خبير سياسي: الغرب عجز عن لي ذراع روسيا مما دفع أمريكا إلى التوجه لإنهاء الصراع الأوكراني

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
10:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:49 GMT
10 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
17:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
الخارجية الروسية: إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد الأصول الروسية ستواجه برد قاس
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
09:31 GMT
29 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
13:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة: المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية تخدم مصالح واشنطن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير سياسي: الغرب عجز عن لي ذراع روسيا مما دفع أمريكا إلى التوجه لإنهاء الصراع الأوكراني
خبير سياسي: الغرب عجز عن لي ذراع روسيا مما دفع أمريكا إلى التوجه لإنهاء الصراع الأوكراني

13:58 GMT 06.12.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية يحمل مدفعًا مضادًا للطائرات بدون طيار بالقرب من دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات "يوجني" (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية يحمل مدفعًا مضادًا للطائرات بدون طيار بالقرب من دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات يوجني (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
أكد أستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الدكتور علي بيضون، أن "استراتيجية الولايات المتحدة هي أضعاف روسيا كمنافس أساسي للتفرد في قيادة العالم وإدارة الأزمات والهيمنة والسيطرة على المقدرات الاقتصادية وإدارة العالم لم تتمكن من النجاح، لذلك ترى أمريكا أن مصلحتها تكمن اليوم في إنهاء الصراع في أوكرانيا".
وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، قال بيضون: "هدف الولايات المتحدة كان جر روسيا إلى أزماتها الداخلية من خلال الأزمة الأوكرانية، إلا أن الأمور لم تأت بحسب رغبتها".

ورأى بيضون أن "أزمة أوكرانيا ومن خلفها المنظومة الدولية الأمريكية الأوروبية فشلت في لَيّ ذراع روسيا، لهذا بدأت أمريكا من خلال ترامب، بإطلاق الوعود الانتخابية لإيقاف الصراع في أوكرانيا، كما الإمدادات والدعم العسكري اللذين استنزفا الاقتصاد الأمريكي والأوروبي"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة تورطت في أوكرانيا، وبدل أن تورط روسيا وتضغط عليها وتحاصرها، أصبحت أمريكا تعاني من المشكلة الأوكرانية وتفكر في الحلول".

وقال بيضون إن "زيلينسكي لا زال غير مقتنع بإنهاء الصراع وبأخذ الدعم الأوروبي للاستمرار في هذه الأزمة".
كميات كبيرة من الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
روسيا تسجل رقما قياسيا في احتياطيات الذهب لأول مرة منذ 20 عاما
أمس, 14:59 GMT

وأضاف: "روسيا أخذت مكاسب ميدانية على مستوى الجغرافيا في أوكرانيا، وتمكنت من فك العزلة الدولية عنها بإقامة شبكة من العلاقات، كما طورت وضعها على مستوى الحضور السياسي والاقتصادي وعقدت الاتفاقيات في إطار دول "البريكس" في علاقتها مع ايران واليوم مع الهند".

وتابع: "روسيا استطاعت أن تتحمل خلال السنوات الماضية جميع الضغوطات السياسية والأمنية، وحولت التهديد إلى فرصة وأعادت كرة النار إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".

وفي ما يتعلق بسباق التسلح، رأى بيضون أن "هذا الموضوع ينهك الاقتصادات لدى الولايات المتحدة، خاصة أن روسيا في التطور التكنولوجي لديها قدرات على مستوى الذكاء الاصطناعي، وتطوير الأسلحة والصواريخ الحاملة للرؤوس النووية وموضوع الطائرات"، معتبرا أنها "بحلفها مع إيران وشراكتها مع الهند، ستستفيد كثيرا في المجال التكنولوجي والتجارة بالمقابل ستتعرض الولايات المتحدة إلى أزمات اقتصادية".
مسؤولة بالإعلام المرئي والمسموع في لبنان: افتتاح "روسيا اليوم" في الهند هو انفتاح روسي على العالم
