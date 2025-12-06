موسكو: أكثر من ألف طفل أصيب و237 قتلوا جراء هجمات أوكرانية منذ عام 2022

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة الرئيس بوتين للهند تؤكد تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
عالم سبوتنيك
الخارجية الروسية: إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد الأصول الروسية ستواجه برد قاس
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
موسكو: أكثر من ألف طفل أصيب و237 قتلوا جراء هجمات أوكرانية منذ عام 2022
سبوتنيك عربي
أعلن روديون ميروشنيك، سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية المعني بجرائم نظام كييف، أن الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية منذ بدء العملية العسكرية...
موسكو –سبوتنيك. وقال ميروشنيك في تصريح لـ "سبوتنيك"، إن إجمالي الضحايا من الأطفال، خلال الفترة الممتدة من فبراير 2022 وحتى 30 نوفمبر 2025، بلغ 1,091 طفلاً مصاباً و237 طفلاً قتيلاً".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20251205/زيلينسكي-يقيل-يرماك-من-مجلس-الأمن-والدفاع-الأوكراني-وسط-فضيحة-فساد-هي-الأكبر-في-تاريخ-البلاد-1107868391.html
موسكو: أكثر من ألف طفل أصيب و237 قتلوا جراء هجمات أوكرانية منذ عام 2022

أعلن روديون ميروشنيك، سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية المعني بجرائم نظام كييف، أن الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة أدت إلى إصابة أكثر من ألف طفل ومقتل 237 آخرين.
موسكو –سبوتنيك. وقال ميروشنيك في تصريح لـ "سبوتنيك"، إن إجمالي الضحايا من الأطفال، خلال الفترة الممتدة من فبراير 2022 وحتى 30 نوفمبر 2025، بلغ 1,091 طفلاً مصاباً و237 طفلاً قتيلاً".
وأشار إلى أن هذه الأرقام تعكس تصاعد الهجمات التي تستهدف المناطق المدنية القريبة من خط التماس.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
زيلينسكي يقيل يرماك من مجلس الأمن والدفاع الأوكراني وسط فضيحة فساد هي الأكبر في تاريخ البلاد
أمس, 23:32 GMT
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
