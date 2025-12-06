خبير سياسي: الغرب عجز عن لي ذراع روسيا مما دفع أمريكا إلى التوجه لإنهاء الصراع الأوكراني
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية يحمل مدفعًا مضادًا للطائرات بدون طيار بالقرب من دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات "يوجني" (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Evgeny Biyatov/
تابعنا عبر
حصري
أكد أستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الدكتور علي بيضون، أن "استراتيجية الولايات المتحدة هي أضعاف روسيا كمنافس أساسي للتفرد في قيادة العالم وإدارة الأزمات والهيمنة والسيطرة على المقدرات الاقتصادية وإدارة العالم لم تتمكن من النجاح، لذلك ترى أمريكا أن مصلحتها تكمن اليوم في إنهاء الصراع في أوكرانيا".
وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، قال بيضون: "هدف الولايات المتحدة كان جر روسيا إلى أزماتها الداخلية من خلال الأزمة الأوكرانية، إلا أن الأمور لم تأت بحسب رغبتها".
ورأى بيضون أن "أزمة أوكرانيا ومن خلفها المنظومة الدولية الأمريكية الأوروبية فشلت في لَيّ ذراع روسيا، لهذا بدأت أمريكا من خلال ترامب، بإطلاق الوعود الانتخابية لإيقاف الصراع في أوكرانيا، كما الإمدادات والدعم العسكري اللذين استنزفا الاقتصاد الأمريكي والأوروبي"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة تورطت في أوكرانيا، وبدل أن تورط روسيا وتضغط عليها وتحاصرها، أصبحت أمريكا تعاني من المشكلة الأوكرانية وتفكر في الحلول".
وقال بيضون إن "زيلينسكي لا زال غير مقتنع بإنهاء الصراع وبأخذ الدعم الأوروبي للاستمرار في هذه الأزمة".
ورأى بيضون أن "أزمة أوكرانيا ومن خلفها المنظومة الدولية الأمريكية الأوروبية فشلت في لَيّ ذراع روسيا، لهذا بدأت أمريكا من خلال ترامب، بإطلاق الوعود الانتخابية لإيقاف الصراع في أوكرانيا، كما الإمدادات والدعم العسكري اللذين استنزفا الاقتصاد الأمريكي والأوروبي"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة تورطت في أوكرانيا، وبدل أن تورط روسيا وتضغط عليها وتحاصرها، أصبحت أمريكا تعاني من المشكلة الأوكرانية وتفكر في الحلول".
وقال بيضون إن "زيلينسكي لا زال غير مقتنع بإنهاء الصراع وبأخذ الدعم الأوروبي للاستمرار في هذه الأزمة".
وأضاف: "روسيا أخذت مكاسب ميدانية على مستوى الجغرافيا في أوكرانيا، وتمكنت من فك العزلة الدولية عنها بإقامة شبكة من العلاقات، كما طورت وضعها على مستوى الحضور السياسي والاقتصادي وعقدت الاتفاقيات في إطار دول "البريكس" في علاقتها مع ايران واليوم مع الهند".
وتابع: "روسيا استطاعت أن تتحمل خلال السنوات الماضية جميع الضغوطات السياسية والأمنية، وحولت التهديد إلى فرصة وأعادت كرة النار إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".
وفي ما يتعلق بسباق التسلح، رأى بيضون أن "هذا الموضوع ينهك الاقتصادات لدى الولايات المتحدة، خاصة أن روسيا في التطور التكنولوجي لديها قدرات على مستوى الذكاء الاصطناعي، وتطوير الأسلحة والصواريخ الحاملة للرؤوس النووية وموضوع الطائرات"، معتبرا أنها "بحلفها مع إيران وشراكتها مع الهند، ستستفيد كثيرا في المجال التكنولوجي والتجارة بالمقابل ستتعرض الولايات المتحدة إلى أزمات اقتصادية".
وفي ما يتعلق بسباق التسلح، رأى بيضون أن "هذا الموضوع ينهك الاقتصادات لدى الولايات المتحدة، خاصة أن روسيا في التطور التكنولوجي لديها قدرات على مستوى الذكاء الاصطناعي، وتطوير الأسلحة والصواريخ الحاملة للرؤوس النووية وموضوع الطائرات"، معتبرا أنها "بحلفها مع إيران وشراكتها مع الهند، ستستفيد كثيرا في المجال التكنولوجي والتجارة بالمقابل ستتعرض الولايات المتحدة إلى أزمات اقتصادية".