انسحاب 4 دول من "يوروفيجن 2026" وسط خلاف بشأن مشاركة إسرائيل

انسحاب 4 دول من "يوروفيجن 2026" وسط خلاف بشأن مشاركة إسرائيل

سبوتنيك عربي

أعلنت قنوات بث رسمية في أربع دول على الأقل، بما في ذلك إسبانيا وهولندا، أمس الخميس، عن انسحابها من مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن 2026"، ردًا على قرار...

وأكدت أيرلندا وسلوفينيا انضمامها إلى قائمة المنسحبين، في أعقاب اجتماع الجمعية العامة لاتحاد البث الأوروبي، الذي يجمع 56 هيئة بث عامة مسؤولة عن تنظيم المسابقة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام غربية. وشهد الاجتماع نقاشات حادة حول المخاوف المتعلقة بمشاركة إسرائيل، التي تعارضها بعض الدول في ضوء النزاع المستمر في غزة.وفي وقت سابق، كانت عدة دول أعضاء قد أيدت بالتصويت تبني قواعد تصويت أكثر صرامة، عقب مزاعم بتلاعب في التصويت لصالح المتسابقين الإسرائيليين. غير أن الاتحاد لم يصدر أي قرار باستبعاد أي قناة من المسابقة، مما أدى إلى تصعيد الخلاف داخل المنظمة.وأعربت ألمانيا، سبتمبر/أيلول الماضي، عن انتقادها الشديد للدعوات الأوروبية لمقاطعة مسابقة "يوروفيجن" الغنائية المقرر إقامتها في فيينا مايو/أيار المقبل، حال مشاركة إسرائيل فيها. جاءت تصريحات فايمر رداً على إعلان دول مثل إسبانيا، إيرلندا، سلوفينيا، آيسلندا، وهولندا، عدم مشاركتها في المسابقة إذا سُمح لإسرائيل بالحضور، فيما تدرس دول أخرى، بينها بلجيكا، السويد، وفنلندا، خطوات مماثلة، مع مهلة حتى ديسمبر لاتخاذ قرار نهائي. وأكد فايمر، وهو منتمٍ إلى التيار المحافظ، أن "يوروفيجن تقوم على تقييم الفنانين بناءً على إبداعاتهم الفنية وليس جنسياتهم"، مشدداً على أن "ثقافة الإلغاء لا تمثل حلاً، بل التنوع والتضامن هما السبيل".وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل نحو 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.واستضافت مصر، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.

