بوتين ومودي يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب محادثاتهما في نيودلهي- عاجل
الرئيس اللبناني يطالب وفد مجلس الأمن بالضغط على إسرائيل لتطبيق وقف النار والانسحاب من أراضي لبنان
الرئيس اللبناني يطالب وفد مجلس الأمن بالضغط على إسرائيل لتطبيق وقف النار والانسحاب من أراضي لبنان
التقى الرئيس اللبناني جوزاف عون وفدًا من ممثلي بعثات مجلس الأمن الدولي الذي يزور لبنان، في لقاء ركز على تعزيز الاستقرار اللبناني. 05.12.2025
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
وأعرب الوفد عن دعمه لتحقيق الاستقرار في لبنان عبر تطبيق القرارات الدولية، مشددًا على استعداد الدول الأعضاء للمساعدة في دعم الجيش اللبناني واستكمال انتشاره وتطبيق حصرية السلاح، بحسب ماذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. كما أبدى الوفد تأييده لخطوة ضم لبنان إلى لجنة الميكانيزم. من جانبه، شكر الرئيس عون الدول على دعمها، مؤكدًا "التزام لبنان بتطبيق القرارات الدولية"، وداعيًا إلى "دعم الجيش اللبناني في استكمال عمله".وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء الماضي، إن اجتماع لجنة (الميكانيزم) في لبنان عقد في أجواء إيجابية وشهد اتفاقا على بلورة أفكار لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، لافتا إلى أن إسرائيل أكدت خلال الاجتماع أن نزع سلاح حزب الله التزام قائم ولا علاقة له بتعزيز التعاون مع لبنان في الملف الاقتصادي.وتعمل اللجنة كقناة تواصل غير مباشر، تعرض فيها التقارير الميدانية اليومية، وتناقش الخروقات بجميع أنواعها، سواء كانت جوية أو بحرية أو على طول الخط الأزرق، ووفق وثيقة الأمم المتحدة توكل إلى اللجنة 4 مهام أساسية وهي مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، وضع آليات للتحقق والتفتيش في نقاط محددة جنوب نهر الليطاني، جمع المعلومات الميدانية وتبادلها عبر "اليونيفيل"، ودعم الجيش اللبناني في عمليات الانتشار والسيطرة على المنطقة الحدودية.هذا ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/ يناير 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
الرئيس اللبناني يطالب وفد مجلس الأمن بالضغط على إسرائيل لتطبيق وقف النار والانسحاب من أراضي لبنان

09:22 GMT 05.12.2025 (تم التحديث: 09:23 GMT 05.12.2025)
التقى الرئيس اللبناني جوزاف عون وفدًا من ممثلي بعثات مجلس الأمن الدولي الذي يزور لبنان، في لقاء ركز على تعزيز الاستقرار اللبناني.
وأعرب الوفد عن دعمه لتحقيق الاستقرار في لبنان عبر تطبيق القرارات الدولية، مشددًا على استعداد الدول الأعضاء للمساعدة في دعم الجيش اللبناني واستكمال انتشاره وتطبيق حصرية السلاح، بحسب ماذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
مقر قوة الأمم المتحدة جنوبي لبنان في الناقورة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
إعلام: الولايات المتحدة تتوسط في أول محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان منذ عام 1993
أمس, 01:48 GMT
كما أبدى الوفد تأييده لخطوة ضم لبنان إلى لجنة الميكانيزم.
من جانبه، شكر الرئيس عون الدول على دعمها، مؤكدًا "التزام لبنان بتطبيق القرارات الدولية"، وداعيًا إلى "دعم الجيش اللبناني في استكمال عمله".
وأضاف عون، مشيرًا إلى الجهود المبذولة: "العمل مع اليونيفيل على كل المستويات والتنسيق مع الميكانيزم، ولكننا نحتاج إلى دفع الجانب الإسرائيلي لتطبيق وقف النار والانسحاب، ونتطلع للضغط من جانبكم".
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء الماضي، إن اجتماع لجنة (الميكانيزم) في لبنان عقد في أجواء إيجابية وشهد اتفاقا على بلورة أفكار لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، لافتا إلى أن إسرائيل أكدت خلال الاجتماع أن نزع سلاح حزب الله التزام قائم ولا علاقة له بتعزيز التعاون مع لبنان في الملف الاقتصادي.
قصف إسرائيلي يستهدف مدينة الخيام - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2025
لبنان يكلف السفير سيمون كرم بتمثيله في لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار مع إسرائيل
3 ديسمبر, 07:24 GMT
وتعمل اللجنة كقناة تواصل غير مباشر، تعرض فيها التقارير الميدانية اليومية، وتناقش الخروقات بجميع أنواعها، سواء كانت جوية أو بحرية أو على طول الخط الأزرق، ووفق وثيقة الأمم المتحدة توكل إلى اللجنة 4 مهام أساسية وهي مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، وضع آليات للتحقق والتفتيش في نقاط محددة جنوب نهر الليطاني، جمع المعلومات الميدانية وتبادلها عبر "اليونيفيل"، ودعم الجيش اللبناني في عمليات الانتشار والسيطرة على المنطقة الحدودية.
هذا ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
نواف سلام خلال جلسة حوارية خاصة لمناقشة تداعيات انفجار مرفأ بيروت في الذكرى الخامسة لوقوعه - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2025
لبنان يعلن استعداده للتفاوض مع إسرائيل ويطلب دعما أمريكيا
3 ديسمبر, 16:06 GMT
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/ يناير 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".
ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
