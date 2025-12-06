https://sarabic.ae/20251206/وفد-مجلس-الأمن-في-لبنان-يطالب-جميع-الأطراف-بالالتزام-بوقف-إطلاق-النار-1107889181.html
وفد مجلس الأمن في لبنان يطالب "جميع الأطراف" بالالتزام بوقف إطلاق النار
وفد مجلس الأمن في لبنان يطالب "جميع الأطراف" بالالتزام بوقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
اختتم وفد من مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، زيارة استمرت يومين إلى لبنان، دعا في ختامها جميع الأطراف إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله"... 06.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-06T18:23+0000
2025-12-06T18:23+0000
2025-12-06T18:24+0000
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار حزب الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/05/1107842212_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_50fec2a8ad41085af2572c6ad666238e.jpg
وقال ممثل سلوفينيا في مجلس الأمن سامويل زبوغار، الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس حالياً، إن الوفد وصل إلى بيروت في “مرحلة مفصلية” لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية المبرم في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مشيراً خلال مؤتمر صحافي إلى ضرورة التزام كل الأطراف بهذا الاتفاق وإلى التقدّم الذي سجله لبنان خلال العام الحالي، بحسب ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. وقال زبوغار إن الوفد يدعم قرار الحكومة بضمان احتكار الدولة للسلاح، داعياً إلى زيادة الدعم الدولي للجيش اللبناني. وأوضح زبوغار أن الزيارة أتاحت بحث الخيارات المطروحة لتطبيق القرار 1701 بعد مغادرة "اليونيفيل" المرتقبة، لافتاً إلى أن هذا الملف سيحتاج نقاشاً معمقاً عام 2026. ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/ يناير 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
https://sarabic.ae/20251205/ممثلو-وفد-مجلس-الأمن-يبدأون-جولتهم-في-لبنان-بعد-وصولهم-من-سوريا-1107843474.html
https://sarabic.ae/20251205/الرئيس-اللبناني-يطالب-وفد-مجلس-الأمن-بالضغط-على-إسرائيل-لتطبيق-وقف-النار-والانسحاب-1107839027.html
https://sarabic.ae/20251204/وصول-وفد-مجلس-الأمن-الدولي-إلى-سوريا-1107798870.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/05/1107842212_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_6e8af6d9e02da29c25413d6e75decead.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله
أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله
وفد مجلس الأمن في لبنان يطالب "جميع الأطراف" بالالتزام بوقف إطلاق النار
18:23 GMT 06.12.2025 (تم التحديث: 18:24 GMT 06.12.2025)
اختتم وفد من مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، زيارة استمرت يومين إلى لبنان، دعا في ختامها جميع الأطراف إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، مؤكداً دعمه لجهود الدولة في حصر السلاح بيدها.
وقال ممثل سلوفينيا في مجلس الأمن
سامويل زبوغار، الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس حالياً، إن الوفد وصل إلى بيروت في “مرحلة مفصلية” لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية المبرم في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مشيراً خلال مؤتمر صحافي إلى ضرورة التزام كل الأطراف بهذا الاتفاق وإلى التقدّم الذي سجله لبنان خلال العام الحالي، بحسب ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وجدد زبوغار تأكيد دعم المجلس لوحدة وسيادة واستقلال لبنان، وتشديده على الالتزام بالتنفيذ الكامل للقرار 1701 الذي أنهى حرب عام 2006 بين إسرائيل و"حزب الله"، ويُعدّ أساس اتفاق وقف إطلاق النار الأخير.
وقال زبوغار إن الوفد
يدعم قرار الحكومة بضمان احتكار الدولة للسلاح، داعياً إلى زيادة الدعم الدولي للجيش اللبناني.
وأوضح زبوغار أن الزيارة أتاحت بحث الخيارات المطروحة لتطبيق القرار 1701 بعد مغادرة "اليونيفيل" المرتقبة، لافتاً إلى أن هذا الملف سيحتاج نقاشاً معمقاً عام 2026.
وشدد أيضاً على ضرورة احترام سلامة قوات حفظ السلام وعدم التعرض لها، عقب إعلان الجيش توقيف ستة أشخاص اعتدوا على عناصر من "اليونيفيل"، مساء الخميس الماضي.
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله
" وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/ يناير 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".
ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي
من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".