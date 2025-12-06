عربي
قائمة الشركاء الاستراتيجيين لانطلاق أكبر منصة دولية للتمويل التنموي في السعودية
قائمة الشركاء الاستراتيجيين لانطلاق أكبر منصة دولية للتمويل التنموي في السعودية
سبوتنيك عربي
كشف المركز الإعلامي لمؤتمر التمويل التنموي "Momentum 2025"، اليوم السبت، عن قائمة الشركاء الاستراتيجيين، الذين سيشكلون أساس نجاح الحدث الدولي، المقرر انعقاده... 06.12.2025, سبوتنيك عربي
وأكد المركز في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن "الإعلان يعكس دور المملكة في بناء منصة دولية موثوقة تجمع المستثمرين وصناع القرار والمبتكرين من مختلف دول العالم، بهدف تحويل الطموحات إلى استثمارات فعلية، والأفكار إلى تشريعات، والالتزامات إلى أثر تنموي ملموس".وتضم قائمة الشركاء جهات بارزة من القطاعين العام والخاص، أبرزها البنك الأهلي السعودي والبنك العربي الوطني كشركاء رئيسيين، وبنك الرياض شريكا بنكيا، إضافة إلى بنك الجزيرة، والبنك الأول كشركاء تمكين، كما يشارك برنامج "صنع في السعودية" و"استثمر في السعودية" و"الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات" كشركاء من القطاع العام، إلى جانب أمانة منطقة الرياض شريكًا للمدينة المستضيفة، ومؤسسة البريد السعودي "سبل" شريكا لوجستيا، بحسب البيان.وأوضح المركز أن "هذه الشراكات ستسهم في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ودعم الحلول التنموية المستدامة، المتوافقة مع مستهدفات "رؤية السعودية 2030".وأضاف البيان: "يأتي مؤتمر "Momentum 2025" ليجسد دور صندوق التنمية الوطني بوصفه الممكّن الرئيسي للتنمية في المملكة، والجهة الاستراتيجية التي تقود قطاع التمويل التنموي عبر 12 صندوقا وبنكا تنمويا، من خلال توحيد الجهود وتعظيم الأثر وتعزيز التكامل وبناء شراكات محلية ودولية تدعم استدامة النمو وتمكين القطاعات الاستراتيجية".وتستضيف الرياض مؤتمر التمويل التنموي "MOMENTUM" في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تحت رعاية ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات، وتحت شعار "قيادة التحول التنموي".ويهدف المؤتمر، الذي ينظمه صندوق التنمية الوطني، إلى تعزيز التكامل بين الصناديق والبنوك التنموية، ودعم القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع كفاءة منظومة التنمية لتحقيق أثر مستدام، بما يتوافق مع مستهدفات "رؤية المملكة 2030".ويشارك في المؤتمر أكثر من 100 متحدث محلي ودولي من 120 جهة، بينهم أمراء ومسؤولين وخبراء اقتصاديين.كما يسلط المؤتمر الضوء على أهمية التمويل التنموي في دعم المشاريع الوطنية الحيوية، وتحفيز الابتكار والاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
قائمة الشركاء الاستراتيجيين لانطلاق أكبر منصة دولية للتمويل التنموي في السعودية

15:12 GMT 06.12.2025
كشف المركز الإعلامي لمؤتمر التمويل التنموي "Momentum 2025"، اليوم السبت، عن قائمة الشركاء الاستراتيجيين، الذين سيشكلون أساس نجاح الحدث الدولي، المقرر انعقاده خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تحت تنظيم صندوق التنمية الوطني ومنظومته التنموية.
وأكد المركز في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن "الإعلان يعكس دور المملكة في بناء منصة دولية موثوقة تجمع المستثمرين وصناع القرار والمبتكرين من مختلف دول العالم، بهدف تحويل الطموحات إلى استثمارات فعلية، والأفكار إلى تشريعات، والالتزامات إلى أثر تنموي ملموس".
وتضم قائمة الشركاء جهات بارزة من القطاعين العام والخاص، أبرزها البنك الأهلي السعودي والبنك العربي الوطني كشركاء رئيسيين، وبنك الرياض شريكا بنكيا، إضافة إلى بنك الجزيرة، والبنك الأول كشركاء تمكين، كما يشارك برنامج "صنع في السعودية" و"استثمر في السعودية" و"الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات" كشركاء من القطاع العام، إلى جانب أمانة منطقة الرياض شريكًا للمدينة المستضيفة، ومؤسسة البريد السعودي "سبل" شريكا لوجستيا، بحسب البيان.
وأوضح المركز أن "هذه الشراكات ستسهم في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ودعم الحلول التنموية المستدامة، المتوافقة مع مستهدفات "رؤية السعودية 2030".
وأضاف البيان: "يأتي مؤتمر "Momentum 2025" ليجسد دور صندوق التنمية الوطني بوصفه الممكّن الرئيسي للتنمية في المملكة، والجهة الاستراتيجية التي تقود قطاع التمويل التنموي عبر 12 صندوقا وبنكا تنمويا، من خلال توحيد الجهود وتعظيم الأثر وتعزيز التكامل وبناء شراكات محلية ودولية تدعم استدامة النمو وتمكين القطاعات الاستراتيجية".
وتستضيف الرياض مؤتمر التمويل التنموي "MOMENTUM" في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تحت رعاية ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات، وتحت شعار "قيادة التحول التنموي".
ويهدف المؤتمر، الذي ينظمه صندوق التنمية الوطني، إلى تعزيز التكامل بين الصناديق والبنوك التنموية، ودعم القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع كفاءة منظومة التنمية لتحقيق أثر مستدام، بما يتوافق مع مستهدفات "رؤية المملكة 2030".
ويشارك في المؤتمر أكثر من 100 متحدث محلي ودولي من 120 جهة، بينهم أمراء ومسؤولين وخبراء اقتصاديين.
كما يسلط المؤتمر الضوء على أهمية التمويل التنموي في دعم المشاريع الوطنية الحيوية، وتحفيز الابتكار والاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
