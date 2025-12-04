https://sarabic.ae/20251204/مهندس-مصري-يكشف-تفاصيل-المسيرة-الأرضية-العقرب-في-أول-ظهور-لها-بمعرض-إيديكس-فيديو-1107823839.html
مهندس مصري يكشف تفاصيل المسيرة الأرضية "العقرب" في أول ظهور لها بمعرض "إيديكس".. فيديو
مهندس مصري يكشف تفاصيل المسيرة الأرضية "العقرب" في أول ظهور لها بمعرض "إيديكس".. فيديو
سبوتنيك عربي
شرح المهندس المصري، أيمن عادل، من مصنع "أديل" للصناعات المتطورة، اليوم الخميس تفاصيل المسيرة المصرية الأرضية "العقرب"، التي تعرض لأول مرة في معرض "إيديكس" خلال... 04.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-04T21:38+0000
2025-12-04T21:38+0000
2025-12-04T21:39+0000
إيديكس
مصر
أخبار مصر الآن
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/04/1107823682_0:0:816:459_1920x0_80_0_0_d12b4572bc176fba734d42a423e03b4f.jpg
وقال في تصريحات لـ"سبوتنيك": "قمنا بتطوير المسيرة "العقرب"، التي هي 75% منها تصنيع محلي، وتلك هي المرحلة الأولى من تطويرها، وتصل ساعات تشغيلها إلى خمس ساعات، وتظل في وضعية "Stand By" لمدة 24 ساعة، ومن الممكن أن نزودها بذراع آلي لاستخدامها في مهام متعددة".وأشار المهندس أيمن عادل إلى أن "العقرب" هي أحدث منتجات مصنع "أديل" في مجال المسيرات، مع إمكانية تنفيذ تعديلات إضافية عليها وفق طلبات العملاء.واستضافت مصر معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2025"، في نسخته الرابعة، خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.ونُظم المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويعد أكبر وأهم دورة تجمع قادة قطاع الدفاع من جميع أنحاء العالم.واستقبل المعرض نحو 40 ألف زائر عالمي ومحلي، ووفودًا رسمية من أكثر من 100 دولة، بينما وصل عدد الشركات، التي عرضت منتجاتها في المعرض إلى أكثر من 400 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية من 86 دولة.
https://sarabic.ae/20251204/رئيس-مصنع-قادر-المصري-للمدرعات-يكشف-لـسبوتنيك-عن-أحدث-المعروضات-في-إيديكس-فيديو-1107822445.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/04/1107823682_82:0:694:459_1920x0_80_0_0_fc360f95ade2ea472078bb80f6c5fd86.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيديكس , مصر, أخبار مصر الآن, حصري
إيديكس , مصر, أخبار مصر الآن, حصري
مهندس مصري يكشف تفاصيل المسيرة الأرضية "العقرب" في أول ظهور لها بمعرض "إيديكس".. فيديو
21:38 GMT 04.12.2025 (تم التحديث: 21:39 GMT 04.12.2025)
حصري
شرح المهندس المصري، أيمن عادل، من مصنع "أديل" للصناعات المتطورة، اليوم الخميس تفاصيل المسيرة المصرية الأرضية "العقرب"، التي تعرض لأول مرة في معرض "إيديكس" خلال دورته الرابعة للعام الحالي 2025.
وقال في تصريحات لـ"سبوتنيك": "قمنا بتطوير المسيرة "العقرب"، التي هي 75% منها تصنيع محلي، وتلك هي المرحلة الأولى من تطويرها، وتصل ساعات تشغيلها إلى خمس ساعات، وتظل في وضعية "Stand By" لمدة 24 ساعة، ومن الممكن أن نزودها بذراع آلي لاستخدامها في مهام متعددة".
وأشار المهندس أيمن عادل إلى أن "العقرب" هي أحدث منتجات مصنع "أديل" في مجال المسيرات، مع إمكانية تنفيذ تعديلات إضافية عليها وفق طلبات العملاء.
واستضافت مصر معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2025"، في نسخته الرابعة، خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
ونُظم المعرض في مركز مصر
للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويعد أكبر وأهم دورة تجمع قادة قطاع الدفاع من جميع أنحاء العالم.
واستقبل المعرض نحو 40 ألف زائر عالمي ومحلي، ووفودًا رسمية من أكثر من 100 دولة، بينما وصل عدد الشركات، التي عرضت منتجاتها في المعرض إلى أكثر من 400 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية من 86 دولة.