التشكيلات المسلحة تفرض واقعها في الزاوية الليبية... والدولة خارج المشهد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
09:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:12 GMT
31 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
حصاد الأسبوع
خبير: إفريقيا هي منطقة ذات أولوية في السياسة الخارجية الروسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار بقصف خان يونس، تحركات دولية لتشكيل "قوة استقرار" في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251017/التشكيلات-المسلحة-تفرض-واقعها-في-الزاوية-الليبية-والدولة-خارج-المشهد-1106126183.html
التشكيلات المسلحة تفرض واقعها في الزاوية الليبية... والدولة خارج المشهد
التشكيلات المسلحة تفرض واقعها في الزاوية الليبية... والدولة خارج المشهد
سبوتنيك عربي
تشهد مدينة الزاوية، غربي ليبيا، توترا أمنيا متجددا مع عودة التحشيدات المسلحة واندلاع اشتباكات بين مجموعات متنازعة، في مشهد يعيد إلى الأذهان فترات الانقسام... 17.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-17T14:18+0000
2025-10-17T15:03+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/01/1104364509_0:25:3128:1785_1920x0_80_0_0_11632d4b708d788429d0d4f9b1c6da79.jpg
ورغم المساعي الرسمية والاجتماعية لاحتواء الموقف، إلا أن استمرار تبادل إطلاق النار يثير مخاوف من اتساع رقعة المواجهات وتأثيرها على الوضع الإنساني والأمني في المنطقة الغربية عموما، ويأتي هذا التصعيد في وقت حساس تشهد فيه البلاد محاولات لإعادة توحيد المؤسسات وتحقيق الاستقرار السياسي.صراعات متكررةقال المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي: "الأحداث الراهنة في مدينة الزاوية غرب البلاد تنبع من طبيعة المدينة التي تضم عددا كبيرا من التشكيلات المسلحة"، مشيرا إلى أن هذه المجموعات عاثت فسادا وروعت المدنيين، وأسفرت المواجهات المتكررة عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين.وشرح العبدلي في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، أن المشكلة الأساسية تكمن في أن المعركة دارت بين تشكيلين مسلحين يعزى تبعيتها لحكومة الوحدة الوطنية، بينما غابت السلطات الرسمية عن الاشتباكات ولم تصدر توضيحا أو تحركا واضحا لوقفها.ولفت العبدلي إلى أن مدن غرب ليبيا تعاني من تشكيلات مسلحة إجرامية تمارس السطو والقتل والسرقة، مما يترك أثرًا مأساويا على الوضع العام. كما شدد على أن حياة المدنيين باتت مهددة، بما في ذلك الطلبة، وأن عمل الأجهزة والدوائر المدنية أصبح مرهقا ومعقدا في ظل امتلاك هذه التشكيلات للأسلحة وانتشار الظواهر الإجرامية مثل شبكات المخدرات.وصف العبدلي المشهد بأن قانون الغاب يسود في بعض الأحياء، وأصبح وجود الجثث أمرا يعتاد عليه المجتمع، مطالبا بصرخة واضحة من الدولة تجاه هذا الواقع المؤلم. وانتقد كذلك غياب تأثير الأعيان المحليين في وقف العنف، بل وحصول حالات يدافع فيها بعضهم عن تشكيلات مسلحة لأسباب توجّهات معينة.كما أكد أن سلطة الدولة يجب أن تكون حاضرة وتقول كلمتها عبر تفعيل مؤسساتها الأمنية والقضائية، وزارة الداخلية والجيش، واتخاذ إجراءات واضحة لتحرير المدينة وإعادة فرض القانون وحماية المدنيين، مضيفًا أن الجهود الدولية غير كافية وأن البعثة الأممية والدول الفاعلة تركزان اهتمامها على العاصمة طرابلس أكثر من غيرها.فوضى السلاحيرى المحلل السياسي الليبي معتصم الشاعري أن تجدد الاشتباكات المسلحة في مدينة الزاوية غرب ليبيا بين التشكيلات المسلحة يأتي في إطار حالة الفوضى الأمنية وضعف السيطرة من قبل السلطات المحلية المسؤولة عن حفظ الأمن والنظام في المدينة.وأضاف أن الجهات الرسمية لم تتعامل بجدية كافية مع هذا التصعيد ولم تتدخل بشكل حاسم لوقفه، مشددًا على أن الدولة هي الجهة المسؤولة عن تأمين المدينة وحماية المواطنين وممتلكاتهم، وكان الأجدر بها اتخاذ إجراءات جذرية لإنهاء هذا الاقتتال بدل الاكتفاء بالحلول المؤقتة.وأشار الشاعري إلى أن هذه الاشتباكات أثرت سلبًا على الحياة اليومية للسكان، إذ تسببت في إغلاق المدارس والمصالح الرسمية وبثّت الخوف في نفوس الأهالي، مما اضطر الكثير من المواطنين إلى المكوث في منازلهم حتى انتهاء المواجهات، بينما تضرر عدد منهم ماديًا ومعنويًا نتيجة ذلك.وأكد الشاعري وجود جهود محلية من أعيان المدينة والعقلاء لوقف القتال وإعادة الاستقرار، مشيرًا إلى أن هذه المساعي الاجتماعية والوساطات من شخصيات مؤثرة داخل الزاوية تمثل خطوة مهمة، لكنها تحتاج إلى دعم رسمي أكبر لضمان نجاحها ووقف التصعيد بشكل نهائي.
https://sarabic.ae/20251015/الأمم-المتحدة-أمام-اختبار-جديد-في-ليبيا-بين-تكرار-الإحاطات-وعجز-الحلول-1106021556.html
https://sarabic.ae/20251008/عضو-المجلس-الرئاسي-الليبي-يعلن-رفض-أي-مصالحة-وطنية-قائمة-على-الإكراه-1105774071.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/01/1104364509_263:0:2992:2047_1920x0_80_0_0_6abac5e6aec1774c5a8b36935c2c5700.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم

التشكيلات المسلحة تفرض واقعها في الزاوية الليبية... والدولة خارج المشهد

14:18 GMT 17.10.2025 (تم التحديث: 15:03 GMT 17.10.2025)
© AP Photoسلاح في ليبيا
سلاح في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
حصري
تشهد مدينة الزاوية، غربي ليبيا، توترا أمنيا متجددا مع عودة التحشيدات المسلحة واندلاع اشتباكات بين مجموعات متنازعة، في مشهد يعيد إلى الأذهان فترات الانقسام والصراع التي عاشتها المدينة خلال السنوات الماضية.
ورغم المساعي الرسمية والاجتماعية لاحتواء الموقف، إلا أن استمرار تبادل إطلاق النار يثير مخاوف من اتساع رقعة المواجهات وتأثيرها على الوضع الإنساني والأمني في المنطقة الغربية عموما، ويأتي هذا التصعيد في وقت حساس تشهد فيه البلاد محاولات لإعادة توحيد المؤسسات وتحقيق الاستقرار السياسي.

صراعات متكررة

قال المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي: "الأحداث الراهنة في مدينة الزاوية غرب البلاد تنبع من طبيعة المدينة التي تضم عددا كبيرا من التشكيلات المسلحة"، مشيرا إلى أن هذه المجموعات عاثت فسادا وروعت المدنيين، وأسفرت المواجهات المتكررة عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين.
مقر البعثة الأممية في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
الأمم المتحدة أمام اختبار جديد في ليبيا... بين تكرار الإحاطات وعجز الحلول
15 أكتوبر, 08:25 GMT
وشرح العبدلي في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، أن المشكلة الأساسية تكمن في أن المعركة دارت بين تشكيلين مسلحين يعزى تبعيتها لحكومة الوحدة الوطنية، بينما غابت السلطات الرسمية عن الاشتباكات ولم تصدر توضيحا أو تحركا واضحا لوقفها.
وأضاف أن هناك من يعتقد أن حكومة الوحدة الوطنية تترك فرصة لتصفية التشكيلات بعضها بعضًا حتى تضعف، كما حدث في طرابلس، لكن هذا السيناريو يجعل أرواح المدنيين عرضة للخطر لا سيما أن الزاوية مدينة مكتظة بالسكان.
ولفت العبدلي إلى أن مدن غرب ليبيا تعاني من تشكيلات مسلحة إجرامية تمارس السطو والقتل والسرقة، مما يترك أثرًا مأساويا على الوضع العام. كما شدد على أن حياة المدنيين باتت مهددة، بما في ذلك الطلبة، وأن عمل الأجهزة والدوائر المدنية أصبح مرهقا ومعقدا في ظل امتلاك هذه التشكيلات للأسلحة وانتشار الظواهر الإجرامية مثل شبكات المخدرات.
وصف العبدلي المشهد بأن قانون الغاب يسود في بعض الأحياء، وأصبح وجود الجثث أمرا يعتاد عليه المجتمع، مطالبا بصرخة واضحة من الدولة تجاه هذا الواقع المؤلم. وانتقد كذلك غياب تأثير الأعيان المحليين في وقف العنف، بل وحصول حالات يدافع فيها بعضهم عن تشكيلات مسلحة لأسباب توجّهات معينة.
عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي يجتمع بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
عضو المجلس الرئاسي الليبي يعلن رفض أي مصالحة وطنية "قائمة على الإكراه"
8 أكتوبر, 19:46 GMT
كما أكد أن سلطة الدولة يجب أن تكون حاضرة وتقول كلمتها عبر تفعيل مؤسساتها الأمنية والقضائية، وزارة الداخلية والجيش، واتخاذ إجراءات واضحة لتحرير المدينة وإعادة فرض القانون وحماية المدنيين، مضيفًا أن الجهود الدولية غير كافية وأن البعثة الأممية والدول الفاعلة تركزان اهتمامها على العاصمة طرابلس أكثر من غيرها.

فوضى السلاح

يرى المحلل السياسي الليبي معتصم الشاعري أن تجدد الاشتباكات المسلحة في مدينة الزاوية غرب ليبيا بين التشكيلات المسلحة يأتي في إطار حالة الفوضى الأمنية وضعف السيطرة من قبل السلطات المحلية المسؤولة عن حفظ الأمن والنظام في المدينة.

وأوضح الشاعري في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن تكرار هذه الاشتباكات من حين لآخر يعود إلى أن معظم هذه التشكيلات المسلحة لا تخضع لسلطة الدولة، ولا تلتزم بالتعليمات أو الترتيبات العسكرية الصادرة عن الجهات الرسمية، مؤكدا أنها مجموعات غير نظامية وغير منضبطة، مما يجعل احتمالية تجدد القتال قائمة في أي وقت.

وأضاف أن الجهات الرسمية لم تتعامل بجدية كافية مع هذا التصعيد ولم تتدخل بشكل حاسم لوقفه، مشددًا على أن الدولة هي الجهة المسؤولة عن تأمين المدينة وحماية المواطنين وممتلكاتهم، وكان الأجدر بها اتخاذ إجراءات جذرية لإنهاء هذا الاقتتال بدل الاكتفاء بالحلول المؤقتة.
وأشار الشاعري إلى أن هذه الاشتباكات أثرت سلبًا على الحياة اليومية للسكان، إذ تسببت في إغلاق المدارس والمصالح الرسمية وبثّت الخوف في نفوس الأهالي، مما اضطر الكثير من المواطنين إلى المكوث في منازلهم حتى انتهاء المواجهات، بينما تضرر عدد منهم ماديًا ومعنويًا نتيجة ذلك.
وأكد الشاعري وجود جهود محلية من أعيان المدينة والعقلاء لوقف القتال وإعادة الاستقرار، مشيرًا إلى أن هذه المساعي الاجتماعية والوساطات من شخصيات مؤثرة داخل الزاوية تمثل خطوة مهمة، لكنها تحتاج إلى دعم رسمي أكبر لضمان نجاحها ووقف التصعيد بشكل نهائي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала