وفد مجلس الأمن في لبنان يطالب "جميع الأطراف" بالالتزام بوقف إطلاق النار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
10:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:49 GMT
10 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
17:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
الخارجية الروسية: إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد الأصول الروسية ستواجه برد قاس
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
09:31 GMT
29 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
13:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة: المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية تخدم مصالح واشنطن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251206/وفد-مجلس-الأمن-في-لبنان-يطالب-جميع-الأطراف-بالالتزام-بوقف-إطلاق-النار-1107889181.html
وفد مجلس الأمن في لبنان يطالب "جميع الأطراف" بالالتزام بوقف إطلاق النار
وفد مجلس الأمن في لبنان يطالب "جميع الأطراف" بالالتزام بوقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
اختتم وفد من مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، زيارة استمرت يومين إلى لبنان، دعا في ختامها جميع الأطراف إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله"... 06.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-06T18:23+0000
2025-12-06T18:24+0000
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار حزب الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/05/1107842212_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_50fec2a8ad41085af2572c6ad666238e.jpg
وقال ممثل سلوفينيا في مجلس الأمن سامويل زبوغار، الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس حالياً، إن الوفد وصل إلى بيروت في “مرحلة مفصلية” لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية المبرم في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مشيراً خلال مؤتمر صحافي إلى ضرورة التزام كل الأطراف بهذا الاتفاق وإلى التقدّم الذي سجله لبنان خلال العام الحالي، بحسب ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. وقال زبوغار إن الوفد يدعم قرار الحكومة بضمان احتكار الدولة للسلاح، داعياً إلى زيادة الدعم الدولي للجيش اللبناني. وأوضح زبوغار أن الزيارة أتاحت بحث الخيارات المطروحة لتطبيق القرار 1701 بعد مغادرة "اليونيفيل" المرتقبة، لافتاً إلى أن هذا الملف سيحتاج نقاشاً معمقاً عام 2026. ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/ يناير 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
https://sarabic.ae/20251205/ممثلو-وفد-مجلس-الأمن-يبدأون-جولتهم-في-لبنان-بعد-وصولهم-من-سوريا-1107843474.html
https://sarabic.ae/20251205/الرئيس-اللبناني-يطالب-وفد-مجلس-الأمن-بالضغط-على-إسرائيل-لتطبيق-وقف-النار-والانسحاب-1107839027.html
https://sarabic.ae/20251204/وصول-وفد-مجلس-الأمن-الدولي-إلى-سوريا-1107798870.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/05/1107842212_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_6e8af6d9e02da29c25413d6e75decead.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله
أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله

وفد مجلس الأمن في لبنان يطالب "جميع الأطراف" بالالتزام بوقف إطلاق النار

18:23 GMT 06.12.2025 (تم التحديث: 18:24 GMT 06.12.2025)
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayوفد مجلس الأمن يبدأون جولتهم في لبنان
وفد مجلس الأمن يبدأون جولتهم في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
اختتم وفد من مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، زيارة استمرت يومين إلى لبنان، دعا في ختامها جميع الأطراف إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، مؤكداً دعمه لجهود الدولة في حصر السلاح بيدها.
وقال ممثل سلوفينيا في مجلس الأمن سامويل زبوغار، الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس حالياً، إن الوفد وصل إلى بيروت في “مرحلة مفصلية” لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية المبرم في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مشيراً خلال مؤتمر صحافي إلى ضرورة التزام كل الأطراف بهذا الاتفاق وإلى التقدّم الذي سجله لبنان خلال العام الحالي، بحسب ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وفد مجلس الأمن يبدأون جولتهم في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
ممثلو وفد مجلس الأمن يبدأون جولتهم في لبنان بعد وصولهم من سوريا
أمس, 09:36 GMT

وجدد زبوغار تأكيد دعم المجلس لوحدة وسيادة واستقلال لبنان، وتشديده على الالتزام بالتنفيذ الكامل للقرار 1701 الذي أنهى حرب عام 2006 بين إسرائيل و"حزب الله"، ويُعدّ أساس اتفاق وقف إطلاق النار الأخير.

وقال زبوغار إن الوفد يدعم قرار الحكومة بضمان احتكار الدولة للسلاح، داعياً إلى زيادة الدعم الدولي للجيش اللبناني.
الرئيس اللبناني جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
الرئيس اللبناني يطالب وفد مجلس الأمن بالضغط على إسرائيل لتطبيق وقف النار والانسحاب من أراضي لبنان
أمس, 09:22 GMT
وأوضح زبوغار أن الزيارة أتاحت بحث الخيارات المطروحة لتطبيق القرار 1701 بعد مغادرة "اليونيفيل" المرتقبة، لافتاً إلى أن هذا الملف سيحتاج نقاشاً معمقاً عام 2026.

وشدد أيضاً على ضرورة احترام سلامة قوات حفظ السلام وعدم التعرض لها، عقب إعلان الجيش توقيف ستة أشخاص اعتدوا على عناصر من "اليونيفيل"، مساء الخميس الماضي.

ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
وصول وفد مجلس الأمن الدولي إلى سوريا
4 ديسمبر, 06:27 GMT
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/ يناير 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".
ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала