أكبر صفقات الغاز العربية في شهر أكتوبر 2025

هذه الصفقات جاءت في وقت حساس، حيث تزايد الطلب العالمي على الغاز بشكل كبير، خاصة في أسواق أوروبا وآسيا، في ظل التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط.الجزائر: أكبر صفقة طاقة في تاريخهامن أبرز الصفقات في أكتوبر 2025، كانت تلك التي أبرمتها الجزائر مع السعودية لتطوير حقل "إليزي جنوب". في هذه الصفقة التي اعتُبرت "التاريخية"، وقع الطرفان عقدًا لتقاسم الإنتاج بين شركة "سوناطراك" الجزائرية و"مداد" للطاقة السعودية، ما يعزز مكانة الجزائر كأحد أكبر منتجي الغاز في قارة أفريقيا. ووفقًا للمتابعين، فإن هذه الصفقة تعد خطوة نوعية نحو تعزيز التعاون العربي في قطاع الطاقة.السعودية: صفقة حقل الجافورة بقيمة 11 مليار دولارفي خطوة أخرى تعكس التحولات الكبيرة في قطاع الغاز، وقعت السعودية صفقة ضخمة لتطوير حقل الجافورة بقيمة 11 مليار دولار مع تحالف عالمي من المستثمرين. هذه الصفقة تستهدف زيادة إنتاج الغاز السعودي بشكل كبير، وتدعم استراتيجية المملكة لخفض الانبعاثات وتعزيز مكانتها في أسواق الطاقة العالمية.وتشمل الصفقة تحالفًا ضخمًا يضم صناديق استثمارية دولية مثل "غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز" و"بلاك روك"، بالإضافة إلى صناديق من الشرق الأوسط وآسيا. يعد حقل الجافورة، الذي يحتوي على احتياطي هائل من الغاز يقدر بـ229 تريليون قدم مكعبة، واحدًا من أكبر المشاريع التي تطورها أرامكو السعودية.قطر: صفقة غاز مسال مع الهندمن جانبها، وقعت قطر للطاقة صفقة استراتيجية مع شركة بترول ولاية غوجارات الهندية لتوريد مليون طن من الغاز المسال سنويًا لمدة 17 عامًا. هذه الصفقة تعكس استراتيجية قطر المستمرة لتوسيع حصتها في السوق الآسيوية، خاصة في ظل النمو الكبير في الطلب على الغاز في أسواق الهند وآسيا.الإمارات: استحواذ "كيه كيه آر" على أنابيب الغازفي الإمارات، أعلنت شركة "أدنوك لأنابيب الغاز" عن استحواذ شركة "كيه كيه آر" العالمية على حصة في الشركة ضمن شراكة إستراتيجية طويلة الأمد. هذه الصفقة تمثل خطوة هامة في تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للطاقة، وتسهم في توسيع قاعدة الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة.العراق: منصة غاز مسال عائمة لتأمين إمدادات الكهرباءأما العراق، فقد وقع عقدًا مع شركة "إكسليريت إنرجي" الأمريكية لإنشاء منصة عائمة للغاز المسال بقدرة استيعابية تبلغ 15 مليون متر مكعب يوميًا. تهدف هذه الصفقة إلى تأمين إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة في العراق بحلول عام 2028.مصر: تعزيز الإنتاج المحلي وتصدير الغازعلى صعيد آخر، واصلت مصر حضورها القوي في سوق الغاز من خلال توقيع عدة صفقات استراتيجية. شملت هذه الصفقات اتفاقيات لنقل الغاز القبرصي إلى محطات الإسالة المصرية في إدكو ودمياط، لتصديره إلى أوروبا، بالإضافة إلى توقيع عقد مع شركة "بي بي" البريطانية لحفر 5 آبار جديدة في البحر المتوسط. تهدف هذه المشاريع إلى زيادة الاحتياطيات من الغاز وتعزيز القدرات الإنتاجية لمصر، ما يعزز مكانتها كأحد أبرز منتجي الغاز في المنطقة.تحليل وتوقعات مستقبليةتأتي هذه الصفقات في وقت حساس يشهد فيه قطاع الغاز العالمي تحولًا ملحوظًا. مع استمرار ارتفاع الطلب على الغاز في الأسواق العالمية، خاصة في أوروبا وآسيا، تؤكد هذه الصفقات التوجهات العالمية نحو تأمين الإمدادات وتنويع مصادر الطاقة.العديد من الخبراء يرون أن هذه الصفقات قد تمثل بداية لتعاون أكبر بين الدول العربية في مجال الطاقة، ما قد يؤدي إلى تحقيق مزيد من التكامل الإقليمي في المستقبل. ومع استمرار الاستثمارات الضخمة في مشاريع الغاز، ستكون الدول العربية لاعبًا رئيسيًا في تحديد مستقبل سوق الغاز العالمي.وتمثل صفقات الغاز التي تم توقيعها في أكتوبر 2025 تحولًا كبيرًا في قطاع الطاقة، حيث تهيمن الدول العربية على المشهد من خلال استثمارات ضخمة ومشاريع استراتيجية. من المتوقع أن تسهم هذه الصفقات في تعزيز مكانة هذه الدول كمراكز رئيسية للطاقة في المستقبل القريب.

