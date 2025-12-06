https://sarabic.ae/20251206/قطر-تتوقع-ارتفاع-الطلب-على-الغاز-الطبيعي-المسال-بفضل-الذكاء-الاصطناعي-1107874957.html

قطر تتوقع ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال بفضل الذكاء الاصطناعي

سبوتنيك عربي

توقع وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، زيادة كبيرة في الطلب على الغاز الطبيعي المسال من 400 مليون طن سنويًا حاليًا إلى ما بين 600 و700 مليون طن، وذلك بفضل الطاقة... 06.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-06T11:49+0000

2025-12-06T11:49+0000

2025-12-06T11:49+0000

العالم العربي

اقتصاد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/01/1049432705_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_8abb910ea7d3ce045a8bb1c80d75fb40.jpg

وقال الكعبي في منتدى الدوحة بقطر: "لست قلقا على الإطلاق بشأن الطلب المستقبلي على الغاز. بل على العكس، أنا قلق بشأن عدم القدرة على تلبية هذا الطلب. قبل بضع سنوات، لم تراعِ توقعاتنا الطلب على الطاقة من أنظمة الذكاء الاصطناعي، مما يزيد الطلب على الغاز... فإذا كان الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال يبلغ حاليًا 400 مليون طن سنويا، فسيصل بحلول عام 2035 إلى ما بين 600 و700 مليون طن سنويًا، أي بزيادة تُقارب 300 مليون طن".وشهد شهر أكتوبر/تشرين الأول 2025 توقيع مجموعة من أكبر صفقات الغاز في تاريخ المنطقة والعالم، مع دخول دول عربية بارزة في مقدمتها السعودية، الجزائر، مصر، الإمارات، قطر، والعراق على خط المنافسة العالمية.هذه الصفقات جاءت في وقت حساس، حيث تزايد الطلب العالمي على الغاز بشكل كبير، خاصة في أسواق أوروبا وآسيا، في ظل التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط.وفي الإمارات، أعلنت شركة "أدنوك لأنابيب الغاز" عن استحواذ شركة "كيه كيه آر" العالمية على حصة في الشركة ضمن شراكة إستراتيجية طويلة الأمد. هذه الصفقة تمثل خطوة هامة في تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للطاقة، وتسهم في توسيع قاعدة الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة.أكبر صفقات الغاز العربية في شهر أكتوبر 2025

