واشنطن توافق على صفقة عسكرية محتملة مع لبنان
وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة عسكرية محتملة مع لبنان تتضمن حصول بيروت على عتاد عسكري بقيمة تتجاوز 90 مليون دولار لتعزيز قدرات جيشها. 05.12.2025, سبوتنيك عربي
جاء ذلك في بيان نشرته وكالة التعاون الدفاعي والأمني الأمريكية، اليوم الجمعة، على موقعها الرسمي، قالت فيه إن وزارة الخارجية وافقت على الصفقة المحتملة.وأوضحت أن الموافقة شملت مركبات تكتيكية متوسطة طرازات "إم 1085 إيه 2" و"إم 1078 إيه 2"، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون قدرت قيمة الصفقة بأكثر من 90 مليون دولار.يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تعزيز قدرات الجيش اللبناني، وفي الوقت ذاته تواصل العمل على ملف نزع سلاح "حزب الله" اللبناني.
