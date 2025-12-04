https://sarabic.ae/20251204/إعلام-إسرائيلي-مقتل-ياسر-أبو-شباب-على-يد-مسلحين-مجهولين-1107810556.html

إعلام إسرائيلي: مقتل "ياسر أبو شباب" على يد مسلحين مجهولين

إعلام إسرائيلي: مقتل "ياسر أبو شباب" على يد مسلحين مجهولين

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بمقتل ياسر أبو شباب، الذي يقود "جماعة مسلحة" في رفح جنوبي القطاع، على يد مسلحين مجهولين. 04.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-04T13:17+0000

2025-12-04T13:17+0000

2025-12-04T13:17+0000

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

الأخبار

غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/16/1089095455_0:0:1418:797_1920x0_80_0_0_b63d003395deb20d9780e51f9e2d59cc.jpg

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أنه "تم اغتيال ياسر أبو شَباب، قائد الميليشيا الغزية في شرق رفح".ونقلت القناة عن مصادر أمنية إسرائيلية أن "أبو شباب تعاون خلال الأشهر الماضية مع إسرائيل وكان يقود تنظيما يعرف باسم القوات الشعبية، قد اغتيل على يد مسلحين مجهولين".وكان غسان دهيني، نائب ياسر أبو شباب قائد ما يعرف بـ"القوات الشعبية" في رفح، قد أكد أن مجموعته تمتلك رؤية واضحة للمرحلة المقبلة، تتمحور حول مواصلة التصعيد ضد حركة "حماس".وأوضح أن نشاط الميليشيا خلال الأيام الأخيرة تركز على تنفيذ عمليات تستهدف عناصر الحركة، في إطار ما وصفه بـ"جهود لاستعادة الأمن وحماية المدنيين في قطاع غزة"، وفق ما نقل موقع قناة "i24NEWS" الإسرائيلية.كما شدد دهيني على ما وصفه بـ"أهمية ملاحقة المجرمين، وحماية ممتلكات سكان قطاع غزة"، مؤكداً أن هدفهم هو "القضاء على هذه العناصر لضمان أمن المدنيين".وكان أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض، قد قال إن "إسرائيل نقلت بنادق هجومية وأسلحة خفيفة إلى ميليشيات إجرامية في غزة"، مضيفا: "هذه الخطوة جاءت بأوامر مباشرة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".وأكد ليبرمان أن "العملية لم يتم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة، لكنه أكد أن رئيس جهاز الشاباك كان على علم بها"، مضيفا: "لم يعرف ما إذا كان رئيس الأركان مطّلعا على الأمر، فنحن نتحدث عمن يعادل تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) في غزة".وحذر زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض، من أن الأسلحة التي تم إرسالها إلى غزة قد تستخدم ضد إسرائيل، مضيفا: "لا أحد يضمن عدم توجيه هذه الأسلحة إلينا، وليس لدينا أي وسيلة للمراقبة أو التتبع".وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد رد مكتب نتنياهو على تلك التصريحات ببيان، أكد فيه أن "إسرائيل تعمل على هزيمة حماس بطرق متنوعة ومختلفة، بناء على توصية جميع قادة الأجهزة الأمنية".

https://sarabic.ae/20250612/أبو-شباب-تعلن-محاربة-حماس-وإقامة-حكومة-في-غزة-ما-سيناريوهات-الصدام-1101607507.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة