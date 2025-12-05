https://sarabic.ae/20251205/القيادة-المركزية-الأمريكية-توجه-رسالة-إلى-قوات-الأمن-السورية-1107863764.html
القيادة المركزية الأمريكية توجه رسالة إلى قوات الأمن السورية
علقت القيادة المركزية الأمريكية على اعتراض القوات السورية شحنات أسلحة كانت متجهة إلى "حزب الله" اللبناني، ومصادرتها. 05.12.2025, سبوتنيك عربي
جاء ذلك في بيان على لسان الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، وجه فيه التهنئة لقوات الأمن السورية على اعتراض شحنات أسلحة كانت مخصصة إلى "حزب الله".وقال البيان إن واشنطن وشركاءها الإقليميين لهم مصلحة مشتركة ضمان نزع سلاح "حزب الله" اللبناني وضمان حفظ الأمن في الشرق الأوسط بصورة عامة.وبحسب صحيفة "النهار" اللبنانية، فقد أعلن مدير مديرية الأمن الداخلي في منطقة يبرود السورية، إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الألغام الحربية كانت متجهة إلى "حزب الله" اللبناني.ولفتت الصحيفة إلى أن العملية نتج عنها ضبط كامل الشحنة مع توقيف 4 متورطين وتحييد شخص خامس خلال اشتباكات مع الدوريات.
الأخبار
ar_EG
