الولايات المتحدة تعتزم توسيع قائمة حظر السفر لتشمل أكثر من 30 دولة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
12:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
13:03 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
13:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: قرارات الجمعية العامة سلطة معنوية تضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوري: أي حل مع إسرائيل يجب أن يكون ضمن الثوابت السورية والعربية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:17 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:32 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
13:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة الرئيس بوتين للهند تؤكد تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
87 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251205/الولايات-المتحدة-تعتزم-توسيع-قائمة-حظر-السفر-لتشمل-أكثر-من-30-دولة-1107825990.html
الولايات المتحدة تعتزم توسيع قائمة حظر السفر لتشمل أكثر من 30 دولة
الولايات المتحدة تعتزم توسيع قائمة حظر السفر لتشمل أكثر من 30 دولة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستي نويم، اليوم الجمعة، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تخطط لتوسيع عدد الدول المشمولة بحظر السفر من 19 دولة إلى أكثر من... 05.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-05T01:28+0000
2025-12-05T01:31+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب
قرار حظر السفر
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0f/1101678026_0:0:1994:1122_1920x0_80_0_0_a9fc657838a7e8718438b7268de06473.jpg
وقالت نويم في مقابلة على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "لن أحدد الرقم بدقة، لكنه أكثر من 30، والرئيس مستمر في تقييم الدول".ولم تحدد نويم الدول التي ستضاف إلى القائمة الجديدة.وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، في وقت سابق، حظر دخول مواطني 19 دولة إلى الولايات المتحدة، ووضعهم ضمن قائمة جديدة لمنع السفر.وقال مدير خدمات المواطنة والهجرة، جوزيف إدلو، عبر منصة "إكس" إن السلطات ستباشر مراجعة فورية وشاملة لجميع حاملي "البطاقة الخضراء" من الدول المصنفة "مثيرة للقلق"، وذلك عقب حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض الذي استهدف اثنين من أفراد الحرس الوطني.وأوضح إدلو أن توجيهات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تتضمن إعادة فحص دقيقة لكل "غرين كارد" صادرة لمواطني تلك الدول، مؤكداً أن "حماية الشعب الأمريكي تأتي أولا، وأنه لن يدفع ثمن سياسات المتوطين المتهورة السابقة".وكان ترامب قد أعلن تعليق الهجرة بشكل دائم من جميع "دول العالم الثالث"، بعد أن أطلق رجل أفغاني النار على اثنين من عناصر الحرس الوطني، ما أدى إلى وفاة إحداهما.وتشمل قائمة الدول التي أعلن ترامب عنها في يونيو/ حزيران 2025: أفغانستان، وبورما، وتشاد، والكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن، وبوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوغو، وتركمانستان، وفنزويلا.
https://sarabic.ae/20251128/ترامب-يعلن-تعليق-الهجرة-من-جميع-بلدان-العالم-الثالث-1107574139.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0f/1101678026_0:0:1772:1329_1920x0_80_0_0_49d9ee76349b91ffa809c666d5b06c97.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, قرار حظر السفر, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, قرار حظر السفر, العالم

الولايات المتحدة تعتزم توسيع قائمة حظر السفر لتشمل أكثر من 30 دولة

01:28 GMT 05.12.2025 (تم التحديث: 01:31 GMT 05.12.2025)
© AP Photo / Kathy Willensمطار جون كينيدي، مدينة نيويورك الأمريكية
مطار جون كينيدي، مدينة نيويورك الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Kathy Willens
تابعنا عبر
أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستي نويم، اليوم الجمعة، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تخطط لتوسيع عدد الدول المشمولة بحظر السفر من 19 دولة إلى أكثر من 30 دولة.
وقالت نويم في مقابلة على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "لن أحدد الرقم بدقة، لكنه أكثر من 30، والرئيس مستمر في تقييم الدول".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
ترامب يعلن تعليق الهجرة من جميع "بلدان العالم الثالث"
28 نوفمبر, 05:17 GMT
ولم تحدد نويم الدول التي ستضاف إلى القائمة الجديدة.
وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، في وقت سابق، حظر دخول مواطني 19 دولة إلى الولايات المتحدة، ووضعهم ضمن قائمة جديدة لمنع السفر.
وقال مدير خدمات المواطنة والهجرة، جوزيف إدلو، عبر منصة "إكس" إن السلطات ستباشر مراجعة فورية وشاملة لجميع حاملي "البطاقة الخضراء" من الدول المصنفة "مثيرة للقلق"، وذلك عقب حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض الذي استهدف اثنين من أفراد الحرس الوطني.
وأوضح إدلو أن توجيهات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تتضمن إعادة فحص دقيقة لكل "غرين كارد" صادرة لمواطني تلك الدول، مؤكداً أن "حماية الشعب الأمريكي تأتي أولا، وأنه لن يدفع ثمن سياسات المتوطين المتهورة السابقة".
وكان ترامب قد أعلن تعليق الهجرة بشكل دائم من جميع "دول العالم الثالث"، بعد أن أطلق رجل أفغاني النار على اثنين من عناصر الحرس الوطني، ما أدى إلى وفاة إحداهما.
وتشمل قائمة الدول التي أعلن ترامب عنها في يونيو/ حزيران 2025: أفغانستان، وبورما، وتشاد، والكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن، وبوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوغو، وتركمانستان، وفنزويلا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала