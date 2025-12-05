https://sarabic.ae/20251205/بوتين-يصل-إلى-قصر-دلهي-الرئاسي-في-زيارة-دولة-إلى-الهند--عاجل-1107828792.html

بوتين يصل إلى قصر دلهي الرئاسي في زيارة دولة إلى الهند... فيديو

سبوتنيك عربي

أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل إلى القصر الرئاسي في دلهي حيث جرت مراسم استقبال رسمية في إطار زيارة دولة إلى الهند. 05.12.2025, سبوتنيك عربي

فلاديمير بوتين

روسيا

أخبار الهند اليوم

ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى الهند في زيارة دولة تستغرق يومين، حيث حطت الطائرة الرئاسية رحالها، في قاعدة "بالام" الجوية مساء أمس الخميس.وأُقيمت مراسم استقبال في المطار، وكان في استقباله رئيس وزراء الهند ناريندا مودي، عند درج الطائرة".ويُعد قصر الرئاسة "راشتراباتي بهافان"، المقر الرسمي لرئيس الهند، ويشكل قلب المجمع الإداري في نيودلهي. بُني القصر عام 1929 كمقر لنائب الملك البريطاني في الهند، وفق تصميم المعماري الإنجليزي إدوين لوتينز.في الساحة أمام القصر، يرتفع عمود جايبور، وهو هدية من حاكم إمارة جايبور لنائب الملك البريطاني في الهند. وعلى الجانب المقابل تمتد الحديقة الخالدة، المعروفة سابقاً باسم الحديقة المغولية، والتي تمزج في تصميمها بين الأساليب الشرقية والأوروبية، وتضم بركاً وقنوات وشلالات نافورة، إضافة إلى مساحات خضراء وممرات مرصوفة وأسرة زهور.

