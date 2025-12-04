https://sarabic.ae/20251204/مهندس-مصري-يكشف-تفاصيل-المسيرة-الأرضية-العقرب-في-أول-ظهور-لها-بمعرض-إيديكس-فيديو-1107823839.html

مهندس مصري يكشف تفاصيل المسيرة الأرضية "العقرب" في أول ظهور لها بمعرض "إيديكس".. فيديو

مهندس مصري يكشف تفاصيل المسيرة الأرضية "العقرب" في أول ظهور لها بمعرض "إيديكس".. فيديو

شرح المهندس المصري، أيمن عادل، من مصنع "أديل" للصناعات المتطورة، اليوم الخميس تفاصيل المسيرة المصرية الأرضية "العقرب"، التي تعرض لأول مرة في معرض "إيديكس" خلال... 04.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال في تصريحات لـ"سبوتنيك": "قمنا بتطوير المسيرة "العقرب"، التي هي 75% منها تصنيع محلي، وتلك هي المرحلة الأولى من تطويرها، وتصل ساعات تشغيلها إلى خمس ساعات، وتظل في وضعية "Stand By" لمدة 24 ساعة، ومن الممكن أن نزودها بذراع آلي لاستخدامها في مهام متعددة".وأشار المهندس أيمن عادل إلى أن "العقرب" هي أحدث منتجات مصنع "أديل" في مجال المسيرات، مع إمكانية تنفيذ تعديلات إضافية عليها وفق طلبات العملاء.واستضافت مصر معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2025"، في نسخته الرابعة، خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.ونُظم المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويعد أكبر وأهم دورة تجمع قادة قطاع الدفاع من جميع أنحاء العالم.واستقبل المعرض نحو 40 ألف زائر عالمي ومحلي، ووفودًا رسمية من أكثر من 100 دولة، بينما وصل عدد الشركات، التي عرضت منتجاتها في المعرض إلى أكثر من 400 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية من 86 دولة.

