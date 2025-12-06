https://sarabic.ae/20251206/خبير-سياسي-الغرب-عجز-عن-لي-ذراع-روسيا-مما-دفع-أمريكا-إلى-التوجه-لإنهاء-الصراع-الأوكراني-1107882513.html

خبير سياسي: الغرب عجز عن لي ذراع روسيا مما دفع أمريكا إلى التوجه لإنهاء الصراع الأوكراني

خبير سياسي: الغرب عجز عن لي ذراع روسيا مما دفع أمريكا إلى التوجه لإنهاء الصراع الأوكراني

سبوتنيك عربي

أكد أستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الدكتور علي بيضون، أن "استراتيجية الولايات المتحدة هي أضعاف روسيا كمنافس أساسي للتفرد في قيادة العالم وإدارة... 06.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-06T13:58+0000

2025-12-06T13:58+0000

2025-12-06T13:58+0000

روسيا

حصري

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/0c/1086000701_0:132:3171:1916_1920x0_80_0_0_0405087d591476d02c2aa4d50085047f.jpg

وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، قال بيضون: "هدف الولايات المتحدة كان جر روسيا إلى أزماتها الداخلية من خلال الأزمة الأوكرانية، إلا أن الأمور لم تأت بحسب رغبتها". ورأى بيضون أن "أزمة أوكرانيا ومن خلفها المنظومة الدولية الأمريكية الأوروبية فشلت في لَيّ ذراع روسيا، لهذا بدأت أمريكا من خلال ترامب، بإطلاق الوعود الانتخابية لإيقاف الصراع في أوكرانيا، كما الإمدادات والدعم العسكري اللذين استنزفا الاقتصاد الأمريكي والأوروبي"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة تورطت في أوكرانيا، وبدل أن تورط روسيا وتضغط عليها وتحاصرها، أصبحت أمريكا تعاني من المشكلة الأوكرانية وتفكر في الحلول".وقال بيضون إن "زيلينسكي لا زال غير مقتنع بإنهاء الصراع وبأخذ الدعم الأوروبي للاستمرار في هذه الأزمة". وتابع: "روسيا استطاعت أن تتحمل خلال السنوات الماضية جميع الضغوطات السياسية والأمنية، وحولت التهديد إلى فرصة وأعادت كرة النار إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".وفي ما يتعلق بسباق التسلح، رأى بيضون أن "هذا الموضوع ينهك الاقتصادات لدى الولايات المتحدة، خاصة أن روسيا في التطور التكنولوجي لديها قدرات على مستوى الذكاء الاصطناعي، وتطوير الأسلحة والصواريخ الحاملة للرؤوس النووية وموضوع الطائرات"، معتبرا أنها "بحلفها مع إيران وشراكتها مع الهند، ستستفيد كثيرا في المجال التكنولوجي والتجارة بالمقابل ستتعرض الولايات المتحدة إلى أزمات اقتصادية".مسؤولة بالإعلام المرئي والمسموع في لبنان: افتتاح "روسيا اليوم" في الهند هو انفتاح روسي على العالم

https://sarabic.ae/20251205/روسيا-تسجل-رقما-قياسيا-في-احتياطيات-الذهب-لأول-مرة-منذ-20-عاما-1107857187.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك