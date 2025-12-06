https://sarabic.ae/20251206/موسكو-أكثر-من-ألف-طفل-أصيب-و237-قتلوا-جراء-هجمات-أوكرانية-منذ-عام-2022-1107868780.html

موسكو: أكثر من ألف طفل أصيب و237 قتلوا جراء هجمات أوكرانية منذ عام 2022

أعلن روديون ميروشنيك، سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية المعني بجرائم نظام كييف، أن الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية منذ بدء العملية العسكرية... 06.12.2025, سبوتنيك عربي

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار جمهورية دونيتسك

أخبار أوكرانيا

موسكو –سبوتنيك. وقال ميروشنيك في تصريح لـ "سبوتنيك"، إن إجمالي الضحايا من الأطفال، خلال الفترة الممتدة من فبراير 2022 وحتى 30 نوفمبر 2025، بلغ 1,091 طفلاً مصاباً و237 طفلاً قتيلاً".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

أخبار جمهورية دونيتسك

