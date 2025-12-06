مصر تعلن عن إنجاز طبي غير مسبوق على أرضها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
10:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:49 GMT
10 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
17:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
الخارجية الروسية: إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد الأصول الروسية ستواجه برد قاس
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
09:31 GMT
29 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
13:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة: المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية تخدم مصالح واشنطن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251206/مصر-تعلن-عن-إنجاز-طبي-غير-مسبوق-على-أرضها-1107887077.html
مصر تعلن عن إنجاز طبي غير مسبوق على أرضها
مصر تعلن عن إنجاز طبي غير مسبوق على أرضها
سبوتنيك عربي
نجح فريق طبي في مستشفى دكرنس العام، بمحافظة الدقهلية المصرية، في تحقيق إنجازا طبيا غير مسبوق، بعد تمكنه من إجراء أول عملية كاملة لإعادة بناء عظام الوجه لشاب... 06.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-06T15:55+0000
2025-12-06T15:55+0000
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
الأخبار
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0c/0c/1047483155_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5f9dd9875e46a3326b32c5be584c3f8d.jpg
وأوضح الفريق الطبي أن المريض وصل إلى قسم الطوارئ، وهو يعاني كسورا متعددة شملت عظام الأنف والحجاج والحافة تحت الحجاج وعظمة الوجنة والمفصل الجبهي الوجني، ما أدى إلى فقدان التناسق الطبيعي للوجه وهدد الرؤية وعددًا من الوظائف الحيوية.وخضع المريض لعملية جراحية استمرت 4 ساعات، أعيد خلالها بناء عظام الوجه باستخدام شرائح ومسامير "تيتانيوم" عالية الثبات، مع تنفيذ فتحات جراحية دقيقة داخل الفم وحول العين والجبهة لضمان عدم ظهور أي آثار خارجية، وفقا لوسائل إعلام مصرية.وأكدت إدارة مستشفى دكرنس العام نجاح العملية، واستقرار حالة المريض داخل القسم الداخلي، مشيرة إلى أن مثل هذه التدخلات تعد من الجراحات الدقيقة التي تتطلب خبرات متقدمة وإمكانات متخصصة.
https://sarabic.ae/20251016/إنجاز-طبي-قد-ينهي-أزمة-زراعة-الكلى-عالميا-1106087159.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0c/0c/1047483155_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2d7a865266989f39b2592d143f5df81a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن

مصر تعلن عن إنجاز طبي غير مسبوق على أرضها

15:55 GMT 06.12.2025
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورعملية جراحية
عملية جراحية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2025
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
نجح فريق طبي في مستشفى دكرنس العام، بمحافظة الدقهلية المصرية، في تحقيق إنجازا طبيا غير مسبوق، بعد تمكنه من إجراء أول عملية كاملة لإعادة بناء عظام الوجه لشاب تعرض لحادث مروع، تسبب في تهشم شديد لعظام منتصف الوجه.
وأوضح الفريق الطبي أن المريض وصل إلى قسم الطوارئ، وهو يعاني كسورا متعددة شملت عظام الأنف والحجاج والحافة تحت الحجاج وعظمة الوجنة والمفصل الجبهي الوجني، ما أدى إلى فقدان التناسق الطبيعي للوجه وهدد الرؤية وعددًا من الوظائف الحيوية.
وخضع المريض لعملية جراحية استمرت 4 ساعات، أعيد خلالها بناء عظام الوجه باستخدام شرائح ومسامير "تيتانيوم" عالية الثبات، مع تنفيذ فتحات جراحية دقيقة داخل الفم وحول العين والجبهة لضمان عدم ظهور أي آثار خارجية، وفقا لوسائل إعلام مصرية.
الكلى - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
مجتمع
إنجاز طبي قد ينهي أزمة زراعة الكلى عالميا
16 أكتوبر, 14:58 GMT
وأكدت إدارة مستشفى دكرنس العام نجاح العملية، واستقرار حالة المريض داخل القسم الداخلي، مشيرة إلى أن مثل هذه التدخلات تعد من الجراحات الدقيقة التي تتطلب خبرات متقدمة وإمكانات متخصصة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала