واشنطن توافق على صفقة عسكرية محتملة مع لبنان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:17 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:32 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
13:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة الرئيس بوتين للهند تؤكد تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
87 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
10:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:49 GMT
10 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
17:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
الخارجية الروسية: إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد الأصول الروسية ستواجه برد قاس
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251205/واشنطن-توافق-على-صفقة-عسكرية-محتملة-مع-لبنان-1107867201.html
واشنطن توافق على صفقة عسكرية محتملة مع لبنان
واشنطن توافق على صفقة عسكرية محتملة مع لبنان
سبوتنيك عربي
وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة عسكرية محتملة مع لبنان تتضمن حصول بيروت على عتاد عسكري بقيمة تتجاوز 90 مليون دولار لتعزيز قدرات جيشها. 05.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-05T21:08+0000
2025-12-05T21:09+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية
لبنان
أخبار لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094561611_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_f109a704aa4b9b36d64a0a71f02e17d5.jpg
جاء ذلك في بيان نشرته وكالة التعاون الدفاعي والأمني الأمريكية، اليوم الجمعة، على موقعها الرسمي، قالت فيه إن وزارة الخارجية وافقت على الصفقة المحتملة.وأوضحت أن الموافقة شملت مركبات تكتيكية متوسطة طرازات "إم 1085 إيه 2" و"إم 1078 إيه 2"، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون قدرت قيمة الصفقة بأكثر من 90 مليون دولار.يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تعزيز قدرات الجيش اللبناني، وفي الوقت ذاته تواصل العمل على ملف نزع سلاح "حزب الله" اللبناني.
https://sarabic.ae/20251128/الجيش-اللبناني-يرد-على-مزاعم-تهريب-حزب-الله-أسلحته-1107584692.html
الولايات المتحدة الأمريكية
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094561611_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_8f6ca8c9514c531549115c4e16ab6952.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, لبنان, أخبار لبنان
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, لبنان, أخبار لبنان

واشنطن توافق على صفقة عسكرية محتملة مع لبنان

21:08 GMT 05.12.2025 (تم التحديث: 21:09 GMT 05.12.2025)
© AP Photo / Bilal Husseinجنود من الجيش اللبناني
جنود من الجيش اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Bilal Hussein
تابعنا عبر
وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة عسكرية محتملة مع لبنان تتضمن حصول بيروت على عتاد عسكري بقيمة تتجاوز 90 مليون دولار لتعزيز قدرات جيشها.
جاء ذلك في بيان نشرته وكالة التعاون الدفاعي والأمني الأمريكية، اليوم الجمعة، على موقعها الرسمي، قالت فيه إن وزارة الخارجية وافقت على الصفقة المحتملة.
الجيش اللبناني ينتشر في 11 بلدة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
الجيش اللبناني يرد على مزاعم تهريب "حزب الله" أسلحته
28 نوفمبر, 10:37 GMT
وأوضحت أن الموافقة شملت مركبات تكتيكية متوسطة طرازات "إم 1085 إيه 2" و"إم 1078 إيه 2"، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون قدرت قيمة الصفقة بأكثر من 90 مليون دولار.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تعزيز قدرات الجيش اللبناني، وفي الوقت ذاته تواصل العمل على ملف نزع سلاح "حزب الله" اللبناني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала