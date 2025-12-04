عربي
أمساليوم
بث مباشر
جنوب إفريقيا تتحدى واشنطن: لن نرضخ للضغوط الأمريكية
وكتب لامولا في رسالة مباشرة إلى روبيو: "السيد روبيو، إن العالم يراقب. لقد سئم من المعايير المزدوجة"، مضيفا: "نحن لا نطلب موافقتك على مسارنا".وتعد هذه الرسالة أحد أقوى الردود الصادرة عن جنوب إفريقيا حتى الآن تجاه موجة الانتقادات الأمريكية المتزايدة هذا العام، رغم تأكيد لامولا أنه لا يزال منفتحًا على الحوار.وفي رد آخر، علق متحدث باسم الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، على اتهامات روبيو، قائلًا إن بلاده "ستأخذ استراحة من مجموعة العشرين" خلال فترة الرئاسة الأمريكية للمجموعة.وجاءت التصريحات بعدما أصدر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بيانًا، الأربعاء، اتهم فيه حكومة جنوب إفريقيا بـ"العنصرية" ضد مواطنيها البيض، وهو الادعاء ذاته الذي وجهه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لبريتوريا سابقًا، لكنه فقد مصداقيته على نطاق واسع.وأشار البيان إلى أن جنوب إفريقيا لن تتم دعوتها للمشاركة في اجتماعات قمة مجموعة العشرين عندما ترأس الولايات المتحدة المنتدى العام المقبل.وشهدت العلاقات بين واشنطن وبريتوريا تدهورًا ملحوظًا خلال الأشهر الماضية، مع تكرار ترمب مزاعم بشأن "إبادة جماعية للبيض" في جنوب إفريقيا وانتقاده سياسات الحكومة الرامية لمعالجة عدم المساواة العرقية. ويشكل البيض نحو 7% فقط من سكان جنوب إفريقيا، لكنهم ما زالوا يسيطرون على جزء كبير من الأراضي والثروة بعد ثلاثة عقود من نهاية نظام الفصل العنصري.
قال وزير خارجية جنوب إفريقيا رونالد لامولا، الخميس، إن بلاده لن ترضخ للضغوط الأمريكية لتغيير سياساتها بشأن العرق، وذلك بعد إعلان واشنطن أن بريتوريا ستستبعد من قمة مجموعة العشرين تحت الرئاسة الأمريكية المقبلة.
وكتب لامولا في رسالة مباشرة إلى روبيو: "السيد روبيو، إن العالم يراقب. لقد سئم من المعايير المزدوجة"، مضيفا: "نحن لا نطلب موافقتك على مسارنا".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2025
ترامب يكشف سبب عدم حضور أمريكا قمة العشرين في جنوب أفريقيا
26 نوفمبر, 20:14 GMT
وتعد هذه الرسالة أحد أقوى الردود الصادرة عن جنوب إفريقيا حتى الآن تجاه موجة الانتقادات الأمريكية المتزايدة هذا العام، رغم تأكيد لامولا أنه لا يزال منفتحًا على الحوار.
وفي رد آخر، علق متحدث باسم الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، على اتهامات روبيو، قائلًا إن بلاده "ستأخذ استراحة من مجموعة العشرين" خلال فترة الرئاسة الأمريكية للمجموعة.
وجاءت التصريحات بعدما أصدر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بيانًا، الأربعاء، اتهم فيه حكومة جنوب إفريقيا بـ"العنصرية" ضد مواطنيها البيض، وهو الادعاء ذاته الذي وجهه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لبريتوريا سابقًا، لكنه فقد مصداقيته على نطاق واسع.
وأشار البيان إلى أن جنوب إفريقيا لن تتم دعوتها للمشاركة في اجتماعات قمة مجموعة العشرين عندما ترأس الولايات المتحدة المنتدى العام المقبل.
وشهدت العلاقات بين واشنطن وبريتوريا تدهورًا ملحوظًا خلال الأشهر الماضية، مع تكرار ترمب مزاعم بشأن "إبادة جماعية للبيض" في جنوب إفريقيا وانتقاده سياسات الحكومة الرامية لمعالجة عدم المساواة العرقية. ويشكل البيض نحو 7% فقط من سكان جنوب إفريقيا، لكنهم ما زالوا يسيطرون على جزء كبير من الأراضي والثروة بعد ثلاثة عقود من نهاية نظام الفصل العنصري.
