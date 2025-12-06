أمير قطر يعلن عن مفاجأة سارة للبنان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
10:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:49 GMT
10 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
17:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
الخارجية الروسية: إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد الأصول الروسية ستواجه برد قاس
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
09:31 GMT
29 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
13:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
17:30 GMT
30 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
أمير قطر يعلن عن مفاجأة سارة للبنان
أمير قطر يعلن عن مفاجأة سارة للبنان
سبوتنيك عربي
التقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، برئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ونائبه طارق متري، على هامش منتدى الدوحة 2025. 06.12.2025, سبوتنيك عربي
لبنان
أخبار لبنان
أخبار قطر اليوم
قطر
أخبار حزب الله
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار العالم الآن
العالم
ووجه أمير قطر رسالة مباشرة ومُطمْئنة للبنانيين، بأن "قطر مستمرة في دعم لبنان سياسيًا واقتصاديًا بلا تردد، والدوحة ستُعلن قريبًا جدًا عن حزمة جديدة من المشاريع والمساعدات المخصصة للبنان"، حسب وكالة الأنباء اللبنانية.من جانبه، شكر سلام، أمير قطر على الدعم المتواصل الذي يشكل عصب الاستقرار في لبنان"، مشيدا بدور قطر الحيوي والأخوي في مساندة المؤسسات الشرعية، خاصة الجيش اللبناني. وكشف سلام، أن "المرحلة الأولى من بسط سلطة الدولة جنوب الليطاني شارفت على الاكتمال بجهود الجيش وحده"، داعيًا قطر إلى مواصلة الضغط الدبلوماسي مع المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على وقف اعتداءاتها والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة.وختم رئيس الحكومة اللبنانية بالتأكيد على أن حكومته "ملتزمة تمامًا بتنفيذ الإصلاحات واستعادة السيادة على كل شبر من الأراضي اللبنانية"، معبرًا عن تطلعه لتوسيع الشراكة مع قطر في المرحلة المقبلة. وفي وقت سابق، اتهم الجيش اللبناني إسرائيل، بـ"الإصرار على انتهاكاتها للسيادة اللبنانية، مسبباً زعزعة الاستقرار في لبنان، ومعرقلاً استكمال انتشار الجيش في الجنوب". ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي. لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
لبنان
أخبار لبنان
قطر
إسرائيل
التقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، برئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ونائبه طارق متري، على هامش منتدى الدوحة 2025.
ووجه أمير قطر رسالة مباشرة ومُطمْئنة للبنانيين، بأن "قطر مستمرة في دعم لبنان سياسيًا واقتصاديًا بلا تردد، والدوحة ستُعلن قريبًا جدًا عن حزمة جديدة من المشاريع والمساعدات المخصصة للبنان"، حسب وكالة الأنباء اللبنانية.
من جانبه، شكر سلام، أمير قطر على الدعم المتواصل الذي يشكل عصب الاستقرار في لبنان"، مشيدا بدور قطر الحيوي والأخوي في مساندة المؤسسات الشرعية، خاصة الجيش اللبناني.
رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
قطر تعلن المشاركة في إعادة إعمار جنوبي لبنان وتؤكد ضرورة انسحاب إسرائيل من تلك المنطقة
5 فبراير, 07:09 GMT
وكشف سلام، أن "المرحلة الأولى من بسط سلطة الدولة جنوب الليطاني شارفت على الاكتمال بجهود الجيش وحده"، داعيًا قطر إلى مواصلة الضغط الدبلوماسي مع المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على وقف اعتداءاتها والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة.
وختم رئيس الحكومة اللبنانية بالتأكيد على أن حكومته "ملتزمة تمامًا بتنفيذ الإصلاحات واستعادة السيادة على كل شبر من الأراضي اللبنانية"، معبرًا عن تطلعه لتوسيع الشراكة مع قطر في المرحلة المقبلة.
وفي وقت سابق، اتهم الجيش اللبناني إسرائيل، بـ"الإصرار على انتهاكاتها للسيادة اللبنانية، مسبباً زعزعة الاستقرار في لبنان، ومعرقلاً استكمال انتشار الجيش في الجنوب".
وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي لولوة بنت راشد الخاطر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
"لن تفرقوا بين العرب".. طائرات تتوجه من قطر إلى لبنان وسط هجمات إسرائيل
8 أكتوبر 2024, 11:56 GMT
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
