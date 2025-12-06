https://sarabic.ae/20251206/الاتحاد-العام-التونسي-للشغل-يعلن-إضرابا-عاما-وطنيا-في-يناير-1107878650.html
الاتحاد العام التونسي للشغل يعلن إضرابا عاما وطنيا في يناير
الاتحاد العام التونسي للشغل يعلن إضرابا عاما وطنيا في يناير
سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، عن تنظيم إضراب وطني في 21 يناير/ كانون المقبل. 06.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-06T12:28+0000
2025-12-06T12:28+0000
2025-12-06T12:28+0000
تونس
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/02/1086596480_0:0:720:405_1920x0_80_0_0_12fddb3210c0d9244c4d03912a4fbc4c.jpg
وسينظم الاتحاد الإضراب ''دفاعا على الحقوق والحريات، والحق النقابي والحق في التفاوض من أجل الزيادات في الأجور، ومكسب الحوار الاجتماعي''، بحسب ما أعلن عنه موقع "الشعب نيوز" التابع للمنظمة الشغيلة.وكان الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، أكد في تصريحات للصحفيين، يوم الخميس الماضي، على هامش المسيرة التي نظمها الاتحاد بمناسبة إحياء الذكرى 73 لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد، انفتاح الاتحاد على الحوار مع الحكومة، وفقا لموقع "موزاييك" التونسي.وأضاف الطبوبي: "لن ترهبنا تهديداتكم ولا سجونكم. لا نخاف السجن... سنواصل نضالنا".وحذر الاتحاد العام التونسي للشغل، المدعوم بنحو مليون عضو، من تفاقم الأوضاع، منددا بتراجع الحريات المدنية وجهود الرئيس التونسي، قيس سعيد، لإسكات الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، ومتعهدا بمقاومة هذه الانتكاسة.ويطالب الاتحاد بفتح مفاوضات عاجلة بشأن زيادة الأجور، وتطبيق جميع الاتفاقيات المعلقة، التي رفضت السلطات تنفيذها.ويعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي تأسس عام 1946 ويضم أكثر من 700 ألف عضو، أحد أبرز الفاعلين في المشهدين السياسي والاجتماعي في تونس، إذ خاض منذ نشأته صراعات مع الاستعمار الفرنسي ثم مع مختلف الأنظمة الحاكمة، وصولًا إلى مرحلة ما بعد ثورة 2011.
https://sarabic.ae/20250821/تونس-آلاف-العمال-يخرجون-في-مسيرة-دعما-للاتحاد-العام-التونسي-للشغل-صور-وفيديو-1104010076.html
https://sarabic.ae/20250819/الاتحاد-العام-التونسي-للشغل-يلوح-بالإضراب-العام-صراع-مفتوح-مع-السلطة-يتصاعد-1103934921.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/02/1086596480_90:0:630:405_1920x0_80_0_0_75f1cbf707efcddec9c0916c402f483f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
الاتحاد العام التونسي للشغل يعلن إضرابا عاما وطنيا في يناير
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، عن تنظيم إضراب وطني في 21 يناير/ كانون المقبل.
وسينظم الاتحاد الإضراب ''دفاعا على الحقوق والحريات، والحق النقابي والحق في التفاوض من أجل الزيادات في الأجور، ومكسب الحوار الاجتماعي''، بحسب ما أعلن عنه موقع "الشعب نيوز" التابع للمنظمة الشغيلة.
وكان الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، أكد في تصريحات للصحفيين، يوم الخميس الماضي، على هامش المسيرة التي نظمها الاتحاد بمناسبة إحياء الذكرى 73 لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد، انفتاح الاتحاد على الحوار مع الحكومة، وفقا لموقع
"موزاييك" التونسي.
وأضاف الطبوبي: "لن ترهبنا تهديداتكم ولا سجونكم. لا نخاف السجن... سنواصل نضالنا".
وحذر الاتحاد العام التونسي للشغل، المدعوم بنحو مليون عضو، من تفاقم الأوضاع، منددا بتراجع الحريات المدنية وجهود الرئيس التونسي، قيس سعيد، لإسكات الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، ومتعهدا بمقاومة هذه الانتكاسة.
ويطالب الاتحاد بفتح مفاوضات عاجلة بشأن زيادة الأجور، وتطبيق جميع الاتفاقيات المعلقة، التي رفضت السلطات تنفيذها.
ويعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي تأسس عام 1946 ويضم أكثر من 700 ألف عضو، أحد أبرز الفاعلين في المشهدين السياسي والاجتماعي في تونس، إذ خاض منذ نشأته صراعات مع الاستعمار الفرنسي ثم مع مختلف الأنظمة الحاكمة، وصولًا إلى مرحلة ما بعد ثورة 2011.