بوتين حول إطلاق قناة "آر تي إنديا" خلال زيارته إلى الهند: حدث مهم ذو دلالة
13:11 GMT 05.12.2025 (تم التحديث: 13:27 GMT 05.12.2025)
© Sputnikبوتين حول إطلاق قناة "آر تي إنديا" خلال زيارته إلى الهند: حدث مهم ذو دلالة
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب رئيسة تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا" مارغاريتا سيمونيان، انطلاق بث قناة "آر تي إنديا" (آر تي الهند)، الموجّهة للجمهور الهندي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل حدثًا مهمًا يتيح لملايين الهنود "فهم الواقع الروسي بشكل أدق وأقرب".
وقال بوتين إن إطلاق القناة الجديدة يهدف إلى تقديم صورة واضحة عن حياة الروس ومواقفهم وتوجهاتهم، مشددًا على أن "آر تي" تسعى لإيصال "معلومات صادقة" عن روسيا والعالم.
وأضاف: "أعوّل كثيرًا على أن تساعد "آر تي" في عرض روسيا كما هي اليوم، وأن تسهم في توجيه مجتمعينا حول الأولويات والتحديات المشتركة ومسارات التعاون بين بلدينا.
وأشار الرئيس الروسي إلى التضييق الذي تتعرض له شبكة "آر تي" في بعض الدول، معتبرًا أن الأسباب تعود إلى "الخوف من الحقيقة".
📹 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يطلق بالتعاون مع مارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا اليوم"، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك" بث قناة "آر تي الهند". https://t.co/hboOdHykzh pic.twitter.com/2YcqLw9Nkv— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) December 5, 2025
وأوضح: "آر تي" مصدر معلومات نظيف قدر الإمكان، ويهدف قبل كل شيء إلى خدمة مصالح مشاهديه ومستمعيه.
وختم بوتين بالإشادة بفعالية الشبكة وهنّأ فريق العمل على جهودهم، فيما عبّرت سيمونيان عن شكرها للرئيس على دعمه.
يذكر أن "آر تي إنديا" حققت في عام 2025، قفزة كبيرة في سوق الإعلام الهندي، إذ احتلت المرتبة الثانية بين القنوات الإخبارية الناطقة بالإنجليزية ضمن خدمات التلفزيون المدفوع، وتقدّر الشبكة حجم جمهورها في الهند بنحو 675 مليون مشاهد.
ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الخميس، إلى الهند في زيارة رسمية تستغرق يومين.
ويرافق الرئيس بوتين وفد رفيع يضم 7 وزراء، بينهم وزير الدفاع سيرغي بيلاؤوسوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ورئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، إلى جانب وفد كبير من رجال الأعمال.