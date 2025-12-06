https://sarabic.ae/20251206/أمير-قطر-يعلن-عن-مفاجأة-سارة-للبنان-1107874649.html
التقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، برئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ونائبه طارق متري، على هامش منتدى الدوحة 2025. 06.12.2025, سبوتنيك عربي
ووجه أمير قطر رسالة مباشرة ومُطمْئنة للبنانيين، بأن "قطر مستمرة في دعم لبنان سياسيًا واقتصاديًا بلا تردد، والدوحة ستُعلن قريبًا جدًا عن حزمة جديدة من المشاريع والمساعدات المخصصة للبنان"، حسب وكالة الأنباء اللبنانية.من جانبه، شكر سلام، أمير قطر على الدعم المتواصل الذي يشكل عصب الاستقرار في لبنان"، مشيدا بدور قطر الحيوي والأخوي في مساندة المؤسسات الشرعية، خاصة الجيش اللبناني. وكشف سلام، أن "المرحلة الأولى من بسط سلطة الدولة جنوب الليطاني شارفت على الاكتمال بجهود الجيش وحده"، داعيًا قطر إلى مواصلة الضغط الدبلوماسي مع المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على وقف اعتداءاتها والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة.وختم رئيس الحكومة اللبنانية بالتأكيد على أن حكومته "ملتزمة تمامًا بتنفيذ الإصلاحات واستعادة السيادة على كل شبر من الأراضي اللبنانية"، معبرًا عن تطلعه لتوسيع الشراكة مع قطر في المرحلة المقبلة. وفي وقت سابق، اتهم الجيش اللبناني إسرائيل، بـ"الإصرار على انتهاكاتها للسيادة اللبنانية، مسبباً زعزعة الاستقرار في لبنان، ومعرقلاً استكمال انتشار الجيش في الجنوب". ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي. لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
