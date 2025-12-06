https://sarabic.ae/20251206/موسكو-أكثر-من-ألف-طفل-أصيب-و237-قتلوا-جراء-هجمات-أوكرانية-منذ-عام-2022-1107868780.html
موسكو: أكثر من ألف طفل أصيب و237 قتلوا جراء هجمات أوكرانية منذ عام 2022
موسكو: أكثر من ألف طفل أصيب و237 قتلوا جراء هجمات أوكرانية منذ عام 2022
سبوتنيك عربي
أعلن روديون ميروشنيك، سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية المعني بجرائم نظام كييف، أن الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية منذ بدء العملية العسكرية... 06.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-06T02:02+0000
2025-12-06T02:02+0000
2025-12-06T02:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/17/1096082477_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_28f4a8d509af9883c3895081d362880c.jpg
موسكو –سبوتنيك. وقال ميروشنيك في تصريح لـ "سبوتنيك"، إن إجمالي الضحايا من الأطفال، خلال الفترة الممتدة من فبراير 2022 وحتى 30 نوفمبر 2025، بلغ 1,091 طفلاً مصاباً و237 طفلاً قتيلاً".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20251205/زيلينسكي-يقيل-يرماك-من-مجلس-الأمن-والدفاع-الأوكراني-وسط-فضيحة-فساد-هي-الأكبر-في-تاريخ-البلاد-1107868391.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/17/1096082477_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_66942b888eead99c2e6f4becb474abda.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا
موسكو: أكثر من ألف طفل أصيب و237 قتلوا جراء هجمات أوكرانية منذ عام 2022
أعلن روديون ميروشنيك، سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية المعني بجرائم نظام كييف، أن الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة أدت إلى إصابة أكثر من ألف طفل ومقتل 237 آخرين.
موسكو –سبوتنيك. وقال ميروشنيك في تصريح لـ "سبوتنيك"، إن إجمالي الضحايا من الأطفال، خلال الفترة الممتدة من فبراير 2022 وحتى 30 نوفمبر 2025، بلغ 1,091 طفلاً مصاباً و237 طفلاً قتيلاً".
وأشار إلى أن هذه الأرقام تعكس تصاعد الهجمات التي تستهدف المناطق المدنية القريبة من خط التماس.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.