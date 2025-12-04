"الحرية للمعتقلين اللبنانيين"... اعتصام في بيروت ضد "العدوان الإسرائيلي" و"التقصير الرسمي"

عربي
الرئيس الروسي يصل إلى الهند في زيارة رسمية تستغرق يومين
نظّم مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، اليوم الخميس، اعتصامًا في ساحة رياض الصلح في بيروت تحت عنوان: "الحرية للمعتقلين اللبنانيين... وضد العدوان الإسرائيلي والاغتيالات والتقصير الرسمي".
وجاءت الوقفة احتجاجًا على "العدوان الإسرائيلي وعمليات الاغتيال والانتهاكات المتكررة للقرار 1701، واستمرار الاحتلال في اختطاف مواطنين لبنانيين واحتجازهم رهائن في سجونه".
وشارك في الاعتصام عدد من أهالي المعتقلين اللبنانيين، من بينهم عائلة حسين كركي الذي اعتُقل في 26 كانون الثاني/يناير 2024، عند دخوله إلى بلدة مركبا الجنوبية برفقة والدته وشقيقته، حيث تعرّضوا لإطلاق نار من قوات الاحتلال، ما أدى إلى إصابة حسين واعتقاله، ومقتل والدته تمارا شحيمي على الفور.
وقالت شقيقته فاطمة كركي: "لم يحدّثنا أحد، لا رسميًا ولا غير رسمي. تمنّينا أن يدعونا رئيس الجمهورية ليطمئننا، لكن ذلك لم يحصل. شقيقي أُسر بعد وقف إطلاق النار خلال عودتنا إلى الجنوب، وأُصيب برصاصتين قبل اعتقاله، نقوم بهذه التحركات لأننا نلمس تجاهلًا تامًا لقضية الأسرى، ولا نعرف شيئًا عن ظروف اعتقالهم. تواصلنا مع الصليب الأحمر الدولي والجيش اللبناني واليونيفيل دون أي نتيجة".
الصليب الأحمر قال لنا إنه يراسل الجانب الإسرائيلي، وإذا لم يردّوا لا يمكنه فعل شيء. إسرائيل تتجاهل، والدولة اللبنانية أيضًا… والأسير تُرك لله.
ومن بين المشاركين، وقفت سوسن عساف رافعة صور ابن شقيقتها علي عساف، وابن عمها هادي عساف، اللذين اعتقلا من بلدة عيتا الشعب خلال الحرب، وقالت:
"من المفترض أن تطالب الدولة بأبنائنا الذين دافعوا عن الوطن. الصليب الأحمر تواصل معنا واجتمع بنا، لكن حتى الآن لا نتيجة. نطالب الدولة بأن تنظر إلينا وإلى أبنائنا الذين تنتظرهم عائلاتهم بلهفة".

أما شقيقة الأسير حسن حمود، الذي اعتقل في 27 كانون الثاني/يناير 2025، من منزله في الطيبة قبل إحراقه، فقالت: جئت إلى هنا أمام السراي الحكومي لأصرخ، لعلّ أحدًا يسمع. هؤلاء أبناء الوطن… يريدون السلام بينما أبناؤنا في سجون الاحتلال. عن أيّ سلام يتحدّثون؟ هل يشعرون بألمنا؟ أنا شقيقته، وهو لديه أم وأبناء… وحتى الآن لا نملك أي خبر عنه.

وألقت شهناز غياض كلمة باسم مركز الخيام، جاء فيها: "نجتمع اليوم تضامنًا مع أنفسنا ومع قضية الحق والواجب الوطني، مع أسرى الحرية في سجون الظلم. أسرانا يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب، وفي سجون العدو تداس كل القوانين وحقوق المعتقلين، رغم أن اتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية تضمن لهم حقوقًا أساسية في المعاملة والرعاية الصحية وعدم التعذيب، لكن كل ذلك لا يطبّق في معتقلات الاحتلال".
مسيرة في بيروت تندد بالاعتداءات الإسرائيلية وتطالب باستعادة الأسرى وسط صمت رسمي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2025
مسيرة في بيروت تندد بالاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وتطالب باستعادة الأسرى
24 نوفمبر, 17:08 GMT

وأضافت: "أمام هذه الانتهاكات وصمت العدالة الدولية، نطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الدولية وجمعيات حقوق الإنسان، والدولة اللبنانية بتحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية في حماية الأسرى. ما يقوم به العدو من انتهاكات يعد جريمة تخالف الاتفاقيات الدولية".

وأردفت: "من هنا، يجب على دولتنا التحرّك والضغط الفوري للإفراج عن الأسرى اللبنانيين. أسرانا ليسوا أرقامًا… إنهم أمانة في أعناقكم. ألم يحن الوقت يا دولة الرئيس لتحمّل المسؤوليات؟".

وأشارت غياض إلى أن الاعتداءات اليومية منذ وقف إطلاق النار تسببت، بحسب وزارة الصحة اللبنانية، بـ 335 شهيدًا و973 جريحًا، كما أن العديد من المعتقلين أُسروا خلال فترة وقف إطلاق النار نفسها.

وختمت بالقول: "إلى متى الصمت والإهمال لقضية الأسرى؟ من يمثّل الناس في المجلس النيابي والحكومة يجب أن يحمل وجعهم ويدافع عن قضيتهم. اليوم نجتمع دعمًا للمعتقلين اللبنانيين والفلسطينيين، ونجدد العهد بأننا سنواصل النضال حتى تحرير جميع الأسرى".
