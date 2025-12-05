عربي
بوتين ومودي يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب محادثاتهما في نيودلهي- عاجل
ممثلو وفد مجلس الأمن يبدأون جولتهم في لبنان بعد وصولهم من سوريا
ممثلو وفد مجلس الأمن يبدأون جولتهم في لبنان بعد وصولهم من سوريا
سبوتنيك عربي
بدأ ممثلو الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، جولتهم في لبنان بعد وصولهم من سوريا، واستهلّ الوفد زيارته بلقاء رئيس الجمهورية اللبنانية... 05.12.2025, سبوتنيك عربي
وأعرب أعضاء الوفد الدولي عن دعمهم لاستقرار لبنان من خلال التزام القرارات الدولية، مؤكدين استعداد دولهم لمساندة الجيش اللبناني في استكمال انتشاره وتعزيز قدراته، إضافة إلى دعم حصرية السلاح بيد الدولة.كما شددوا على تأييدهم لانضمام لبنان رسميا إلى لجنة الـ "ميكانيزم"، وذلك بحسب "سبوتنيك".من جهته، شكر الرئيس عون الدول الأعضاء على دعمها، مجددا التزام لبنان بتطبيق القرارات الدولية، وداعيا إلى تقديم المساندة اللازمة للجيش اللبناني. ولفت إلى التعاون القائم مع قوات اليونيفيل والتنسيق مع الـ "ميكانيزم".وأشار في المقابل إلى ضرورة دفع الجانب الإسرائيلي للالتزام بوقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي اللبنانية، ومطالبا بضغط دولي لتحقيق ذلك.ووصل وفد مجلس الأمن قبل قليل إلى عين التينة، حيث يلتقي مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، على أن يستكمل جولته بلقاء رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية.ومن المتوقع أن يتوجه الوفد لاحقا إلى جنوب لبنان لجولة ميدانية في المناطق الحدودية.
بدأ ممثلو الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، جولتهم في لبنان بعد وصولهم من سوريا، واستهلّ الوفد زيارته بلقاء رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون.
وأعرب أعضاء الوفد الدولي عن دعمهم لاستقرار لبنان من خلال التزام القرارات الدولية، مؤكدين استعداد دولهم لمساندة الجيش اللبناني في استكمال انتشاره وتعزيز قدراته، إضافة إلى دعم حصرية السلاح بيد الدولة.
كما شددوا على تأييدهم لانضمام لبنان رسميا إلى لجنة الـ "ميكانيزم"، وذلك بحسب "سبوتنيك".
من جهته، شكر الرئيس عون الدول الأعضاء على دعمها، مجددا التزام لبنان بتطبيق القرارات الدولية، وداعيا إلى تقديم المساندة اللازمة للجيش اللبناني. ولفت إلى التعاون القائم مع قوات اليونيفيل والتنسيق مع الـ "ميكانيزم".
وأشار في المقابل إلى ضرورة دفع الجانب الإسرائيلي للالتزام بوقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي اللبنانية، ومطالبا بضغط دولي لتحقيق ذلك.
ووصل وفد مجلس الأمن قبل قليل إلى عين التينة، حيث يلتقي مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، على أن يستكمل جولته بلقاء رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية.
ومن المتوقع أن يتوجه الوفد لاحقا إلى جنوب لبنان لجولة ميدانية في المناطق الحدودية.
