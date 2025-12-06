https://sarabic.ae/20251206/وفد-مجلس-الأمن-في-لبنان-يطالب-جميع-الأطراف-بالالتزام-بوقف-إطلاق-النار-1107889181.html

وفد مجلس الأمن في لبنان يطالب "جميع الأطراف" بالالتزام بوقف إطلاق النار

اختتم وفد من مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، زيارة استمرت يومين إلى لبنان، دعا في ختامها جميع الأطراف إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله"... 06.12.2025, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/05/1107842212_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_50fec2a8ad41085af2572c6ad666238e.jpg

وقال ممثل سلوفينيا في مجلس الأمن سامويل زبوغار، الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس حالياً، إن الوفد وصل إلى بيروت في “مرحلة مفصلية” لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية المبرم في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مشيراً خلال مؤتمر صحافي إلى ضرورة التزام كل الأطراف بهذا الاتفاق وإلى التقدّم الذي سجله لبنان خلال العام الحالي، بحسب ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. وقال زبوغار إن الوفد يدعم قرار الحكومة بضمان احتكار الدولة للسلاح، داعياً إلى زيادة الدعم الدولي للجيش اللبناني. وأوضح زبوغار أن الزيارة أتاحت بحث الخيارات المطروحة لتطبيق القرار 1701 بعد مغادرة "اليونيفيل" المرتقبة، لافتاً إلى أن هذا الملف سيحتاج نقاشاً معمقاً عام 2026. ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/ يناير 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".

