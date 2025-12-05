بوتين حول إطلاق قناة "آر تي إنديا" خلال زيارته إلى الهند: حدث مهم ذو دلالة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:17 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:32 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
13:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة الرئيس بوتين للهند تؤكد تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
87 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
10:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:49 GMT
10 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
17:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
الخارجية الروسية: إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد الأصول الروسية ستواجه برد قاس
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
بوتين حول إطلاق قناة "آر تي إنديا" خلال زيارته إلى الهند: حدث مهم ذو دلالة
وقال بوتين إن إطلاق القناة الجديدة يهدف إلى تقديم صورة واضحة عن حياة الروس ومواقفهم وتوجهاتهم، مشددًا على أن "آر تي" تسعى لإيصال "معلومات صادقة" عن روسيا والعالم.وأشار الرئيس الروسي إلى التضييق الذي تتعرض له شبكة "آر تي" في بعض الدول، معتبرًا أن الأسباب تعود إلى "الخوف من الحقيقة". وختم بوتين بالإشادة بفعالية الشبكة وهنّأ فريق العمل على جهودهم، فيما عبّرت سيمونيان عن شكرها للرئيس على دعمه.يذكر أن "آر تي إنديا" حققت في عام 2025، قفزة كبيرة في سوق الإعلام الهندي، إذ احتلت المرتبة الثانية بين القنوات الإخبارية الناطقة بالإنجليزية ضمن خدمات التلفزيون المدفوع، وتقدّر الشبكة حجم جمهورها في الهند بنحو 675 مليون مشاهد.ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الخميس، إلى الهند في زيارة رسمية تستغرق يومين.ويرافق الرئيس بوتين وفد رفيع يضم 7 وزراء، بينهم وزير الدفاع سيرغي بيلاؤوسوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ورئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، إلى جانب وفد كبير من رجال الأعمال.بوتين: التجارة بين روسيا والهند وصلت إلى مستوى قياسي
بوتين حول إطلاق قناة "آر تي إنديا" خلال زيارته إلى الهند: حدث مهم ذو دلالة

13:11 GMT 05.12.2025 (تم التحديث: 13:27 GMT 05.12.2025)
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب رئيسة تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا" مارغاريتا سيمونيان، انطلاق بث قناة "آر تي إنديا" (آر تي الهند)، الموجّهة للجمهور الهندي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل حدثًا مهمًا يتيح لملايين الهنود "فهم الواقع الروسي بشكل أدق وأقرب".
وقال بوتين إن إطلاق القناة الجديدة يهدف إلى تقديم صورة واضحة عن حياة الروس ومواقفهم وتوجهاتهم، مشددًا على أن "آر تي" تسعى لإيصال "معلومات صادقة" عن روسيا والعالم.

وأضاف: "أعوّل كثيرًا على أن تساعد "آر تي" في عرض روسيا كما هي اليوم، وأن تسهم في توجيه مجتمعينا حول الأولويات والتحديات المشتركة ومسارات التعاون بين بلدينا.

وأشار الرئيس الروسي إلى التضييق الذي تتعرض له شبكة "آر تي" في بعض الدول، معتبرًا أن الأسباب تعود إلى "الخوف من الحقيقة".

وأوضح: "آر تي" مصدر معلومات نظيف قدر الإمكان، ويهدف قبل كل شيء إلى خدمة مصالح مشاهديه ومستمعيه.

وختم بوتين بالإشادة بفعالية الشبكة وهنّأ فريق العمل على جهودهم، فيما عبّرت سيمونيان عن شكرها للرئيس على دعمه.
يذكر أن "آر تي إنديا" حققت في عام 2025، قفزة كبيرة في سوق الإعلام الهندي، إذ احتلت المرتبة الثانية بين القنوات الإخبارية الناطقة بالإنجليزية ضمن خدمات التلفزيون المدفوع، وتقدّر الشبكة حجم جمهورها في الهند بنحو 675 مليون مشاهد.
ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الخميس، إلى الهند في زيارة رسمية تستغرق يومين.
ويرافق الرئيس بوتين وفد رفيع يضم 7 وزراء، بينهم وزير الدفاع سيرغي بيلاؤوسوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ورئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، إلى جانب وفد كبير من رجال الأعمال.
بوتين: التجارة بين روسيا والهند وصلت إلى مستوى قياسي
