عربي
إعلام ليبي: مقتل 2 وإصابة 3 آخرين في اشتباكات مسلحة في الزاوية غرب طرابلس
إعلام ليبي: مقتل 2 وإصابة 3 آخرين في اشتباكات مسلحة في الزاوية غرب طرابلس
أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الجمعة، بمقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين جراء اشتباكات مسلحة شهدتها مدينة الزاوية غربي العاصمة طرابلس.
وذكرت قناة "ليبيا الحدث" أن "مصادر طبية أكدت سقوط قتيلين وثلاثة جرحى نتيجة الاشتباكات المسلحة في مدينة الزاوية".في سياق متصل، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي إصابة مواطن خلال الاشتباكات الدائرة في مدينة الزاوية.وتشهد مدينة الزاوية الليبية، الواقعة جنوب غرب العاصمة طرابلس، اشتباكات مسلحة بين الحين والآخر، ما أثار مخاوف السكان من تفاقم أعمال العنف.وتعد مدينة الزاوية من أهم المدن في غرب ليبيا، حيث تعاني منذ سنوات من تنافس بين مجموعات مسلحة تسعى للسيطرة على المرافق الحيوية والموارد الاقتصادية بما في ذلك مصفاة الزاوية.ورغم الجهود المبذولة للتهدئة في المدينة، فإن تكرار الاشتباكات المسلحة يعكس حجم التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها السلطات في ظل استمرار تأثير الانقسامات السياسية على الأوضاع الأمنية في الزاوية ومحيطها.
إعلام ليبي: مقتل 2 وإصابة 3 آخرين في اشتباكات مسلحة في الزاوية غرب طرابلس

أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الجمعة، بمقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين جراء اشتباكات مسلحة شهدتها مدينة الزاوية غربي العاصمة طرابلس.
وذكرت قناة "ليبيا الحدث" أن "مصادر طبية أكدت سقوط قتيلين وثلاثة جرحى نتيجة الاشتباكات المسلحة في مدينة الزاوية".
في سياق متصل، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي إصابة مواطن خلال الاشتباكات الدائرة في مدينة الزاوية.
وتشهد مدينة الزاوية الليبية، الواقعة جنوب غرب العاصمة طرابلس، اشتباكات مسلحة بين الحين والآخر، ما أثار مخاوف السكان من تفاقم أعمال العنف.
وتعد مدينة الزاوية من أهم المدن في غرب ليبيا، حيث تعاني منذ سنوات من تنافس بين مجموعات مسلحة تسعى للسيطرة على المرافق الحيوية والموارد الاقتصادية بما في ذلك مصفاة الزاوية.
ورغم الجهود المبذولة للتهدئة في المدينة، فإن تكرار الاشتباكات المسلحة يعكس حجم التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها السلطات في ظل استمرار تأثير الانقسامات السياسية على الأوضاع الأمنية في الزاوية ومحيطها.
