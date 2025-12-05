https://sarabic.ae/20251205/مصر-وروسيا-تتباحثان-هاتفيا-لتعزيز-التعاون-الثنائي-ومناقشة-الأزمات-الإقليمية-والدولية-1107848237.html
مصر وروسيا تتباحثان هاتفيا لتعزيز التعاون الثنائي ومناقشة الأزمات الإقليمية والدولية
أعرب وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، عن اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية التي تربط القاهرة وموسكو، والتي "تمثل إطارا حاكما للتعاون الثنائي في مختلف القطاعات".
وتناول الاتصال "العلاقات الوثيقة بين مصر وروسيا، وما تشهده من زخم متزايد في مختلف مسارات التعاون، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية المصرية حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه..
كما "تم التأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك لدفع مشروعات التعاون الجارية، وفي مقدمتها محطة الضبعة النووية، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات الروسية في مصر وتوسيع التعاون بين الجانبين".
وتناول الاتصال كذلك تطورات الأوضاع في قطاع غزة، إذ أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803، والمضي في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للسلام، وأكد ضرورة تمكين قوة الاستقرار الدولية من أداء مهامها لترسيخ وقف إطلاق النار.
وتناول عبد العاطي كذلك "تطورات الأوضاع في السودان، إذ استعرض الجهود التي تبذلها مصر في إطار الآلية الرباعية لوقف النزاع والحفاظ على وحدة وسلامة الدولة السودانية".
كما تناول وزيرا الخارجية المصري والروسي خلال اتصالهما الهاتفي، التطورات في لبنان وسوريا، إذ استعرض الوزير بدر عبد العاطي ثوابت الموقف المصري الداعم لوحده وسيادة وأمن واستقرار لبنان، كما جدد موقف مصر الداعي إلى احترام وحدة وسيادة الأراضي السورية، ورفض أية تحركات أو تدخلات من شأنها تقويض استقرار البلاد، داعيا إلى تفعيل عملية سياسية شاملة تحقق تطلعات الشعب السوري.
كما تطرق الاتصال إلى تطورات الملف النووي الإيراني، إذ أكد وزير الخارجية المصري، على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وبناء الثقة وتهيئة الظروف بما يتيح فرصة حقيقية للحلول الدبلوماسية واستئناف الحوار بهدف التوصل إلى اتفاق شامل للملف النووي يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.
وعلى صعيد آخر، تناول الوزيران مستجدات الأزمة الأوكرانية، إذ جدد الوزير بدر عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت الداعي إلى ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى التوصل لتسويات سلمية للأزمات، عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، بما يحفظ الأمن والاستقرار.