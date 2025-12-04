https://sarabic.ae/20251204/إعلام-إيطاليا-تعيد-تقييم-دعمها-العسكري-لأوكرانيا-وسط-ضغوط-داخل-الحكومة-1107795693.html

إعلام: إيطاليا تعيد تقييم دعمها العسكري لأوكرانيا وسط ضغوط داخل الحكومة

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، بأن تصريح وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني حول وقف المشاركة في برنامج توريد الأسلحة لأوكرانيا يعكس إعادة تقييم...

وجاء في تقرير لوكالة "بلومبرغ": "هذه التصريحات تمثل أبرز دليل على أن حكومة جورجيا ميلوني غيرت استراتيجيتها تجاه أوكرانيا بعد نفاد الموارد وظهور توترات داخل الائتلاف الحاكم".وأشار التقرير إلى أن حكومة ميلوني تؤكد استمرار دعمها لأوكرانيا، لكنها أصبحت أول حكومة أوروبية تعلن صراحة عن عدم جدوى توريد أسلحة إضافية خلال مفاوضات وقف إطلاق النار.وكان تاجاني قد أعرب في وقت سابق، عن أمله في أن أوكرانيا لن تحتاج إلى المزيد من الأسلحة قريباً، واعتبر أن مشاركة روما في برنامج حلف الناتو لشراء الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا ما زالت مبكرة.وفي نوفمبر الماضي، أوردت صحيفة Repubblica الإيطالية أن ميلوني ألغت زيارة وزير الدفاع غويدو كروزيتو إلى واشنطن، والتي كان من المقرر أن يوافق خلالها على الدفعة الأولى من الاستثمارات لشراء أسلحة أمريكية لأوكرانيا ضمن مبادرة "قائمة الاحتياجات الأولوية لأوكرانيا". وكان وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميغال قد أعلن في أغسطس أن الولايات المتحدة وحلف الناتو أطلقا آلية جديدة لدعم أوكرانيا عبر المبادرة نفسها، تتيح توريدات سريعة للأسلحة من خلال مساهمات طوعية من الدول الأعضاء في الحلف.من جانبها، تعتبر روسيا أن توريدات الأسلحة لأوكرانيا تعرقل عملية التسوية، وتورط دول الناتو مباشرة في النزاع، وتشكل "لعبة بالنار". وأوضح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي شحنات أسلحة لأوكرانيا ستكون أهدافاً قانونية لروسيا، فيما أكد الكرملين أن تسليح أوكرانيا من قبل الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.

