بأن البرلمان الأوكراني "أيّد مشروع قانون حذف اللغة الروسية من قائمة اللغات المحمية". وأشارت زاخاروفا إلى أن "النص النهائي للوثيقة يتطلب تحليلًا، وسيتم إجراؤه بالتأكيد. وقد قيّمت موسكو سياسة نظام كييف لإلغاء الطابع الروسي القسري"، لافتة إلى أن "هذه السياسة تتعثر بشكل متزايد وتُحدث تأثيرًا معاكسًا". واختتمت زاخاروفا قائلة: "على الرغم من كل الحظر والغرامات والتنمر والمضايقات والاضطهاد، لا يزال الناس يرفضون نسيان لغتهم الأم الروسية، والاستمرار في التحدث بها. هذا التوجه أصبح جليًا لدرجة أنه لا يمكن لأحد إخفاؤه".
موسكو: الأوكرانيون لا يريدون نسيان اللغة الروسية
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن موسكو ستحلل النص النهائي لوثيقة البرلمان الأوكراني بشأن حذف اللغة الروسية من قائمة اللغات المحمية في أوكرانيا، وأكدت أن الأوكرانيين لايريدون نسيان اللغة الروسية.
وقالت زاخاروفا لـ"سبوتنيك": "رغم اضطهاد نظام كييف، لن ينسى الأوكرانيون اللغة الروسية".
وفي وقت سابق، أفاد النائب في البرلمان الأوكراني فلاديمير فياتروفيتش، بأن البرلمان الأوكراني "أيّد مشروع قانون حذف اللغة الروسية من قائمة اللغات المحمية".
وأشارت زاخاروفا إلى أن "النص النهائي للوثيقة يتطلب تحليلًا، وسيتم إجراؤه بالتأكيد. وقد قيّمت موسكو سياسة نظام كييف لإلغاء الطابع الروسي القسري"، لافتة إلى أن "هذه السياسة تتعثر بشكل متزايد وتُحدث تأثيرًا معاكسًا".
وأضافت: "وفقًا لنتائج استطلاع رأي نُشر في 6 نوفمبر(تشرين الثاني) من هذا العام، من قِبل هيئة الدولة لجودة التعليم ومفوض حماية اللغة الرسمية، فإن 66% من طلاب مدارس العاصمة الأوكرانية لا يتحدثون اللغة الأوكرانية في الفصول الدراسية، و82% لا يستخدمونها خلال فترات الاستراحة".
وتابعت زاخاروفا: "18% فقط من طلاب هذه المؤسسات التعليمية يتحدثون اللغة الأوكرانية. علاوة على ذلك، أقرّ 24% من معلمي كييف باستخدام اللغة الروسية في الدروس، و40% خلال فترات الاستراحة"، وأكدت: "لقد تحدث الجانب الروسي مرارا وتكرارا عن عبث مساعي نظام كييف لتغيير الهوية اللغوية للسكان الأوكرانيين قسرًا".
واختتمت زاخاروفا قائلة: "على الرغم من كل الحظر والغرامات والتنمر والمضايقات والاضطهاد، لا يزال الناس يرفضون نسيان لغتهم الأم الروسية، والاستمرار في التحدث بها. هذا التوجه أصبح جليًا لدرجة أنه لا يمكن لأحد إخفاؤه".