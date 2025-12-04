عربي
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: ترامب يعتزم إعلان الانتقال للمرحلة الثانية من "اتفاق غزة" قبل عيد الميلاد
إعلام: ترامب يعتزم إعلان الانتقال للمرحلة الثانية من "اتفاق غزة" قبل عيد الميلاد
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام أمريكية، الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم الإعلان، قبل عيد الميلاد، عن انتقال اتفاق غزة إلى المرحلة الثانية، بالتزامن مع طرح... 04.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-04T22:45+0000
2025-12-04T22:52+0000
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
وبحسب موقع "أكسيوس"، نقلا عن مصادر مطلعة، فإن الهيكلية المقترحة ستتضمن مجلس السلام في قمة الهرم الإداري، وسيتولى ترامب رئاسته بنفسه، على أن يضم نحو عشرة من القادة العرب والغربيين.ويلي مجلس السلام مجلس تنفيذي دولي من المتوقع أن يضم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، إضافة إلى مستشاري ترامب جاريد كوشنر وستيف ويتكوف.ووفق معلومات "أكسيوس"، فإن الولايات المتحدة باتت في المراحل النهائية من التوصل إلى تفاهم مع إسرائيل، وسلطات السلطة الفلسطينية، ودول في المنطقة، بشأن تشكيلة هذه الحكومة التكنوقراطية.ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت حماس الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل نحو 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.واستضافت مصر، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام أمريكية، الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم الإعلان، قبل عيد الميلاد، عن انتقال اتفاق غزة إلى المرحلة الثانية، بالتزامن مع طرح هيكلية إدارة جديدة للقطاع.
وبحسب موقع "أكسيوس"، نقلا عن مصادر مطلعة، فإن الهيكلية المقترحة ستتضمن مجلس السلام في قمة الهرم الإداري، وسيتولى ترامب رئاسته بنفسه، على أن يضم نحو عشرة من القادة العرب والغربيين.
الناطق باسم حركة حماس الفلسطينية حازم قاسم - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2025
"حماس" تتهم إسرائيل بتصعيد خروقاتها لوقف إطلاق النار في غزة
أمس, 09:50 GMT
ويلي مجلس السلام مجلس تنفيذي دولي من المتوقع أن يضم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، إضافة إلى مستشاري ترامب جاريد كوشنر وستيف ويتكوف.
وسيشرف هذا المجلس التنفيذي على حكومة تكنوقراطية تتألف من 12 إلى 15 فلسطينيا يتم اختيارهم لإدارة شؤون القطاع.
ووفق معلومات "أكسيوس"، فإن الولايات المتحدة باتت في المراحل النهائية من التوصل إلى تفاهم مع إسرائيل، وسلطات السلطة الفلسطينية، ودول في المنطقة، بشأن تشكيلة هذه الحكومة التكنوقراطية.
ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت حماس الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.
وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل نحو 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.
واستضافت مصر، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
