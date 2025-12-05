https://sarabic.ae/20251205/الولايات-المتحدة-تعتزم-توسيع-قائمة-حظر-السفر-لتشمل-أكثر-من-30-دولة-1107825990.html
الولايات المتحدة تعتزم توسيع قائمة حظر السفر لتشمل أكثر من 30 دولة
الولايات المتحدة تعتزم توسيع قائمة حظر السفر لتشمل أكثر من 30 دولة
أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستي نويم، اليوم الجمعة، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تخطط لتوسيع عدد الدول المشمولة بحظر السفر من 19 دولة إلى أكثر من...
وقالت نويم في مقابلة على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "لن أحدد الرقم بدقة، لكنه أكثر من 30، والرئيس مستمر في تقييم الدول".ولم تحدد نويم الدول التي ستضاف إلى القائمة الجديدة.وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، في وقت سابق، حظر دخول مواطني 19 دولة إلى الولايات المتحدة، ووضعهم ضمن قائمة جديدة لمنع السفر.وقال مدير خدمات المواطنة والهجرة، جوزيف إدلو، عبر منصة "إكس" إن السلطات ستباشر مراجعة فورية وشاملة لجميع حاملي "البطاقة الخضراء" من الدول المصنفة "مثيرة للقلق"، وذلك عقب حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض الذي استهدف اثنين من أفراد الحرس الوطني.وأوضح إدلو أن توجيهات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تتضمن إعادة فحص دقيقة لكل "غرين كارد" صادرة لمواطني تلك الدول، مؤكداً أن "حماية الشعب الأمريكي تأتي أولا، وأنه لن يدفع ثمن سياسات المتوطين المتهورة السابقة".وكان ترامب قد أعلن تعليق الهجرة بشكل دائم من جميع "دول العالم الثالث"، بعد أن أطلق رجل أفغاني النار على اثنين من عناصر الحرس الوطني، ما أدى إلى وفاة إحداهما.وتشمل قائمة الدول التي أعلن ترامب عنها في يونيو/ حزيران 2025: أفغانستان، وبورما، وتشاد، والكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن، وبوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوغو، وتركمانستان، وفنزويلا.
