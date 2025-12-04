عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
13:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
أمساليوم
إعلام: إيطاليا تعيد تقييم دعمها العسكري لأوكرانيا وسط ضغوط داخل الحكومة
إعلام: إيطاليا تعيد تقييم دعمها العسكري لأوكرانيا وسط ضغوط داخل الحكومة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، بأن تصريح وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني حول وقف المشاركة في برنامج توريد الأسلحة لأوكرانيا يعكس إعادة تقييم... 04.12.2025
2025-12-04T04:07+0000
2025-12-04T04:07+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
سلاح روسيا
إيطاليا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/09/1074501479_0:259:3177:2047_1920x0_80_0_0_b7add3fc029c7b5ea20e84cede2b8be8.jpg
وجاء في تقرير لوكالة "بلومبرغ": "هذه التصريحات تمثل أبرز دليل على أن حكومة جورجيا ميلوني غيرت استراتيجيتها تجاه أوكرانيا بعد نفاد الموارد وظهور توترات داخل الائتلاف الحاكم".وأشار التقرير إلى أن حكومة ميلوني تؤكد استمرار دعمها لأوكرانيا، لكنها أصبحت أول حكومة أوروبية تعلن صراحة عن عدم جدوى توريد أسلحة إضافية خلال مفاوضات وقف إطلاق النار.وكان تاجاني قد أعرب في وقت سابق، عن أمله في أن أوكرانيا لن تحتاج إلى المزيد من الأسلحة قريباً، واعتبر أن مشاركة روما في برنامج حلف الناتو لشراء الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا ما زالت مبكرة.وفي نوفمبر الماضي، أوردت صحيفة Repubblica الإيطالية أن ميلوني ألغت زيارة وزير الدفاع غويدو كروزيتو إلى واشنطن، والتي كان من المقرر أن يوافق خلالها على الدفعة الأولى من الاستثمارات لشراء أسلحة أمريكية لأوكرانيا ضمن مبادرة "قائمة الاحتياجات الأولوية لأوكرانيا". وكان وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميغال قد أعلن في أغسطس أن الولايات المتحدة وحلف الناتو أطلقا آلية جديدة لدعم أوكرانيا عبر المبادرة نفسها، تتيح توريدات سريعة للأسلحة من خلال مساهمات طوعية من الدول الأعضاء في الحلف.من جانبها، تعتبر روسيا أن توريدات الأسلحة لأوكرانيا تعرقل عملية التسوية، وتورط دول الناتو مباشرة في النزاع، وتشكل "لعبة بالنار". وأوضح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي شحنات أسلحة لأوكرانيا ستكون أهدافاً قانونية لروسيا، فيما أكد الكرملين أن تسليح أوكرانيا من قبل الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
04:07 GMT 04.12.2025
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، بأن تصريح وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني حول وقف المشاركة في برنامج توريد الأسلحة لأوكرانيا يعكس إعادة تقييم روما لسياسة الدعم العسكري لكييف.
وجاء في تقرير لوكالة "بلومبرغ": "هذه التصريحات تمثل أبرز دليل على أن حكومة جورجيا ميلوني غيرت استراتيجيتها تجاه أوكرانيا بعد نفاد الموارد وظهور توترات داخل الائتلاف الحاكم".
مقر حلف الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: "الناتو" قد يتخلى عن فكرة الحزم المنتظمة للمساعدات العسكرية لأوكرانيا
أمس, 05:59 GMT
وأشار التقرير إلى أن حكومة ميلوني تؤكد استمرار دعمها لأوكرانيا، لكنها أصبحت أول حكومة أوروبية تعلن صراحة عن عدم جدوى توريد أسلحة إضافية خلال مفاوضات وقف إطلاق النار.
وكان تاجاني قد أعرب في وقت سابق، عن أمله في أن أوكرانيا لن تحتاج إلى المزيد من الأسلحة قريباً، واعتبر أن مشاركة روما في برنامج حلف الناتو لشراء الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا ما زالت مبكرة.
وفي نوفمبر الماضي، أوردت صحيفة Repubblica الإيطالية أن ميلوني ألغت زيارة وزير الدفاع غويدو كروزيتو إلى واشنطن، والتي كان من المقرر أن يوافق خلالها على الدفعة الأولى من الاستثمارات لشراء أسلحة أمريكية لأوكرانيا ضمن مبادرة "قائمة الاحتياجات الأولوية لأوكرانيا".
وكان وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميغال قد أعلن في أغسطس أن الولايات المتحدة وحلف الناتو أطلقا آلية جديدة لدعم أوكرانيا عبر المبادرة نفسها، تتيح توريدات سريعة للأسلحة من خلال مساهمات طوعية من الدول الأعضاء في الحلف.
من جانبها، تعتبر روسيا أن توريدات الأسلحة لأوكرانيا تعرقل عملية التسوية، وتورط دول الناتو مباشرة في النزاع، وتشكل "لعبة بالنار". وأوضح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي شحنات أسلحة لأوكرانيا ستكون أهدافاً قانونية لروسيا، فيما أكد الكرملين أن تسليح أوكرانيا من قبل الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
