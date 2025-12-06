https://sarabic.ae/20251206/مصر-تعلن-عن-إنجاز-طبي-غير-مسبوق-على-أرضها-1107887077.html
مصر تعلن عن إنجاز طبي غير مسبوق على أرضها
نجح فريق طبي في مستشفى دكرنس العام، بمحافظة الدقهلية المصرية، في تحقيق إنجازا طبيا غير مسبوق، بعد تمكنه من إجراء أول عملية كاملة لإعادة بناء عظام الوجه لشاب تعرض لحادث مروع، تسبب في تهشم شديد لعظام منتصف الوجه.
وأوضح الفريق الطبي أن المريض وصل إلى قسم الطوارئ، وهو يعاني كسورا متعددة شملت عظام الأنف والحجاج والحافة تحت الحجاج وعظمة الوجنة والمفصل الجبهي الوجني، ما أدى إلى فقدان التناسق الطبيعي للوجه وهدد الرؤية وعددًا من الوظائف الحيوية.
وخضع المريض لعملية جراحية استمرت 4 ساعات، أعيد خلالها بناء عظام الوجه باستخدام شرائح ومسامير "تيتانيوم" عالية الثبات، مع تنفيذ فتحات جراحية دقيقة داخل الفم وحول العين والجبهة لضمان عدم ظهور أي آثار خارجية، وفقا لوسائل
إعلام مصرية.
وأكدت إدارة مستشفى دكرنس العام نجاح العملية، واستقرار حالة المريض داخل القسم الداخلي، مشيرة إلى أن مثل هذه التدخلات تعد من الجراحات الدقيقة التي تتطلب خبرات متقدمة وإمكانات متخصصة.