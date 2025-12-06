https://sarabic.ae/20251206/الاتحاد-العام-التونسي-للشغل-يعلن-إضرابا-عاما-وطنيا-في-يناير-1107878650.html

الاتحاد العام التونسي للشغل يعلن إضرابا عاما وطنيا في يناير

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، عن تنظيم إضراب وطني في 21 يناير/ كانون المقبل. 06.12.2025

وسينظم الاتحاد الإضراب ''دفاعا على الحقوق والحريات، والحق النقابي والحق في التفاوض من أجل الزيادات في الأجور، ومكسب الحوار الاجتماعي''، بحسب ما أعلن عنه موقع "الشعب نيوز" التابع للمنظمة الشغيلة.وكان الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، أكد في تصريحات للصحفيين، يوم الخميس الماضي، على هامش المسيرة التي نظمها الاتحاد بمناسبة إحياء الذكرى 73 لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد، انفتاح الاتحاد على الحوار مع الحكومة، وفقا لموقع "موزاييك" التونسي.وأضاف الطبوبي: "لن ترهبنا تهديداتكم ولا سجونكم. لا نخاف السجن... سنواصل نضالنا".وحذر الاتحاد العام التونسي للشغل، المدعوم بنحو مليون عضو، من تفاقم الأوضاع، منددا بتراجع الحريات المدنية وجهود الرئيس التونسي، قيس سعيد، لإسكات الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، ومتعهدا بمقاومة هذه الانتكاسة.ويطالب الاتحاد بفتح مفاوضات عاجلة بشأن زيادة الأجور، وتطبيق جميع الاتفاقيات المعلقة، التي رفضت السلطات تنفيذها.ويعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي تأسس عام 1946 ويضم أكثر من 700 ألف عضو، أحد أبرز الفاعلين في المشهدين السياسي والاجتماعي في تونس، إذ خاض منذ نشأته صراعات مع الاستعمار الفرنسي ثم مع مختلف الأنظمة الحاكمة، وصولًا إلى مرحلة ما بعد ثورة 2011.

