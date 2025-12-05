https://sarabic.ae/20251205/بوتين-حول-إطلاق-قناة-آر-تي-إنديا-خلال-زيارته-إلى-الهند-حدث-مهم-ذو-دلالة-1107854028.html

بوتين حول إطلاق قناة "آر تي إنديا" خلال زيارته إلى الهند: حدث مهم ذو دلالة

بوتين حول إطلاق قناة "آر تي إنديا" خلال زيارته إلى الهند: حدث مهم ذو دلالة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب رئيسة تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا" مارغاريتا سيمونيان، انطلاق بث قناة "آر تي إنديا" (آر تي الهند)، الموجّهة...

وقال بوتين إن إطلاق القناة الجديدة يهدف إلى تقديم صورة واضحة عن حياة الروس ومواقفهم وتوجهاتهم، مشددًا على أن "آر تي" تسعى لإيصال "معلومات صادقة" عن روسيا والعالم.وأشار الرئيس الروسي إلى التضييق الذي تتعرض له شبكة "آر تي" في بعض الدول، معتبرًا أن الأسباب تعود إلى "الخوف من الحقيقة". وختم بوتين بالإشادة بفعالية الشبكة وهنّأ فريق العمل على جهودهم، فيما عبّرت سيمونيان عن شكرها للرئيس على دعمه.يذكر أن "آر تي إنديا" حققت في عام 2025، قفزة كبيرة في سوق الإعلام الهندي، إذ احتلت المرتبة الثانية بين القنوات الإخبارية الناطقة بالإنجليزية ضمن خدمات التلفزيون المدفوع، وتقدّر الشبكة حجم جمهورها في الهند بنحو 675 مليون مشاهد.ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الخميس، إلى الهند في زيارة رسمية تستغرق يومين.ويرافق الرئيس بوتين وفد رفيع يضم 7 وزراء، بينهم وزير الدفاع سيرغي بيلاؤوسوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ورئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، إلى جانب وفد كبير من رجال الأعمال.بوتين: التجارة بين روسيا والهند وصلت إلى مستوى قياسي

قناة rt, فلاديمير بوتين, روسيا