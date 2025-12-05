https://sarabic.ae/20251205/اللجنة-المنظمة-لكأس-العرب-تعلق-على-أحداث-مباراة-العراق-والبحرين-1107862173.html
اللجنة المنظمة لكأس العرب تعلق على أحداث مباراة العراق والبحرين
وقالت اللجنة إن البطولة تمثل ملتقى رياضيا عربيا يهدف إلى إبراز المواهب وتعزيز شغف الجماهير بكرة القدم، حسبما ذكرت صحيفة "الشرق" القطرية، اليوم الجمعة.ولفتت الصحيفة إلى أن اللجنة أكدت حرصها على توفير أجواء احتفالية منضبطة تحترم طبيعة الحدث.وقالت اللجنة إن تشغيل أغنية خارج القائمة الرسمية جاء نتيجة تصرف فردي من أحد العاملين في منطقة المشجعين.وأشارت إلى أن المنظمين اتخذوا الإجراءات اللازمة فور رصد المخالفة بحق الشخص المعني، بينما تم تعميم توجيهات جديدة على جميع العاملين والمشغلين لضمان الالتزام التام بالإجراءات المعتمدة.وجددت اللجنة تأكيدها على أن البطولة رياضية خالصة، ولا تحمل أي أبعاد أخرى، مشددة على التزامها بتعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية بين الدول المشاركة.يذكر أن احتفالات الجماهير عقب مباراة العراق والبحرين التي انتهت بفوز أسود الرافدين بنتيجة 2-1، يوم الأربعاء على ملعب 974 في قطر، قد شهدت تشغيل أغنية غير معتمدة تجمد في الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
أصدرت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب "فيفا قطر 2025" بيانا تناولت فيه ما تم تداوله بشأن واقعة تشغيل أغنية غير معتمدة بمنطقة المشجعين خلال احتفالات الجماهير عقب مباراة العراق والبحرين.
وقالت اللجنة إن البطولة تمثل ملتقى رياضيا عربيا يهدف إلى إبراز المواهب وتعزيز شغف الجماهير بكرة القدم، حسبما ذكرت صحيفة
"الشرق" القطرية، اليوم الجمعة.
ولفتت الصحيفة إلى أن اللجنة أكدت حرصها على توفير أجواء احتفالية
منضبطة تحترم طبيعة الحدث.
وقالت اللجنة إن تشغيل أغنية خارج القائمة الرسمية جاء نتيجة تصرف فردي من أحد العاملين في منطقة المشجعين.
وأشارت إلى أن المنظمين اتخذوا الإجراءات اللازمة فور رصد المخالفة بحق الشخص المعني، بينما تم تعميم توجيهات جديدة على جميع العاملين والمشغلين لضمان الالتزام التام بالإجراءات المعتمدة.
وجددت اللجنة تأكيدها على أن البطولة
رياضية خالصة، ولا تحمل أي أبعاد أخرى، مشددة على التزامها بتعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية بين الدول المشاركة.
يذكر أن احتفالات الجماهير عقب مباراة العراق والبحرين التي انتهت بفوز أسود الرافدين بنتيجة 2-1، يوم الأربعاء على ملعب 974 في قطر، قد شهدت تشغيل أغنية غير معتمدة تجمد في الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.