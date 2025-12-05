https://sarabic.ae/20251205/روسيا-تسجل-رقما-قياسيا-في-احتياطيات-الذهب-لأول-مرة-منذ-20-عاما-1107857187.html
روسيا تسجل رقما قياسيا في احتياطيات الذهب لأول مرة منذ 20 عاما
روسيا تسجل رقما قياسيا في احتياطيات الذهب لأول مرة منذ 20 عاما
سبوتنيك عربي
ارتفعت احتياطيات روسيا من الذهب وبلغت مستوى قياسيًا بلغ 300 مليار دولار أمريكي في نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك بحسب بيانات البنك المركزي. 05.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-05T14:59+0000
2025-12-05T14:59+0000
2025-12-05T14:59+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أسعار الذهب اليوم
أخبار روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/15/1095056436_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_17dc6cebae63e86c1724867b05f250a9.jpg
وزادت حصة الذهب في الأصول الروسية من 41.3% إلى 42.3% خلال الشهر. وهذا أعلى مستوى منذ فبراير/شباط 1995، عندما كانت حصة المعدن النفيس 43.9%. في ذلك الوقت، لم تتجاوز قيمته 5.5 مليار دولار أمريكي.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 في المئة إلى 51.36 دولار، ونزل البلاتين واحدا في المئة مسجلا 1538 دولارا، وهبط البلاديوم 1.1 في المئة إلى 1382.24 دولار.
https://sarabic.ae/20251126/ارتفاع-للذهب-وسط-توقعات-بخفض-أسعار-الفائدة-الأمريكية-1107496911.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/15/1095056436_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_bcbef065e538bcfed40d3e376c15be9f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أسعار الذهب اليوم, أخبار روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أسعار الذهب اليوم, أخبار روسيا
روسيا تسجل رقما قياسيا في احتياطيات الذهب لأول مرة منذ 20 عاما
ارتفعت احتياطيات روسيا من الذهب وبلغت مستوى قياسيًا بلغ 300 مليار دولار أمريكي في نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك بحسب بيانات البنك المركزي.
وزادت حصة الذهب في الأصول الروسية
من 41.3% إلى 42.3% خلال الشهر. وهذا أعلى مستوى منذ فبراير/شباط 1995، عندما كانت حصة المعدن النفيس 43.9%. في ذلك الوقت، لم تتجاوز قيمته 5.5 مليار دولار أمريكي.
وبحلول صباح الأول من ديسمبر/كانون الأول، ارتفعت احتياطيات روسيا الدولية إلى 734.6 مليار دولار، مقارنة بـ 725.8 مليار دولار في الأول من نوفمبر.
وزادت استثمارات الذهب بنسبة 3.6% في نهاية الخريف، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 310.7 مليار دولار أمريكي، وهذا هو الشهر الرابع على التوالي الذي يصل فيه هذا الرقم إلى أعلى مستوى له.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 في المئة إلى 51.36 دولار، ونزل البلاتين واحدا في المئة مسجلا 1538 دولارا، وهبط البلاديوم 1.1 في المئة إلى 1382.24 دولار.