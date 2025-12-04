https://sarabic.ae/20251204/الحرية-للمعتقلين-اللبنانيين-اعتصام-في-بيروت-ضد-العدوان-الإسرائيلي-والتقصير-الرسمي-1107810915.html

"الحرية للمعتقلين اللبنانيين"... اعتصام في بيروت ضد "العدوان الإسرائيلي" و"التقصير الرسمي"

"الحرية للمعتقلين اللبنانيين"... اعتصام في بيروت ضد "العدوان الإسرائيلي" و"التقصير الرسمي"

سبوتنيك عربي

نظّم مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، اليوم الخميس، اعتصامًا في ساحة رياض الصلح في بيروت تحت عنوان: "الحرية للمعتقلين اللبنانيين... وضد العدوان الإسرائيلي... 04.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-04T13:34+0000

2025-12-04T13:34+0000

2025-12-04T13:34+0000

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/04/1107809679_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a313f1dc27bc22ce7b390612fc3baac4.jpg

وجاءت الوقفة احتجاجًا على "العدوان الإسرائيلي وعمليات الاغتيال والانتهاكات المتكررة للقرار 1701، واستمرار الاحتلال في اختطاف مواطنين لبنانيين واحتجازهم رهائن في سجونه".وشارك في الاعتصام عدد من أهالي المعتقلين اللبنانيين، من بينهم عائلة حسين كركي الذي اعتُقل في 26 كانون الثاني/يناير 2024، عند دخوله إلى بلدة مركبا الجنوبية برفقة والدته وشقيقته، حيث تعرّضوا لإطلاق نار من قوات الاحتلال، ما أدى إلى إصابة حسين واعتقاله، ومقتل والدته تمارا شحيمي على الفور.وقالت شقيقته فاطمة كركي: "لم يحدّثنا أحد، لا رسميًا ولا غير رسمي. تمنّينا أن يدعونا رئيس الجمهورية ليطمئننا، لكن ذلك لم يحصل. شقيقي أُسر بعد وقف إطلاق النار خلال عودتنا إلى الجنوب، وأُصيب برصاصتين قبل اعتقاله، نقوم بهذه التحركات لأننا نلمس تجاهلًا تامًا لقضية الأسرى، ولا نعرف شيئًا عن ظروف اعتقالهم. تواصلنا مع الصليب الأحمر الدولي والجيش اللبناني واليونيفيل دون أي نتيجة".ومن بين المشاركين، وقفت سوسن عساف رافعة صور ابن شقيقتها علي عساف، وابن عمها هادي عساف، اللذين اعتقلا من بلدة عيتا الشعب خلال الحرب، وقالت:"من المفترض أن تطالب الدولة بأبنائنا الذين دافعوا عن الوطن. الصليب الأحمر تواصل معنا واجتمع بنا، لكن حتى الآن لا نتيجة. نطالب الدولة بأن تنظر إلينا وإلى أبنائنا الذين تنتظرهم عائلاتهم بلهفة".وألقت شهناز غياض كلمة باسم مركز الخيام، جاء فيها: "نجتمع اليوم تضامنًا مع أنفسنا ومع قضية الحق والواجب الوطني، مع أسرى الحرية في سجون الظلم. أسرانا يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب، وفي سجون العدو تداس كل القوانين وحقوق المعتقلين، رغم أن اتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية تضمن لهم حقوقًا أساسية في المعاملة والرعاية الصحية وعدم التعذيب، لكن كل ذلك لا يطبّق في معتقلات الاحتلال". وأردفت: "من هنا، يجب على دولتنا التحرّك والضغط الفوري للإفراج عن الأسرى اللبنانيين. أسرانا ليسوا أرقامًا… إنهم أمانة في أعناقكم. ألم يحن الوقت يا دولة الرئيس لتحمّل المسؤوليات؟".وختمت بالقول: "إلى متى الصمت والإهمال لقضية الأسرى؟ من يمثّل الناس في المجلس النيابي والحكومة يجب أن يحمل وجعهم ويدافع عن قضيتهم. اليوم نجتمع دعمًا للمعتقلين اللبنانيين والفلسطينيين، ونجدد العهد بأننا سنواصل النضال حتى تحرير جميع الأسرى".بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت... صور

https://sarabic.ae/20251124/مسيرة-في-بيروت-تندد-بالاعتداءات-الإسرائيلية-على-لبنان-وتطالب-باستعادة-الأسرى-1107450763.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تقارير سبوتنيك, حصري