ممثلو وفد مجلس الأمن يبدأون جولتهم في لبنان بعد وصولهم من سوريا

وأعرب أعضاء الوفد الدولي عن دعمهم لاستقرار لبنان من خلال التزام القرارات الدولية، مؤكدين استعداد دولهم لمساندة الجيش اللبناني في استكمال انتشاره وتعزيز قدراته، إضافة إلى دعم حصرية السلاح بيد الدولة.كما شددوا على تأييدهم لانضمام لبنان رسميا إلى لجنة الـ "ميكانيزم"، وذلك بحسب "سبوتنيك".من جهته، شكر الرئيس عون الدول الأعضاء على دعمها، مجددا التزام لبنان بتطبيق القرارات الدولية، وداعيا إلى تقديم المساندة اللازمة للجيش اللبناني. ولفت إلى التعاون القائم مع قوات اليونيفيل والتنسيق مع الـ "ميكانيزم".وأشار في المقابل إلى ضرورة دفع الجانب الإسرائيلي للالتزام بوقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي اللبنانية، ومطالبا بضغط دولي لتحقيق ذلك.ووصل وفد مجلس الأمن قبل قليل إلى عين التينة، حيث يلتقي مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، على أن يستكمل جولته بلقاء رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية.ومن المتوقع أن يتوجه الوفد لاحقا إلى جنوب لبنان لجولة ميدانية في المناطق الحدودية.
