‌‏الخارجية السودانية: 79 قتيلا جراء هجوم الدعم السريع على منطقة كلوقي جنوب كردفان

وأكدت الخارجية السودانية، في بيان لها، أن "ما جرى يمثل امتداداً لحملة الإبادة الجماعية التي تنفذها مليشيا الجنجويد الإرهابية "الدعم السريع"، ضد مجموعات سودانية محددة، فقد اقترفت جريمة جديدة يوم أمس، أسفرت عن مقتل 79 مدنياً، من بينهم 43 طفلاً وست نساء".وبحسب البيان، "بدأت المليشيا هجومها بقصف روضة أطفال بطائرة مسيّرة، مما أدى إلى مقتل عدد كبير من التلاميذ. وعندما تدافع المواطنون لإنقاذ المصابين، عادت الطائرة لقصف الروضة مجدداً مستهدفة المسعفين والأطفال الذين لم يُصبوا في المرة الأولى، كما لاحقت المليشيا المصابين إلى المستشفى الريفي، حيث ارتفع عدد الضحايا إلى 79 قتيلاً و38 جريحاً".وشددت الوزارة، على أن "استهداف الأطفال والمصابين بهذه الوحشية يشكّل فعلاً إرهابياً غير مسبوق، ويعكس استخفاف المليشيا بالمجتمع الدولي الذي تفسر صمته باعتباره دعماً غير مباشر لجرائمها".وحمل البيان، الجهات الداعمة للمليشيا، إلى جانب مجلس الأمن والأطراف الدولية، المسؤولية عن استمرار هذه الجرائم، مشيراً إلى فشل المجلس في متابعة تنفيذ قراراته المتعلقة برفع الحصار عن الفاشر ووقف الهجوم عليها، والاكتفاء ببيانات إدانة لفظية لم تُترجم إلى خطوات عملية تحد من قدرة المليشيا على مواصلة انتهاكاتها.واختتمت الوزارة، بيانها، بالتأكيد على أن "التجارب أثبتت استحالة التعايش مع مليشيا إرهابية لا تعترف بأي قيمة إنسانية ولا تلتزم بأي عرف أو قانون". وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، الأسبوع الماضي، على ضرورة ‌‏صياغة الدولة السودانية من جديد وفق أسس حقيقية. و‌قال ‏البرهان، في تصريحات له، إن بلاده "لا تقبل بأي حل لا يفكك قوات الدعم السريع ويجردها من سلاحها"، مؤكدا أن "الحرب أثرت على كل السودانيين وهناك معاناة ومأساة خاصة في الفاشر". وأضاف أن "الحل الوحيد في السودان هو زوال الميلشيات"، مشيرا إلى أن جميع السودانيين ذاقوا مرارة الحرب، كما دعا أي سوداني قادر على حمل السلاح الانضمام إلينا لمحاربة الميليشيا.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

